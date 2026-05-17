În anul 2026, cadrul legislativ din România privind protecția animalelor a devenit unul dintre cele mai stricte din Europa, având la bază Legea nr. 205/2004, care a fost înăsprită prin Legea nr. 138/2022. Legea interzice categoric aplicarea oricăror rele tratamente și cruzimi, stabilind norme clare pentru deținători.

Este strict interzisă uciderea sau schingiuirea animalelor cu intenție și fără un drept legal, precum și abandonarea sau alungarea animalelor domestice ori a celor captive a căror existență depinde de îngrijirea omului.

Totodată, proprietarii sunt obligați să asigure condițiile de bază necesare supraviețuirii și bunăstării, respectiv hrană și apă suficiente, un adăpost corespunzător, posibilitatea de mișcare și asistență medicală veterinară adecvată.

Dincolo de îngrijirea elementară, legea impune restricții severe asupra modului în care animalele pot fi tratate sau utilizate în diverse activități. Este interzisă organizarea luptelor între animale sau cu animale, iar practica zoofiliei este încadrată direct ca act de cruzime. Integritatea fizică a animalelor este protejată prin interzicerea intervențiilor chirurgicale estetice sau necurative, cum ar fi tăierea cozii, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale sau extirparea ghearelor și a dinților.

De asemenea, pentru a proteja sănătatea puilor, aceștia nu pot fi despărțiți de mamă înainte de vârsta de minimum opt săptămâni în vederea comercializării.

Animalele vii nu pot fi folosite pentru dresaj sau pentru testarea agresivității dacă acest lucru le provoacă suferință, fiind totodată interzis tirul pe animale domestice ori captive și utilizarea armelor cu tranchilizant în alte scopuri decât imobilizarea justificată.

Nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni administrative. În cazul în care fapta este considerată o contravenție, precum neglijarea condițiilor de viață, abandonul sau neasigurarea asistenței medicale, amenzile aplicate sunt cuprinse între 3.000 de lei și 12.000 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii din cadrul structurilor „Poliția Animalelor” au autoritatea de a emite un ordin de plasare în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile. Această măsură administrativă de urgență permite ridicarea sau confiscarea pe loc a animalului dacă acesta se află într-o situație de pericol iminent.

Pentru faptele de o gravitate sporită, care trec în sfera penală, legislația română prevede pedepse cu închisoarea structurate pe trei praguri distincte.

Primul prag prevede închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală pentru intervenții chirurgicale estetice, despărțirea puilor sub vârsta legală sau folosirea animalelor vii în dresaje violente.

Al doilea prag de gravitate vizează rănirea cu intenție a animalelor, practicarea tirului pe animale sau folosirea nejustificată a armelor cu tranchilizant, fapte pedepsite cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau amendă penală.

Cele mai severe sancțiuni sunt rezervate infracțiunilor care implică violență extremă sau acte degradante, pentru care instanțele pot dispune pedepse cu închisoarea între 2 și 7 ani, cu executare sau suspendare, fără a mai exista opțiunea unei amenzi penale. Acest prag maxim se aplică pentru uciderea animalelor cu intenție și fără drept, schingiuirea sau torturarea severă a acestora, organizarea de lupte ilegale și actele de zoofilie.