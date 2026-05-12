Un oficial de la Pentagon a dezvăluit în Congres că războiul din Iran a costat până acum 29 de miliarde de dolari. În acest context, administrația americană analizează următorii pași, inclusiv posibilitatea unei noi intervenții militare.

Donald Trump a declarat că are „cel mai bun plan posibil” pentru încheierea conflictului, însă a respins complet propunerea de pace venită din partea Iranului. Liderul american a spus că documentul trimis de Teheran este lipsit de valoare și a precizat că nici măcar nu a considerat necesar să îl citească integral.

Trump a afirmat că armistițiul este extrem de fragil și că l-ar descrie drept cel mai slab posibil în acest moment. El a spus că, după ce a văzut conținutul propunerii iraniene, a considerat că nu merită timpul său și că șansele menținerii armistițiului sunt foarte reduse, descriind situația drept una aflată „la terapie intensivă”.

De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a transmis că toate propunerile incluse în textul trimis către Washington sunt rezonabile, responsabile și generoase. El a susținut că acestea urmăresc nu doar interesele Iranului, ci și stabilitatea și securitatea întregii regiuni.

Potrivit presei iraniene, Teheranul a cerut despăgubiri pentru daunele provocate de război, încetarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și recunoașterea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.

Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a atras atenția că folosirea Strâmtorii Ormuz ca armă geopolitică ar avea efecte majore nu doar asupra regiunii, ci și asupra economiei globale.

„Prevenirea folosirii Strâmtorii Ormuz ca armă este extrem de importantă nu doar pentru securitatea și stabilitatea regională, ci și pentru economia globală”, a spus oficialul turc.

În același timp, surse citate de CNN susțin că Trump este tot mai frustrat de modul în care Iranul gestionează negocierile și analizează mai serios decât în ultimele două săptămâni reluarea operațiunilor militare.

Un politician iranian a afirmat că Parlamentul de la Teheran ar putea lua în calcul îmbogățirea uraniului la nivelul necesar producerii armelor nucleare, dacă Statele Unite vor ataca din nou.

În mod normal, centralele nucleare civile folosesc uraniu îmbogățit la un nivel de 3–5%, în timp ce armele nucleare necesită aproximativ 90%.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că SUA au pregătite mai multe scenarii. El a explicat că există planuri de escaladare, retragere și repoziționare a forțelor, însă nu pot fi făcute publice detalii despre următorii pași, având în vedere miza strategică a conflictului.

„Avem un plan de escaladare, dacă este necesar. Avem un plan de retragere, dacă este necesar. Avem un plan de repoziționare a forțelor și resurselor. Cu siguranță, în acest context nu am dezvălui care ar putea fi următorul pas, având în vedere gravitatea misiunii pe care o întreprinde președintele pentru a se asigura că Iranul nu va deține niciodată o bombă nucleară”, a spus acesta.

Trump a insistat că obiectivul american rămâne neschimbat și anume că Iranul nu poate și nu va avea o armă nucleară. El a spus că Teheranul a refuzat să accepte acest lucru și a susținut că nu există nicio presiune asupra sa pentru a renunța la această poziție.

„Este un plan foarte simplu: Iranul nu poate avea o armă nucleară și nu va avea o armă nucleară, dar ei nu au vrut să accepte (planul), dacă poți să crezi … ce proști! Sunt oameni proști! Ei cred că eu mă voi plictisi de toate astea sau că vor apărea presiuni, dar nu există nicio presiune. Nu există nicio presiune”, a spus Donald Trump.

După respingerea ultimei propuneri iraniene, prețurile petrolului au început din nou să crească pe piețele internaționale.

În paralel, Donald Trump a declarat marți că războiul din Ucraina este foarte aproape de final și că există șanse reale pentru o înțelegere între Rusia și Ucraina. Președintele american a spus că sfârșitul conflictului se apropie foarte mult și că el crede sincer într-un acord între cele două părți.

„Sfârșitul războiului din Ucraina cred cu adevărat că se apropie foarte mult”, a declarat acesta, potrivit Reuters.

Declarațiile sale au venit după afirmațiile făcute anterior de Vladimir Putin, care a susținut că războiul se îndreaptă spre final și că ar accepta o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski dacă un acord de pace ar fi deja pregătit.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că datele existente permit deja afirmația că războiul se apropie de final, însă nu există încă detalii concrete. El a spus că operațiunea militară se va încheia atunci când Kievul își va asuma responsabilitatea și va lua deciziile necesare.

„Președintele a spus că Rusia rămâne deschisă la contacte. A menționat că s-a realizat o anumită muncă în format trilateral. Și a spus că vom saluta continuarea eforturilor de mediere din partea Statelor Unite”, a declarat Peskov.

De partea ucraineană, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina l-a împins pe Vladimir Putin spre disponibilitatea de a negocia, chiar dacă Rusia continuă atacurile intense pe linia frontului.