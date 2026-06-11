Mesaj de forță de la PSD. Claudiu Manda: Guvernul Tomac va trece, „era Bolojan se încheie”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, afirmă că guvernul Eugen Tomac va trece votul de învestitură în Parlament. El face referire la procedura parlamentară de validare a noului executiv.

Claudiu Manda susține că politicile atribuite lui Ilie Bolojan ar fi generat efecte economice negative, precum recesiune, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderi de locuri de muncă. El afirmă că România are nevoie de o guvernare orientată spre nevoile cetățenilor și de decizii responsabile, adăugând că perioada politică pe care o numește „era Bolojan” se apropie de final.

„Venim după o perioadă în care încăpățânarea domnului Bolojan a produs recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderea locurilor de muncă. România are nevoie mai mult ca oricând de decizii responsabile și de o guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor. Dar avem o veste bună: era domnului Bolojan se încheie”, a spus Claudiu Manda.

Claudiu Manda a participat la conferința Organizației Femeilor Social Democrate Dolj, pe care o consideră una dintre cele mai puternice structuri de profil din țară. El a mai subliniat faptul că au fost peste 600 de participante. Totodată, a felicitat-o pe Alexandra Presura pentru alegerea în funcția de președinte al OFSD Dolj și îi transmite succes în activitate alături de noua echipă de conducere.

„M-am bucurat să fiu astăzi alături de Organizația Femeilor Social Democrate Dolj, una dintre cele mai puternice organizații de femei din România, ale cărei rezultate vorbesc de la sine. Prezența a peste 600 de femei la această conferință a arătat încă o dată forța organizației și importanța pe care femeile o au în viața publică. O felicit pe Alexandra Presura pentru alegerea în funcția de președinte al OFSD Dolj și îi urez mult succes alături de noua echipă de conducere”, a mai explicat Manda.

Claudiu Manda afirmă că discuțiile au vizat provocările cu care se confruntă românii și soluțiile necesare pentru perioada următoare. El susține că România ar fi traversat o etapă marcată de efecte economice negative, precum recesiune, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderea locurilor de muncă. În acest context, subliniază necesitatea unor decizii responsabile și a unei guvernări orientate către nevoile reale ale cetățenilor.

„Am discutat astăzi și despre provocările cu care se confruntă românii și despre soluțiile de care România are nevoie în perioada următoare. Venim după o perioadă în care încăpățânarea domnului Bolojan a produs recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, reducerea consumului, falimente și pierderea locurilor de muncă. România are nevoie mai mult ca oricând de decizii responsabile și de o guvernare orientată către nevoile reale ale cetățenilor”, a mai scris liderul PSD.

Claudiu Manda afirmă că perioada politică asociată lui Ilie Bolojan se încheie și că guvernul Tomac va trece de procedura de învestitură. El susține că un nou executiv ar urma să pună accent pe sprijinirea cetățenilor și pe măsuri economice precum reducerea presiunii fiscale, creșterea puterii de cumpărare și susținerea investițiilor. Totodată, apreciază că politicile promovate de PSD ar trebui să devină priorități în viitorul program de guvernare, în contextul necesității unor măsuri orientate către economie și populație.