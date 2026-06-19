Radu Miruță respinge bugetele Tarom și CFR Călători. Ministerul cere estimări bazate pe date reale

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat vineri respingerea bugetelor propuse de mai multe companii aflate în subordinea ministerului, inclusiv Tarom, CFR Infrastructură și CFR Călători. Decizia a fost luată după analiza indicatorilor financiari și a estimărilor incluse în documente. Potrivit ministrului, unele proiecții au fost construite pe ipoteze care nu reflectă situația reală din teren. În cazul Tarom, bugetul va trebui refăcut pe baza unor date actualizate privind gradul de încărcare al aeronavelor și costurile cu combustibilul.

Radu Miruță a explicat că una dintre cele mai importante probleme identificate a fost la compania aeriană Tarom, unde veniturile și cheltuielile au fost proiectate pe baza unor indicatori pe care ministerul îi consideră nerealiști.

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, ministrul a afirmat că aprobarea unui astfel de document ar fi însemnat asumarea unor riscuri financiare care s-ar fi reflectat la finalul exercițiului bugetar.

„Bugetul este evident construit pe date nerealiste, prefăcându-ne că aprobăm acel buget nu era decât o iresponsabilitate, cu o consecinţă ca la final de an să observăm pierderile”, a declarat Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, proiectul de buget prevedea că 63% din veniturile companiei vor proveni din vânzarea biletelor de avion. Totodată, calculele Tarom se bazau pe un grad de încărcare estimat la 79% pentru anul 2026, deși datele disponibile în prezent indică valori semnificativ mai mici.

„Au propus un buget de încărcare pentru bugetul pe 2026 de 79% în condiţiile în care suntem la jumătatea anului şi realist, până acum, este 66%, am verificat şi faţă de anul trecut, era 72% până în momentul de faţă”, a precizat ministrul.

O altă observație formulată de ministru vizează estimările privind prețul combustibilului pentru aviație, un element esențial în structura cheltuielilor unei companii aeriene.

Conform explicațiilor oferite de Radu Miruță, în proiectul de buget a fost utilizat un preț de 950 de dolari pe tonă, în timp ce valorile din piață au depășit recent pragul de 1.400 de dolari pe tonă.

În aceste condiții, conducerea ministerului a solicitat refacerea documentului pe baza unor indicatori considerați realiști și sustenabili din punct de vedere financiar.

„Le-am cerut refacerea acestui buget pe realitate. Nu avansează foarte mult, spunând că este o înţelegere pe care o au cu CE, că CE le-a impus un anumit prag de preţ la combustibil”, a declarat Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a prezentat și alte exemple de proiecte bugetare care au necesitat corecții sau au fost respinse în forma inițială.

În cazul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), documentul analizat prevedea suplimentarea personalului cu aproximativ 500 de posturi, dintre care peste 126 urmau să fie alocate în București.

De asemenea, Radu Miruță a precizat că bugetul CFR Infrastructură a fost respins într-o primă etapă deoarece includea o pierdere considerată prea mare. După revizuirea documentului și reducerea semnificativă a nivelului pierderilor estimate, bugetul a primit ulterior aprobarea ministerului.

Situația rămâne însă deschisă în cazul CFR Călători. Potrivit ministrului, proiectul de buget al operatorului feroviar de stat a fost respins și se află în prezent în proces de refacere, urmând să fie reanalizat după introducerea modificărilor solicitate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.