Legea salarizării în România. Ilie Bolojan anunță termenul-limită: „Toată lumea fuge de ea”

Legea salarizării unitare și alte reforme importante asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie adoptate în următoarele luni pentru ca România să nu piardă miliarde de euro din fondurile europene. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că unele dintre aceste măsuri sunt dificil de promovat politic, motiv pentru care au fost amânate ani la rând.

În cadrul unei intervenții la Radio România Actualități, premierul interimar a vorbit despre una dintre cele mai sensibile reforme asumate de România în relația cu Comisia Europeană: legea salarizării unitare.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să adopte mai multe reforme importante până la finalul lunii august pentru a respecta angajamentele asumate prin PNRR și pentru a putea accesa fondurile europene aferente.

Bolojan susține că unele dintre aceste proiecte au fost evitate de clasa politică tocmai din cauza impactului pe care îl pot avea asupra diferitelor categorii profesionale și asupra opiniei publice.

„Au rămas nouă proiecte de lege care sunt jaloane de bază, sunt reforme de bază”, a declarat premierul interimar.

Liderul liberal a afirmat că legea salarizării este unul dintre cele mai dificile proiecte care trebuie adoptate în perioada următoare.

Potrivit acestuia, reforma este necesară, însă puțini politicieni sunt dispuși să își asume costurile electorale pe care le poate genera.

„Gândiți-vă că nimeni nu vrea să stea lângă legea salarizării, toată lumea fuge de ea, că nu sună foarte bine”, a declarat Ilie Bolojan.

Afirmația vine în contextul în care reforma sistemului de salarizare din sectorul public reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România în schimbul fondurilor europene.

În ultimii ani, legea salarizării a fost amânată în repetate rânduri, iar negocierile privind noua formă a actului normativ au generat controverse atât în rândul sindicatelor, cât și al autorităților.

Premierul interimar a explicat că România nu mai poate evita adoptarea unor măsuri de reformă dacă dorește să păstreze finanțările europene negociate prin PNRR.

Pe lângă legea salarizării, pachetul de reforme include măsuri privind administrația publică, companiile de stat, sistemul energetic și alte domenii considerate esențiale pentru modernizarea economiei.

Potrivit lui Bolojan, miza este una uriașă, deoarece fiecare reformă este legată de tranșe importante de finanțare europeană.

„Undeva în jur de 5-6 miliarde de euro este această sumă totală și asta înseamnă că dacă Parlamentul votează aceste proiecte de legi, atunci România își poate trage banii”, a afirmat acesta.

Șeful Executivului interimar consideră că viitorul guvern va fi obligat să ia decizii dificile, indiferent de formula politică care va rezulta în urma negocierilor parlamentare.

Potrivit lui Bolojan, multe dintre reformele asumate nu sunt populare, însă amânarea lor poate avea consecințe serioase asupra economiei și asupra relației cu instituțiile europene.

Premierul interimar a sugerat că adoptarea acestor măsuri va reprezenta unul dintre primele teste pentru viitorul cabinet.

În opinia liderului liberal, cea mai eficientă variantă pentru adoptarea reformelor restante ar putea fi angajarea răspunderii guvernului în Parlament.

Această procedură ar permite aprobarea mai rapidă a pachetului legislativ și ar reduce riscul întârzierilor generate de dezbaterile parlamentare.

„Cred că este cea mai eficientă metodă”, a declarat Ilie Bolojan referindu-se la posibilitatea asumării răspunderii pe reformele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Potrivit premierului interimar, toate reformele restante trebuie adoptate până la sfârșitul lunii august pentru ca România să poată continua accesarea fondurilor europene.

În caz contrar, există riscul ca unele sume să fie pierdute, iar anumite investiții importante să fie afectate.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unui nou guvern continuă, iar viitorul executiv va trebui să gestioneze simultan criza politică, reformele asumate prin PNRR și presiunile bugetare tot mai mari.