Ministrul Bogdan Ivan a precizat că nu va tolera astfel de practici și că urmează să semneze imediat ordinul pentru declanșarea controlului la sediul Hidroelectrica, indiferent de identitatea persoanelor implicate.

Ministrul Energiei a subliniat că va lua măsuri pentru a face ordine în Ministerul Energiei și că verificările Corpului de Control vor clarifica situația.

„Ieri am convocat Corpul de Control al Ministrului. Urmează să înceapă astăzi o anchetă și urmează să semnez ordinul imediat după ce termin ședința de guvern la care o să mă deplasez după această conferință de presă. Nu mai accept. Nici nu mă interesează cine sunt acei oameni, nici cei care au dat, nici cei care au luat energie fără să fie facturată”, a declarat Bogdan Ivan în cadrul unei conferințe desfășurate joi, 27 noiembrie.

Pe lângă ancheta internă, ministrul a solicitat raportul Curții de Conturi și o verificare detaliată din partea Corpului de Control pentru a evalua amploarea problemelor și eventualele încălcări ale legii. Orice nereguli constatate vor fi sancționate, iar persoanele responsabile vor fi trase la răspundere legală, indiferent de funcția sau influența lor.

„Așa că, atât timp cât o să fiu la acest minister, o să fac curat. În ciuda supărării unora sau altora, pe mine mă interesează să fac curat în astfel de practici, iar Corpul de Control va face lumină. (…) Dacă se vor constata încălcări ale legii, indiferent de consecințe, indiferent de ce implicați, toți cei vinovați vor fi dați pe mâna legii”, a mai spus Bogdan Ivan.

Declarația ministrului Bogdan Ivan a venit după ce o anchetă Recorder a prezentat probe potrivit cărora Hidroelectrica a furnizat energie electrică nefacturată unor firme și entități religioase, generând un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.

Ministrul Energiei a reiterat că va asigura transparența și legalitatea în funcționarea companiei și va lua toate măsurile necesare pentru eliminarea unor astfel de practici.