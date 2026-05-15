Potrivit agenției TASS, șeful diplomației ruse a transmis că Moscova rămâne deschisă negocierilor, dar consideră că inițiativa pentru relansarea contactelor trebuie să vină din partea Europei.

Serghei Lavrov a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniunea ministerială a BRICS desfășurată la New Delhi, că Rusia nu solicită implicarea Europei în procesul de negocieri.

Acesta a precizat că eventualul răspuns al președintelui Vladimir Putin ar trebui evaluat în funcție de disponibilitatea părților de a construi un dialog, subliniind totodată că Moscova nu va insista și nu va face demersuri pentru a urmări inițierea discuțiilor.

Recent, la nivel european au fost reluate discuțiile privind o posibilă redeschidere a canalelor de dialog direct cu Moscova. Liderii Uniunii Europene analizează mai multe opțiuni și încearcă să identifice interlocutorul adecvat pentru eventuale discuții cu Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a transmis că președintele rus este deschis dialogului cu toate părțile interesate, însă a subliniat că inițiativa ar trebui să aparțină Bruxelles-ului.

Această posibilă schimbare de abordare apare pe fondul unei oboseli diplomatice tot mai accentuate și al unui impas în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, proces care, potrivit surselor, a fost suspendat de Statele Unite.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat vineri realizarea unui schimb de prizonieri de război cu Ucraina, fiecare parte eliberând câte 205 persoane.

Informația a fost transmisă de agențiile EFE și AFP, fără a fi oferite detalii suplimentare despre condițiile sau locul desfășurării schimbului.

Pe 15 mai, autoritățile militare ruse au anunțat că 205 militari ruși au fost repatriați de pe teritoriile controlate de partea ucraineană, în schimb fiind predați 205 prizonieri de război ai forțelor armate ale Ucrainei.

Potrivit aceleiași surse, militarii ruși eliberați au fost transferați în Belarus, unde primesc asistență medicală și sprijin psihologic.

Ministerul rus al Apărării a precizat că schimbul de prizonieri a fost realizat cu sprijinul de mediere umanitară al Emiratele Arabe Unite, ca și în cazurile anterioare.

Anterior, un alt schimb, care a vizat câte 193 de prizonieri, a avut loc la 24 aprilie.

Potrivit informațiilor prezentate, în cadrul unei înțelegeri de încetare a focului negociate cu medierea fostului președinte american Donald Trump în perioada 9–11 mai, cu ocazia marcării a 81 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste, fusese prevăzut un schimb extins de aproximativ 1.000 de prizonieri de război, care nu s-a concretizat până în prezent.

Totodată, negocierile mediate de partea americană sunt prezentate ca fiind suspendate în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, declanșat la finalul lunii februarie.

Ofensiva lansată de Rusia în Ucraina în februarie 2022 este considerată cel mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, cu pierderi umane de ordinul sutelor de mii, potrivit estimărilor.