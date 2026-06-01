Șeful Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica a fost suspendat. Este vizat într-un dosar DNA

Adunarea Generală a Acționarilor companiei Hidroelectrica a decis suspendarea lui Silviu Răzvan Avram din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, în contextul dosarelor penale în care acesta are calitatea de inculpat. Măsura readuce în discuție atât legăturile sale cu mediul politic, cât și acuzațiile formulate de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar privind presupuse fapte de corupție.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Silviu Răzvan Avram este fiul lui Ion Avram, nașul de cununie al președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și este judecat pentru complicitate la luare de mită într-un dosar instrumentat de DNA.

Documentul stabilește că, în cazul în care în termen de 90 de zile nu sunt pronunțate hotărâri definitive în dosarele în care acesta este inculpat, Ministerul Energiei poate solicita revocarea sa din Consiliul de Supraveghere, pe motivul imposibilității exercitării atribuțiilor. Formularea lasă însă la aprecierea ministerului inițierea eventualelor demersuri pentru revocarea definitivă.

Suspendarea intervine în urma unor schimbări la nivelul conducerii Ministerului Energiei. Surse citate în spațiul public arată că, în perioada în care ministerul era condus de Bogdan Ivan, nu au fost inițiate proceduri pentru suspendarea reprezentantului statului din conducerea Hidroelectrica.

Ulterior, după modificările politice și preluarea interimară a portofoliului de către Ilie Bolojan, a fost transmisă solicitarea care a stat la baza deciziei adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Numele lui Silviu Răzvan Avram a fost asociat în mai multe rânduri cu Partidul Social Democrat și cu lideri ai formațiunii. Conform unei declarații de avere din 2016, Sorin Grindeanu i-a acordat acestuia un împrumut de 20.000 de euro. Ulterior, în 2020, Avram a împrumutat PSD cu suma de 445.000 de lei, destinată finanțării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Aceste informații au fost invocate în spațiul public în contextul numirii sale în conducerea unor companii de stat.

Silviu Răzvan Avram este inculpat într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție care o vizează pe Ioana Timofte, fost director al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR). Procurorii susțin că aceasta ar fi primit mită constând în zece vacanțe în insula Creta, oferite de reprezentanți ai unor firme de formare profesională care ar fi obținut ulterior contracte în condiții considerate ilegale.

În același dosar, anchetatorii îl acuză pe Silviu Răzvan Avram de complicitate la luare de mită, susținând că acesta și membri ai familiei sale ar fi participat la trei dintre sejururile incluse în presupusul mecanism de corupție. Cazul se află pe rolul instanțelor de judecată, iar măsura suspendării din conducerea Hidroelectrica rămâne în vigoare până la clarificarea situației juridice.

Decizia are relevanță și prin prisma importanței companiei Hidroelectrica în economia României. Societatea este cel mai mare producător de energie electrică din țară și una dintre cele mai valoroase companii listate la Bursa de Valori București. De asemenea, Hidroelectrica joacă un rol esențial în securitatea energetică națională, fiind principalul producător de energie din surse regenerabile.