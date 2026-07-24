Bogdan Costaș rupe tăcerea după plecarea de la TAROM și respinge acuzațiile lui Radu Miruță

Bogdan Costaș, fostul director general al TAROM, a transmis vineri un mesaj în care explică motivele pentru care a refuzat preluarea unui nou mandat la conducerea companiei. Acesta susține că bugetul operatorului aerian a fost întocmit corect, pe baza datelor disponibile la începutul anului și în conformitate cu obligațiile asumate de statul român prin Planul de Restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Potrivit declarațiilor sale, orice modificare a indicatorilor bugetari în forma solicitată ar fi pus în pericol ajutorul de stat acordat companiei. Costaș afirmă că o astfel de decizie ar fi condus la declasificarea sprijinului financiar și, implicit, la intrarea TAROM în procedura de faliment.

În același mesaj, citat de Profit.ro, fostul director îl acuză pe ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, că promovează informații pe care le consideră lipsite de fundament juridic și economic. Totodată, respinge acuzațiile referitoare la modul în care a fost gestionat bugetul companiei.

Referindu-se la solicitările repetate privind refacerea bugetului pe alte valori, Costaș afirmă că documentul financiar „a fost construit în mod absolut corect, pe baza ipotezelor reale de la începutul anului şi în strictă conformitate cu obligaţiile asumate de Statul Român prin Planul de Restructurare aprobat de Comisia Europeană”.

Fostul director susține că schimbarea bugetului în forma cerută de ministrul interimar ar fi încălcat angajamentele asumate față de Comisia Europeană. În opinia sa, consecințele unei astfel de măsuri ar fi fost grave pentru companie.

„Aşa-zisa refacere a bugetului pe alte cifre, solicitată insistent de domnul ministru, ar fi însemnat încălcarea directă a indicatorilor din Planul aprobat de Bruxelles. Modificarea unilaterală a bugetului în sensul propus de domnul Miruţă ar fi atras imediat declasificarea ajutorului de stat acordat TAROM, acţiune care ar fi împins automat compania în procedură de faliment”, a transmis Bogdan Costaș.

Acesta afirmă că refuzul de a redacta un asemenea buget a reprezentat o decizie profesională și nu o lipsă de colaborare. Potrivit declarației sale, „nu a fost o lipsă de cooperare, ci un act de responsabilitate profesională: am refuzat să expun TAROM la consecinţele dezastruoase ale unui act de inconştienţă administrativă”.

Totodată, Costaș susține că a avertizat în mod oficial Ministerul Transporturilor asupra riscurilor pe care le-ar fi generat aprobarea unui buget nealiniat Planului de Restructurare și fără acordul Comisiei Europene.

„Am subliniat în toate comunicările oficiale către dl. Miruţă ca aprobarea şi operarea TAROM sub un BVC nealiniat Planului de Restructurare, şi fără aprobarea Comisiei Europene, poate atrage o decizie CE de declarare ca incompatibil ajutorului de stat”, a precizat fostul director.

Bogdan Costaș respinge și afirmațiile potrivit cărora conducerea executivă nu ar fi făcut demersuri pentru ajustarea Planului de Restructurare. Acesta afirmă că a inițiat acțiuni oficiale pentru adaptarea documentului la evoluțiile din piață.

„Afirmaţia potrivit căreia conducerea executivă nu a întreprins demersuri pentru modificarea planului de restructurare este complet falsă şi manipulatoare. Sunt primul executiv TAROM care a iniţiat acţiuni concrete şi dovedite prin documente oficiale pentru adaptarea planului la realităţile pieţei”, a transmis Costaș.

În mesajul său, fostul director prezintă și măsurile pe care spune că le-a inițiat. El afirmă că în luna mai 2026 au fost deschise oficial discuțiile tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene, iar ulterior a înaintat Consiliului de Administrație o propunere care includea patru direcții strategice pentru ajustarea Planului de Restructurare.

De asemenea, Costaș precizează că strategia a primit aviz favorabil din partea Consiliului de Administrație și că documentele au fost transmise Ministerului Transporturilor și ministrului interimar Radu Miruță. Potrivit acestuia, „Răspunsul ministerului a fost blocajul total: o lipsă completă de reacţie. Domnul ministru nu a aprobat demersurile clare de ajustare, preferând ulterior să arunce vina pe conducerea executivă”.

Bogdan Costaș afirmă că motivul pentru care a refuzat, la data de 17 iulie 2026, preluarea unui nou mandat de director general a fost „refuzul ferm de a ceda la presiuni care ar fi adus TAROM în stare de insolvenţă”.

„Cifrele nu se ajustează după bunul plac electoral sau din raţiuni de imagine politic-administrativă, ci prin respectarea riguroasă a procedurilor de guvernanţă corporativă şi a legislaţiei europene privind ajutorul de stat. Demersurile mele au fost mereu orientate către protejarea companiei, a locurilor de muncă şi a viitorului TAROM, iar actele oficiale depuse la Ministerul Transporturilor stau mărturie în acest sens”, mai susține Bogdan Costaș.

Anterior, Bogdan Costaș anunțase că a informat Consiliul de Administrație, încă din 17 iulie, despre decizia de a nu accepta un nou mandat. El a explicat atunci că viziunea propusă pentru noua perioadă de conducere nu oferea condițiile necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei și expunea operatorul aerian unui risc major de faliment.

Miercuri, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat revocarea lui Bogdan Costaș din funcția de director general al TAROM. Potrivit ministrului, Consiliul de Administrație a constatat că fostul director nu a întreprins demersuri pentru refacerea bugetului pe baza datelor reale și a întârziat nejustificat procedurile necesare pentru modificarea Planului de Restructurare în relația cu Comisia Europeană.

După revocare, Consiliul de Administrație l-a desemnat pe Cristian Anghel, director de operațiuni la sol, în funcția de director general provizoriu al TAROM. Totodată, a fost inițiată procedura de selecție competitivă pentru ocuparea funcției, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.