Fostul șef IPJ Cluj, Mihai Rus, condamnat cu suspendare. Curtea de Apel a pronunțat prima sentință

Curtea de Apel Cluj a pronunțat prima sentință în dosarul care a vizat conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, după ancheta DNA privind modul în care fostul șef al instituției ar fi încercat să evite suspendarea permisului de conducere. Instanța a dispus condamnări cu suspendare pentru mai mulți polițiști, inclusiv pentru fostul inspector-șef Mihai Rus.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Potrivit soluției pronunțate la 8 iunie, agentul principal Ioan-Raul Pașca a fost condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Instanța a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani și obligația de a presta 70 de zile de muncă în folosul comunității.

Agentul principal Cătălin-Claudiu Mureșan a primit o pedeapsă de 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu. Acesta va fi supravegheat timp de doi ani și trebuie să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Cea mai importantă condamnare îl vizează pe fostul șef al IPJ Cluj, chestorul Mihai Rus. Instanța l-a găsit vinovat pentru complicitate la abuz în serviciu și fals în declarații, stabilind o pedeapsă rezultantă de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani. De asemenea, acesta trebuie să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

În același dosar, fostul șef al Serviciului Rutier Cluj, comisarul-șef Mircea Rotar, a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz în serviciu, complicitate la fals în declarații și omisiunea sesizării. Termenul de supraveghere stabilit de instanță este de 3 ani și 6 luni, iar acesta trebuie să efectueze 80 de zile de muncă în folosul comunității.

Adjunctul IPJ Cluj din perioada respectivă, comisarul-șef Ciprian Neag, a fost găsit vinovat de omisiunea sesizării. Judecătorii au stabilit o pedeapsă de 3 luni de închisoare, însă au dispus amânarea aplicării acesteia pentru un termen de supraveghere de 2 ani. El trebuie să presteze 30 de zile de muncă în folosul comunității.

Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea telefoanelor mobile ridicate de la Ioan-Raul Pașca, Cătălin-Claudiu Mureșan, Mihai Rus și Mircea Rotar. În plus, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției Române, instanța a decis ca dispozitivul hotărârii să fie publicat într-o publicație națională după rămânerea definitivă a sentinței.

Judecătorii au dispus și desființarea înscrisului falsificat atribuit lui Mihai Rus, precum și comunicarea hotărârii către Direcția Management Resurse Umane din cadrul IGPR pentru luarea măsurilor administrative prevăzute de lege.

Conform rechizitoriului DNA, la 29 aprilie 2024, Mihai Rus ar fi fost oprit de un echipaj rutier după ce aparatul radar a înregistrat o viteză de 110 km/h într-o localitate unde limita legală era de 50 km/h. Procurorii au susținut că între persoanele implicate s-ar fi convenit o modalitate prin care sancțiunea contravențională și suspendarea permisului să nu mai fie aplicate. Potrivit acuzațiilor, fostul șef al IPJ Cluj ar fi indicat ulterior o altă persoană drept șofer, iar documentele necesare nu ar fi fost întocmite până la intervenirea prescripției.

Sentința pronunțată de Curtea de Apel Cluj poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

„În baza art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul P.I.R. (Pașca Ioan Raul – n.red)) la pedeapsa principală de 2 ani 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (două acte materiale).

În baza art. 67 alin. 2 din Codul penal raportat la art. 66 alin. (1) C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de lit. a) și b) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 65 alin. (1) din Codul penal, interzice inculpatului exercitarea acelorași drepturi, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 91 alin. (1) din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 ani 10 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, stabilit conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) din Codul penal.

În temeiul art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Cluj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se vor comunica Serviciului de probațiune Cluj.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului obligația de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului obligația de a presta pe o perioadă de 70 de zile muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Asociației O masă caldă sau a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

În temeiul art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, raportat la art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și asupra consecințelor la care se expune conform dispozițiilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării și executarea pedepsei închisorii în regim de detenție în situația nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege ori nu va îndeplini integral obligațiile civile, precum și în situația săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere, în condițiile prevăzute de art. 96 alin. (1), (2) și (4)-(6) din Codul penal.

Conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., pedeapsa complementară aplicată mai sus se execută începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie aplicată mai sus se execută în caz de revocare sau anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate este executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 72 alin. (1) C.pen., instanța deduce din pedeapsa de 2 ani 10 luni închisoare aplicată inculpatului P.I.R. durata reținerii din data de 17.06.2024 până în 18.06.2024.

II. În baza art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul M.C.C. (Mureșan Claudiu Cătălin) la pedeapsa principală de 1 an 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b din Codul penal și cu reținerea art. 35 alin. (1) C.pen. (două acte materiale).

În baza art. 67 alin. 2 din Codul penal raportat la art. 66 alin. (1) C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de lit. a) și b) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 65 alin. (1) din Codul penal, interzice inculpatului exercitarea acelorași drepturi, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 91 alin. (1) din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 1 an 10 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) din Codul penal.

În temeiul art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Cluj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se vor comunica Serviciului de probațiune Cluj.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului obligația de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului obligația de a presta pe o perioadă de 60 de zile muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Asociației O masă caldă sau a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

În temeiul art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, raportat la art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și asupra consecințelor la care se expune conform dispozițiilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării și executarea pedepsei închisorii în regim de detenție în situația nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege ori nu va îndeplini integral obligațiile civile, precum și în situația săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere, în condițiile prevăzute de art. 96 alin. (1), (2) și (4)-(6) din Codul penal.

III. În baza art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul R.M. (Rus Mihai) la pedeapsa principală de 2 ani 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (două acte materiale).

În baza art. 67 alin. 2 din Codul penal raportat la art. 66 alin. (1) C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de lit. a) și b) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 65 alin. (1) din Codul penal, interzice inculpatului exercitarea acelorași drepturi, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul R.M. la pedeapsa principală de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații prev. de art. 326 alin. (1) C.pen.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal raportat la art. 38 alin. 1 din Codul penal, instanța contopește cele două pedepse de 2 ani 10 luni închisoare și de 6 luni închisoare, dintre care alege pe cea mai grea de 2 ani 10 luni închisoare, la care adaugă sporul de 2 luni reprezentând 1/3 din pedeapsa de 6 luni închisoare, stabilind pedeapsa principală finală de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă stabilită pentru concursul de infracțiuni, aplică pe o perioadă de 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 45 alin. (5) din Codul penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi.

În baza art. 91 alin. (1) din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) din Codul penal.

În temeiul art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Cluj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se vor comunica Serviciului de probațiune Cluj.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului obligația de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului obligația de a presta pe o perioadă de 90 de zile muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Asociației O masă caldă sau a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

În temeiul art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, raportat la art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și asupra consecințelor la care se expune conform dispozițiilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării și executarea pedepsei închisorii în regim de detenție în situația nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege ori nu va îndeplini integral obligațiile civile, precum și în situația săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere, în condițiile prevăzute de art. 96 alin. (1), (2) și (4)-(6) din Codul penal.

Conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., pedeapsa complementară aplicată mai sus se execută începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie aplicată mai sus se execută în caz de revocare sau anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate este executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 72 alin. (1) C.pen., instanța deduce din pedeapsa rezultantă principală de 3 ani închisoare aplicată inculpatului R.M. durata reținerii din data de 17.06.2024 până în 18.06.2024.

IV. În baza art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul R.M.A. (Rotar Mircea Aurelian) la pedeapsa principală de 2 ani 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen.

În baza art. 67 alin. 2 din Codul penal raportat la art. 66 alin. (1) C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de lit. a) și b) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 65 alin. (1) din Codul penal, interzice inculpatului exercitarea acelorași drepturi, ca pedeapsă accesorie.

În baza art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul R.M.A. la pedeapsa principală de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals în declarații prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 326 alin. (1) C.pen.

În baza art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul R.M.A. la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omisiunea sesizării prev. de art. 267 alin. (1) C.pen.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal raportat la art. 38 alin. 1 din Codul penal, instanța contopește cele trei pedepse de 2 ani 8 luni închisoare, de 6 luni închisoare și de 3 luni închisoare, dintre care alege pe cea mai grea de 2 ani 8 luni închisoare, la care adaugă sporul de 3 luni reprezentând 1/3 din suma pedepselor de 6 luni închisoare și de 3 luni închisoare, stabilind pedeapsa finală de 2 ani 11 luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. (1) din Codul penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă stabilită pentru concursul de infracțiuni, aplică pe o perioadă de 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 45 alin. (5) din Codul penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi.

În baza art. 91 alin. (1) din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 ani 11 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni, stabilit conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) din Codul penal.

În temeiul art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Cluj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 94 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se vor comunica Serviciului de probațiune Cluj.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului obligația de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului obligația de a presta pe o perioadă de 80 de zile muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Asociației O masă caldă sau a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

În temeiul art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, raportat la art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și asupra consecințelor la care se expune conform dispozițiilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării și executarea pedepsei închisorii în regim de detenție în situația nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege ori nu va îndeplini integral obligațiile civile, precum și în situația săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere, în condițiile prevăzute de art. 96 alin. (1), (2) și (4)-(6) din Codul penal.

Conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen., pedeapsa complementară aplicată mai sus se execută începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentințe.

În baza art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie aplicată mai sus se execută în caz de revocare sau anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate este executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 72 alin. (1) C.pen., instanța deduce din pedeapsa principală rezultantă de 2 ani 11 luni închisoare aplicată inculpatului R.M.A. durata reținerii din data de 17.06.2024 până în 18.06.2024.

V. În baza art. 396 alin. (4) din Codul de procedură penală stabilește pedeapsa de 3 luni închisoare cu privire la săvârșirea de către inculpatul N.C. (Neag Ciprian) a infracțiunii de omisiunea sesizării prev. de art. 267 alin. (1) C.pen.

În baza art. 83 alin. (1) din Codul penal, dispune amânarea aplicării pedepsei principale de 3 luni închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit conform dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul penal.

În temeiul art. 85 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probațiune Cluj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 86 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) se vor comunica Serviciului de probațiune Cluj.

În temeiul art. 85 alin. (2) lit. b) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului obligația de a presta pe o perioadă de 30 de zile muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Asociației O masă caldă sau a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

În temeiul art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, raportat la art. 83 alin. (4) din Codul penal, atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și asupra consecințelor la care se expune conform dispozițiilor art. 88 din Codul penal, privind revocarea amânării aplicării și executarea pedepsei închisorii în regim de detenție în situația nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege, precum și în situația săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere, în condițiile prevăzute de art. 88 alin. (1) și (3)-(4) din Codul penal.

În temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal, instanța dispune confiscarea specială a telefoanelor mobile ridicate de la inculpații P.I.R., M.C.C., R.M. și R.M.A.

În temeiul art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 20 din Codul de procedură penală raportat la art. 257 din Codul civil și la art. 253 alin. 3 lit. a din Codul civil, admite în parte acțiunea civilă formulată de Inspectoratul General al Poliției Române și dispune obligarea inculpaților P.I.R., M.C.C., R.M. și R.M.A. la publicarea dispozitivului prezentei hotărâri într-o publicație națională, la momentul rămânerii definitive.

În temeiul art. 25 alin. 3 din Codul de procedură civilă, desființează în totalitate înscrisul falsificat de inculpatul R.M., aflat la fila 102 vol. II dosarul de urmărire penală.

Raportat la dispozițiile din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare, dispune comunicarea către IGPR, Direcția Management Resurse Umane a prezentei hotărâri la momentul rămânerii definitive în vederea dispunerii măsurilor legale.

În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală stabilește sumele de 2 x 1.000 lei reprezentând onorariu parțial pentru apărătorii desemnați din oficiu (av. O.S.S. și av. G.A.R.) care se vor avansa din FMJ către Baroul Cluj.

În temeiul art. 398, raportat la art. 274 alin. (1) C.pr.pen., instanța obligă pe fiecare dintre inculpații P.I.R., M.C.C., R.M. și R.M.A. la plata către stat a sumei de 3.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală, suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare aferente procedurii de cameră preliminară, iar suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare aferente fazei de judecată, iar pe inculpatul N.C. la plata către stat a sumei de 2.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare, din care suma de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală, suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare aferente procedurii de cameră preliminară, iar suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare aferente fazei de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, pentru procuror, inculpați și partea civilă, conform art. 410 alin. (1) C.pr.pen.; cererile de apel se depun la Curtea de Apel Cluj, conform art. 413 alin. (1) C.pr.pen.”