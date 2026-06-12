Nicușor Dan a promulgat legea pentru SAFE. România poate accesa fonduri europene pentru industria de apărare

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul de promulgare a legii care pune în aplicare în România mecanismul european SAFE, destinat finanțării investițiilor din industria de apărare. Actul normativ aprobă OUG nr. 21/2026 și stabilește cadrul instituțional necesar pentru utilizarea fondurilor europene alocate prin acest instrument. Decizia vine după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea de neconstituționalitate formulată de un grup de parlamentari. Prin această lege, autoritățile urmăresc să asigure accesul la finanțările europene și implementarea proiectelor de apărare prevăzute pentru exercițiul bugetar 2026.

Prin decretul semnat de Nicușor Dan, România finalizează procesul legislativ necesar pentru aplicarea regulamentului european privind Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), unul dintre principalele mecanisme prin care Uniunea Europeană sprijină investițiile în domeniul apărării.

Actul normativ promulgat aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2026 și creează structurile administrative și procedurile necesare pentru gestionarea fondurilor europene acordate prin acest program.

Potrivit documentului, obiectivul principal al legii este asigurarea unui sistem instituțional care să permită accesarea rapidă și eficientă a finanțărilor europene, precum și implementarea proiectelor incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare aferent anului bugetar 2026.

„Actul normativ abordează necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional, în conformitate cu exigențele Uniunii Europene, care să permită absorbția eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul Instrumentului SAFE și totodată să asigure derularea corespunzătoare a achizițiilor incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare în exercițiul bugetar 2026”, se arată în document.

Legea introduce și reguli privind evidențierea în clasificația bugetară a cheltuielilor și achizițiilor realizate prin intermediul acestui program european. Autoritățile au considerat necesară clarificarea mecanismului financiar înainte de aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026.

Promulgarea legii de către administrația prezidențială are loc la puțin peste o săptămână după pronunțarea Curții Constituționale a României asupra sesizării formulate de 53 de deputați.

În ședința din 4 iunie, judecătorii constituționali au respins obiecția de neconstituționalitate și au stabilit, cu majoritate de voturi, că atât legea de aprobare a OUG nr. 21/2026, cât și ordonanța de urgență în ansamblul său respectă prevederile Constituției.

Sesizarea viza Legea privind aprobarea OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 62/2005 referitoare la măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 privind instituirea Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” – SAFE.

Decizia Curții a eliminat ultimul obstacol juridic înainte de promulgarea actului normativ și intrarea sa în vigoare.

Instrumentul SAFE reprezintă mecanismul creat la nivelul Uniunii Europene pentru susținerea investițiilor în industria de apărare și pentru finanțarea achizițiilor necesare consolidării capacităților de securitate ale statelor membre.

Prin intermediul acestui program, țările participante pot accesa resurse financiare destinate dezvoltării capacităților industriale din sectorul apărării, modernizării echipamentelor și realizării unor proiecte strategice comune.

Adoptarea și promulgarea legii permit României să participe efectiv la acest mecanism european și să utilizeze fondurile disponibile pentru proiectele incluse în planurile de investiții din domeniul apărării.

Prin noul cadru legislativ, autoritățile române urmăresc atât creșterea capacității de absorbție a finanțărilor europene, cât și derularea la termen a programelor și achizițiilor prevăzute în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare aferent anului 2026.