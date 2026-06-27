Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dispută aprinsă la consultările de la Cotroceni. S-au adresat vorbe grele

În timpul consultărilor politice de la Palatul Cotroceni, desfășurate vineri, 27 iunie 2026, a avut loc un schimb tensionat de replici între președintele României, Nicușor Dan, și liderul PNL, Ilie Bolojan. Motivul conflictului a fost schimbarea neașteptată a poziției liberalilor privind susținerea guvernului.

Nicușor Dan a părăsit sala de consultări vizibil iritat și fără să mai dea mâna cu ceilalți lideri de partid, reproșându-i lui Bolojan că s-a răzgândit pentru a doua oară în negocierile politice. Acesta îl acuză pe șeful PNL că nu respectă înțelegerile asumate anterior.

La consultările din ziua precedentă, Ilie Bolojan anunțase că PNL este dispus să susțină un guvern minoritar PSD. Însă, în cadrul întâlnirii de vineri, liberalii au venit cu o propunere diferită: un premier din partea PNL susținut de o coaliție PNL-USR-UDMR.

Schimbarea bruscă a poziției a fost considerată de Nicușor Dan drept o dovadă de lipsă de responsabilitate politică. El a amintit și de situația anterioară, când Bolojan promisese sprijin pentru guvernul Eugen Tomac, dar a revenit ulterior asupra deciziei.

De la începutul consultărilor, atmosfera a fost încărcată. Sorin Grindeanu a solicitat respectarea rotativei guvernamentale, propunând ca PSD să fie primul la guvernare, însă liderii PNL au respins această idee, declarând că nu vor susține un guvern monocolor PSD.

Nicușor Dan i-a reproșat direct lui Ilie Bolojan și lui Dominic Fritz că nu respectă angajamentele, calificându-i drept iresponsabili. Bolojan a răspuns că PNL nu a promis niciodată un sprijin necondiționat pentru Sorin Grindeanu, ci doar un acord politic.

Președintele a avertizat că ar putea face public un presupus angajament politic al PNL privind susținerea unei alte formule de guvernare, responsabilizându-l pe Bolojan pentru blocajul negocierilor. Liderul liberal a reacționat ferm, anunțând că va răspunde public dacă vor fi făcute astfel de acuzații.

Ședința s-a încheiat fără un rezultat concret, iar Nicușor Dan a decis să părăsească întâlnirea fără alte discuții, declarând că, dacă nu există cedări, mai bine se încheie consultările.

Ulterior, președintele României a transmis un mesaj public în care a explicat situația și a indicat PNL ca fiind principalul responsabil pentru blocajul politic. Nicușor Dan a subliniat că marți existase o înțelegere privind susținerea unui guvern minoritar PSD, însă PNL și-a schimbat poziția între timp.

El a făcut apel la partidele politice să reia dialogul pentru a forma un guvern cu puteri depline, necesar pentru stabilitatea țării.

După consultări, Ilie Bolojan a prezentat o propunere politică denumită „pact pentru România”, valabilă până la sfârșitul anului. Acordul ar urma să includă angajamente privind reducerea deficitului bugetar, implementarea reformelor din PNRR imediat după instalarea guvernului și renunțarea la moțiuni de cenzură pe subiectele convenite.

Bolojan a explicat că, în urma acestui pact, pot exista două opțiuni: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, liberalii angajându-se să susțină instalarea oricăreia dintre aceste formule.