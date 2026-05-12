Datele arată că producția totală a celor 12 state membre ale organizației a scăzut cu aproximativ 830.000 de barili pe zi în luna aprilie, ajungând la 20,04 milioane de barili zilnic. Reuters precizează că acesta este cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din anul 2000, fără a lua în calcul modificările de componență ale organizației.

Reducerea producției vine într-un moment în care opt state din alianța OPEC+ conveniseră anterior majorarea producției începând cu luna aprilie. Totuși, conflictul izbucnit la finalul lunii februarie și blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz au făcut imposibilă aplicarea planului stabilit de statele producătoare.

Potrivit unui sondaj realizat de Reuters, Kuwaitul a înregistrat cea mai mare reducere a producției, după o lună întreagă de perturbări ale exporturilor de petrol.

Scăderi suplimentare au fost raportate și de Arabia Saudită și Irak, în timp ce Emiratele Arabe Unite au fost singurul mare producător din Golf care a reușit să își majoreze producția. Publicația menționată notează că acest lucru a fost posibil datorită utilizării unor rute alternative de export care evită Strâmtoarea Ormuz.

Nivelul actual al producției OPEC este chiar mai redus decât cel înregistrat în perioada pandemiei din 2020, când cererea globală de petrol s-a prăbușit puternic din cauza restricțiilor și a blocajelor economice.

În paralel, prețurile petrolului au revenit pe creștere după declarațiile făcute de președintele american Donald Trump, care a afirmat că armistițiul cu Iranul se află „în stare critică”. Piețele internaționale se tem că blocajul energetic din regiune ar putea continua timp de mai multe luni, ceea ce ar menține presiunea asupra livrărilor și asupra cotațiilor petrolului.

Publicația menționată precizează că datele din sondaj sunt bazate pe informații furnizate de compania de analiză LSEG, firme de monitorizare a transporturilor maritime precum Kpler, dar și pe surse din industrie, din cadrul OPEC și din sectorul consultanței energetice.

OPEC+ este alianța formată din statele membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și mai multe țări producătoare din afara acesteia, precum Rusia, Kazakhstan sau Oman, care colaborează pentru a coordona nivelul producției de petrol la nivel mondial. Grupul a fost creat pentru a influența echilibrul dintre cerere și ofertă pe piața internațională a energiei, iar deciziile sale privind reducerea sau majorarea producției au efect direct asupra prețului petrolului, carburanților și economiei globale.