TAROM poate pierde ajutorul de stat de 95,3 milioane de euro. Comisia Europeană cere dovada viabilității până la finalul lui 2026

TAROM riscă să piardă ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană dacă nu reușește să demonstreze că este o companie viabilă până la sfârșitul anului 2026. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că noua conducere pregătește un plan de restructurare revizuit, care va fi transmis Comisiei Europene în această toamnă.

Radu Miruță a declarat că, dacă până la finalul lunii decembrie 2026 TAROM nu demonstrează că este viabilă din punct de vedere economic, Comisia Europeană va retrage ajutorul de stat aprobat pentru companie.

Ministrul a afirmat că planul de restructurare aprobat în 2024 nu a fost gestionat corespunzător și a atras atenția că termenele asumate de fosta conducere nu au fost respectate.

„Astăzi suntem în situaţia în care un plan de restructurare nu a fost gestionat corespunzător. Între 2024, de când a aprobat Comisia Europeană planul de restructurare, şi 2026, puteţi să analizaţi cine a fost ministru şi cum s-a asigurat că acest plan de restructurare va fi îndeplinit. Dacă la finalul lunii decembrie 2026, TAROM nu reuşeşte să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru TAROM”, a spus Miruţă.

Potrivit ministrului, săptămâna viitoare va fi transmisă o informare oficială către Comisia Europeană prin care autoritățile române vor explica faptul că termenul din iunie 2026 pentru prezentarea unui plan de restructurare revizuit a fost depășit.

Radu Miruță a precizat că noua conducere a companiei își asumă transmiterea unui proiect al planului până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie, pentru a obține observațiile Comisiei Europene.

Ulterior, până la finalul lunii septembrie, TAROM intenționează să prezinte varianta finală a planului de restructurare pentru următorii doi ani.

„Săptămâna viitoare semnez o adresă pe care mi-o înaintează TAROM prin care informăm Comisia Europeană despre faptul că s-a depăşit termenul de iunie 2026, până la care fosta conducere îşi asumase să transmită un plan de restructurare revizuit. (…) Consider că este decent, cinstit, onest şi de ajutor pentru TAROM să informăm Comisia că cei care au fost în conducere şi şi-au asumat asta nu mai sunt astăzi la conducere, că ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem cu un draft al planului de restructurare revizuit pentru a colecta feedback de la Comisie, în ce măsură şi în ce grade de libertate ne va accepta acest plan, urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm un plan de restructurare revizuit pentru următorii doi ani”, a explicat Miruţă.

Ministrul Transporturilor consideră că există argumente care pot susține acceptarea unui nou plan de restructurare.

Printre acestea se numără majorarea prețului combustibilului, întârzierile în livrarea aeronavelor noi și necesitatea actualizării modelului de afaceri al companiei.

Potrivit lui Radu Miruță, noua conducere pregătește măsuri precum introducerea ofertelor de tip early booking, dezvoltarea unor campanii de marketing pentru creșterea gradului de ocupare a aeronavelor și reducerea cheltuielilor de funcționare.

„Există argumente, şi anume preţul combustibilului, care este unul crescut şi nu din vina TAROM. Există întârzieri în livrarea unor aeronave noi. Noua conducere îşi asumă ca modelul de business să fie un pic actualizat la anul 2026, să iasă pe piaţă cu oferte de early-booking, cu metode de marketing prin care să crească gradul de încărcare al aeronavelor, cu măsuri în ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor. Cât timp există un plan la care se munceşte în aceste zile, care are coerenţă, care are argumente şi care are justificare, este normal să încercăm a convinge Comisia Europeană, chiar dacă cei responsabili nu şi-au făcut treaba”, a explicat Miruţă.

În paralel, conducerea companiei va elabora și un nou proiect de buget, bazat pe situația financiară actuală a operatorului aerian.

„Mi-au comunicat că în luna septembrie vor veni cu propunerea de buget bazată pe realitatea din companie şi nu pe visele unor directori care şi-ar fi dorit nişte bani din pix pentru probabil diverse lucruri mai puţin ortodoxe”, a adăugat ministrul interimar al Transporturilor.

Radu Miruță a precizat că fostul director general al TAROM nu și-a dat demisia, ci a fost revocat din funcție de Consiliul de Administrație.

Potrivit ministrului, decizia a fost luată deoarece conducerea companiei a apreciat că acesta nu și-a îndeplinit atribuțiile.

„Consiliul de Administraţie mi-a comunicat faptul că directorul TAROM nu şi-a făcut treaba, motiv pentru care nu şi-a dat demisia, ci a fost destituit. Asta este sancţiunea apreciată de Consiliul de Administraţie şi anume că este destituit”, a mai arătat Miruţă.

Compania aeriană implementează în prezent planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care prevede un ajutor de stat în valoare totală de până la 95,3 milioane de euro.

Sprijinul include ștergeri de datorii și injecții de capital, însă este condiționat de respectarea unor măsuri de restructurare până la finalul anului 2026.

Printre obligațiile asumate se numără reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave și diminuarea numărului de rute operate, măsuri impuse pentru limitarea efectelor asupra concurenței.

Radu Miruță a declarat că operatorul aerian național nu ar trebui să intre în faliment și că statul român trebuie să identifice soluții pentru redresarea companiei.

Potrivit ministrului, obiectivul este ca TAROM să își recapete viabilitatea și să își continue activitatea, în baza unui plan de restructurare credibil și sustenabil.