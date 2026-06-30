Când va avea România un nou premier. Dacă negocierile eșuează, Ilie Bolojan ar putea rămâne interimar până în toamnă

România ar putea avea un nou premier fie la finalul lunii iulie, fie abia în toamna acestui an, în funcție de evoluția negocierilor politice din perioada următoare. În contextul în care Parlamentul intră în vacanță parlamentară începând de miercuri, 1 iulie, votul pentru învestirea unui nou Guvern nu mai poate avea loc în cadrul unei sesiuni ordinare, ci doar prin convocarea unei sesiuni extraordinare.

Potrivit prevederilor constituționale, prima sesiune ordinară a Parlamentului începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie, în timp ce cea de-a doua sesiune începe în septembrie. În afara acestor perioade, Camera Deputaților și Senatul se pot reuni în sesiuni extraordinare, la solicitarea președintelui României, a birourilor permanente sau a cel puțin unei treimi dintre parlamentari, conform Mediafax.

Sursele citate de publicația menționată susțin că o sesiune extraordinară ar urma să fie convocată în luna iulie chiar și în lipsa unui acord privind desemnarea unui nou premier, pentru adoptarea unor măsuri urgente legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În discuțiile politice, termenul de referință este 31 august 2026, dată până la care România trebuie să accelereze implementarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR.

În acest context, partidele ar putea utiliza sesiunea extraordinară convocată pentru măsurile privind PNRR și pentru votarea unui nou Guvern, dacă până atunci va fi obținut un acord politic. În acest scenariu, un nou Cabinet ar putea fi instalat la finalul lunii iulie sau la începutul lunii august, înainte de termenul considerat critic pentru implementarea PNRR și înainte de reluarea sesiunii ordinare de toamnă.

Dacă însă blocajul politic va continua, varianta considerată cea mai probabilă este menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier interimar, la conducerea unui Guvern demis, până în luna septembrie, când Parlamentul își va relua activitatea în sesiune ordinară. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la data de 5 mai 2026, cu 281 de voturi favorabile.

Constituția prevede că un Guvern al cărui mandat a încetat își poate exercita atribuțiile doar pentru administrarea treburilor publice curente, până la depunerea jurământului de către membrii noului Executiv.

Criza politică s-a prelungit după eșecul a două tentative de formare a unui nou Executiv. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului, iar Cabinetul propus de Adrian Veștea nu a obținut votul necesar pentru a fi învestit.

În paralel, negocierile dintre partidele politice au rămas blocate, iar președintele Nicușor Dan a transmis că nu va desemna un nou prim-ministru în lipsa unei majorități parlamentare clare.

Absența unui Guvern cu puteri depline complică procesul de adoptare a reformelor și măsurilor necesare pentru accesarea fondurilor europene, în condițiile în care România se confruntă cu termene stricte în cadrul PNRR. Președintele Nicușor Dan a avertizat recent asupra importanței respectării termenului-limită din 31 august pentru fondurile din PNRR și a subliniat că instalarea unui nou Guvern înainte de intrarea Parlamentului în vacanță ar fi fost esențială.