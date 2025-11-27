Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România are în acest moment depozitele de gaze naturale umplute în proporție de 98%, nivel atins în urma unei strategii aplicate încă din mijlocul verii.

El a explicat că procesul de achiziție a gazelor a fost accelerat în lunile iulie, august și septembrie, când s-au desfășurat discuții recurente atât cu Transgaz, cât și cu operatorii principali din piață. În cadrul acestor întâlniri, ministrul a solicitat explicit constituirea stocurilor în perioada în care prețurile sunt tradițional mai scăzute, astfel încât România să nu se confrunte cu dificultăți în vârful sezonului rece.

„România are depozitele umplute în proporţie de 98% cu gaze naturale. Am început acest lucru încă din luna iulie, august, septembrie, în care am avut întâlniri constante cu Transgaz şi toţi operatorii din piaţă. Le-am cerut explicit să facă achiziţi încă din timpul verii, când sunt şi preţurile mult mai mici, pentru a preîntâmpina o situaţie în care, în perioada de iarnă, să nu avem suficiente gaze pentru a o trece”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3.

Oficialul a subliniat că, în timp ce media europeană se situează în jurul pragului de 80%, România se apropie de nivelul maxim al capacității de înmagazinare, acoperind astfel necesarul atât pentru consumul intern, cât și pentru industrie. Diferența față de media UE este considerată de minister o garanție suplimentară că țara își poate gestiona consumul de iarnă fără presiuni suplimentare asupra pieței.

În paralel cu achizițiile, Ivan a menționat că Romgaz exploatează la capacitate completă resursele disponibile, pentru a menține o alimentare constantă și predictibilă. Potrivit ministrului, această abordare permite asigurarea necesarului pentru toți consumatorii, indiferent dacă sunt casnici sau industriali.

Ministrul Energiei a precizat că nu se preconizează nicio creștere a prețului gazelor naturale în această iarnă, întrucât plafonarea actuală rămâne în vigoare până la 31 martie 2026. În paralel, el a anunțat că lucrează împreună cu actorii din piață la un plan care să prevină o potențială creștere a tarifelor după expirarea acestui termen.

„În această iarnă, nu o să fie nicio creştere la preţurile gazelor naturale. Avem plafonarea până în 31 martie 2026 activă, iar după această dată, iau deja măsuri, împreună cu piaţa, pentru a nu avea o creştere a preţului începând cu luna aprilie 2026”, a explicat Ivan.

Ministrul a transmis că mesajul său pentru consumatori este unul de siguranță și predictibilitate, subliniind că țara este pregătită din punct de vedere energetic.

„Vreau să fie un mesaj foarte clar, foarte ferm, România are aproape 100% pline depozitele de gaze şi va trece cu bine această iarnă”, a adăugat el.

Pe lângă aspectele legate de gaze, Bogdan Ivan a abordat și situația sistemului de termoficare din Capitală, pe care o consideră neconformă cu investițiile realizate în ultimii ani. Ministrul a indicat că lipsa sincronizării între producător și distribuitor ar fi una dintre cauzele principale ale disfuncționalităților care afectează zeci de mii de bucureșteni.

„Este cel puțin aberant că în capitala țării noastre să avem o situație în care 100 de mii de oameni să fie privați de apă caldă și căldură în contextul în care s-au făcut investiții masive în tot ceea ce înseamnă sisteme de termoficare”, a afirmat ministrul într-o conferință de presă, citat de Mediafax.

Ivan a evidențiat că ELCEN, principalul producător, este o companie profitabilă care desfășoară investiții ample, în valoare totală de aproximativ 3 miliarde de lei. Din această sumă, 1 miliard provin din Fondul pentru Modernizare, printr-o finanțare gestionată de Ministerul Energiei. În opinia sa, în condițiile în care producția este consolidată, blocajele apar în lipsa unei coordonări eficiente cu rețeaua de distribuție, aflată în gestiunea autorităților locale.

Ministerul Energiei colaborează în prezent cu experți ai Băncii Mondiale pentru o analiză națională privind necesarul de investiții în sistemele de termoficare din 27 de municipalități. Scopul acestei evaluări este identificarea unor soluții pe termen lung care să asigure funcționarea integrată a sistemelor de producție, transport și distribuție.

„Vom ști foarte clar care este necesarul de investiții în producția, transportul și distribuția agentului termic”, a punctat Ivan.

Ministrul a explicat că o astfel de evaluare va permite elaborarea unei strategii unitare, aplicabile diferitelor orașe care se confruntă cu probleme similare. Printre prioritățile identificate se numără modernizarea rețelelor, stabilirea unor mecanisme clare și predictibile de finanțare și plata datoriilor acumulate față de ELCEN.

Totodată, Ivan a subliniat importanța protejării consumatorilor vulnerabili, considerând că subvențiile ar trebui direcționate în mod prioritar către persoanele cu venituri reduse.

„Cred foarte mult că persoanele vulnerabile, persoanele care au venituri mici trebuie protejate”, a declarat ministrul.

El a menționat că Ministerul Energiei va continua să ofere sprijin pentru modernizarea sistemelor de termoficare, astfel încât eficientizarea tehnică să se reflecte direct în facturile populației. „E tot suportul pentru a avea, în primul rând, o coerență în ceea ce înseamnă sisteme de finanțare și pentru a găsi soluții prin care oamenii care astăzi nu-și permit să plătească facturile să poată să aibă un beneficiu direct în urma eficientizării activității”, a concluzionat Ivan.