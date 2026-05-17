În total, au fost aplicate 52 de amenzi, iar 45 dintre situațiile constatate au fost înregistrate cu ajutorul aparatului radar. Acțiunea a fost coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și a implicat polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere a Poliției Capitalei, Serviciului Canin și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în colaborare cu inspectori ai Registrului Auto Român.

Verificările au avut ca scop principal creșterea siguranței rutiere pe arterele din București, prevenirea accidentelor provocate de comportamentul agresiv în trafic și reducerea disconfortului fonic generat de autovehiculele modificate neomologat la sistemele de evacuare, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

În cadrul controalelor, autoritățile au verificat în special starea tehnică a vehiculelor, fiind analizate emisiile poluante, sistemul de frânare, mecanismul de direcție, sistemele de iluminare și semnalizare, seriile și numerele de identificare ale vehiculelor, sistemele de rulare și certificatele de înmatriculare.

În urma verificărilor au fost constatate cinci modificări neomologate, 19 deficiențe tehnice și 28 de alte abateri prevăzute de legislația rutieră.

Polițiștii au reținut un permis de conducere pentru consum de alcool și un altul pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului. De asemenea, au fost reținute 24 de certificate de înmatriculare și cinci seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Unul dintre șoferii sancționați este un bărbat în vârstă de 48 de ani, depistat conducând sub influența alcoolului, având o valoare de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a primit o amendă de 1822,5 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

În total, polițiștii au aplicat 1.041 de sancțiuni contravenționale și au verificat 5.282 de autoturisme și motociclete. De asemenea, au fost reținute 89 de permise de conducere și retrase 140 de certificate de înmatriculare, măsurile fiind dispuse în urma deficiențelor tehnice constatate de inspectorii Registrului Auto Român.

În același interval de patru ore au fost constatate 40 de infracțiuni la regimul rutier, ceea ce indică un număr ridicat de abateri grave identificate în trafic.

În cadrul controalelor, polițiștii au utilizat dispozitive etilotest și alcooltest, iar 39 de șoferi au avut rezultat pozitiv la alcool. În plus, în patru cazuri au fost înregistrate rezultate pozitive la substanțe psihoactive, ceea ce a dus la măsuri suplimentare de sancționare.

„În doar 4 ore de acţiune, la nivel naţional, în urma activităţilor de control desfăşurate, poliţiştii rutieri au aplicat 1.041 de sancţiuni contravenţionale, fiind verificate 5.282 de autoturisme şi motociclete. De asemenea, poliţiştii rutieri au reţinut 89 de permise de conducere şi au retras 140 de certificate de înmatriculare, pentru deficienţele tehnice constatate în urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Registrului Auto Român. De asemenea, au fost constatate 40 de infracţiuni la regimul rutier”, a informat Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Potrivit IGPR, astfel de acțiuni de control la nivel național vor continua și în perioada următoare. La operațiune au participat polițiști rutieri, polițiști de ordine publică, structuri de acțiuni speciale și echipaje canine din cadrul inspectoratelor de poliție județene.