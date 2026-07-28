După zile de incertitudine, petrolul începe să coboare. Factorul care a schimbat calculele pieței

Cotațiile petrolului au înregistrat noi scăderi marți, pierzând peste un dolar pe baril, pe fondul speranțelor că tensiunile dintre Statele Unite și Iran ar putea intra pe un traseu diplomatic. Evoluțiile vin după o perioadă în care conflictul dintre cele două state a afectat semnificativ fluxurile globale de energie.

Contractele futures pentru țițeiul Brent s-au depreciat cu 1,47 dolari, echivalentul unui declin de 1,66%, ajungând la 86,89 dolari pe baril la ora 03:26 GMT. Acesta reprezintă cel mai redus nivel consemnat după 20 iulie. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate a coborât la 81,16 dolari pe baril, înregistrând o scădere de 1,45 dolari, respectiv 1,76%, atingând la rândul său cel mai scăzut nivel din aceeași perioadă.

Ambele tipuri de petrol au pierdut aproximativ 8% în sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au decis, în mod neașteptat, să suspende campania de atacuri aeriene desfășurată împotriva Iranului în weekend.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite au „ discuții bune ” cu Iranul și că există posibilitatea unei soluționări a conflictului. Totodată, liderul de la Casa Albă a avertizat că atacurile americane ar putea fi reluate dacă negocierile nu vor avea rezultatul așteptat, în timp ce autoritățile iraniene au transmis mesaje similare referitoare la eventuale represalii, transmite Reuters.

Analistul IG, Tony Sycamore, a explicat, într-o notă adresată clienților, că „Pentru moment, ușurarea că s-a găsit o rampă de ieșire a diminuat presiunea asupra prețurilor și a diminuat îngrijorările legate de atacurile asupra infrastructurii saudite. Cu toate acestea, situația rămâne foarte fluidă”.

În paralel, Afrah al-Zouba, ministrul de externe desemnat al guvernului yemenit susținut de Arabia Saudită și recunoscut la nivel internațional, a afirmat că rebelii houthi din Yemen încearcă să reproducă modelul de control exercitat de Iran asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz și Bab el-Mandeb.

La rândul său, analistul Edward Meir, de la Marex, a declarat că „Este discutabil dacă houthii au capacitatea militară de a impune o blocadă cuprinzătoare, mai ales având în vedere că saudiții îi vor ataca neobosit. Totuși, nu există nicio îndoială că traficul a scăzut semnificativ în Marea Roșie și în Strâmtoarea Hormuz”.

Acesta a adăugat că „Un motiv cheie pentru care prețurile nu sunt nici măcar mai mari decât sunt acum este distrugerea cererii care are loc, în special în Asia”, subliniind impactul reducerii consumului asupra pieței internaționale.

Presiunea asupra prețurilor a fost amplificată și de reluarea operațiunilor la terminalul de la Marea Neagră al Consorțiului Conductei Caspice, situat pe litoralul Rusiei. Încărcările de petrol au fost reluate după o întrerupere de o săptămână provocată de atacurile cu drone ucrainene.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că riscul unor noi perturbări ale aprovizionării rămâne ridicat. Arabia Saudită a anunțat că a interceptat drone care vizau infrastructură petrolieră, inclusiv obiective din Riyadh. Potrivit autorităților saudite, aparatele de zbor fără pilot au fost lansate din Irak de grupări armate susținute de Iran, iar regatul și-a rezervat dreptul de a răspunde.

Separat, aliații houthi ai Iranului din Yemen au susținut că au vizat conducta Est-Vest, folosită pentru transportul petrolului către portul Yanbu, de la Marea Roșie, ca reacție la incursiunile cu drone desfășurate de Arabia Saudită.

Analiștii Barclays au arătat, într-o notă publicată luni, că „fluxurile prin strâmtoare rămân scăzute”. Potrivit acestora, în săptămâna încheiată la 24 iulie, exporturile nete de țiței și produse rafinate care au tranzitat Strâmtoarea Hormuz au fost, în medie, de 2,9 milioane de barili pe zi, comparativ cu 5,9 milioane de barili pe zi în săptămâna precedentă.

În același timp, un sondaj preliminar Reuters publicat luni indică faptul că stocurile de țiței din Statele Unite au scăzut probabil în ultima săptămână. Estimările arată și o reducere a rezervelor de benzină, în timp ce stocurile de distilate ar fi înregistrat o creștere.