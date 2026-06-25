Sorin Grindeanu: S-au convenit principiile pentru viitorul acord politic. Liderul PSD acuză USR că blochează formarea Guvernului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că au fost făcuți primii pași pentru formarea unui nou Guvern, după discuțiile purtate între liderii partidelor. Acesta afirmă că o parte dintre liderii politici au convenit asupra principiilor generale ale unui viitor acord politic, dar îi acuză pe reprezentanții USR că împiedică deblocarea crizei politice.

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul PSD a transmis că în urma negocierilor de joi au fost stabilite, împreună cu o parte dintre liderii politici, principiile generale ale unui viitor acord politic.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat principalele obiective pe care viitorul Executiv ar trebui să le urmărească, printre care țintele macroeconomice, implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și programul european SAFE.

Grindeanu a subliniat că perioada următoare este importantă pentru România, având în vedere apropierea discuțiilor oficiale cu agențiile internaționale de rating.

Sorin Grindeanu a afirmat că unele partide continuă să blocheze formarea unui Guvern cu puteri depline, deși, în opinia sa, susțin că acționează în interesul românilor.

Președintele PSD a susținut că, prin schimbările repetate de poziție și prin refuzul unor soluții de compromis, aceste formațiuni demonstrează că nu au fost dispuse să renunțe la funcțiile și privilegiile deținute. El a apreciat că s-a ajuns la situația în care criza politică este prelungită chiar prin blocarea negocierilor și a acuzat USR că promovează acest paradox politic.

Grindeanu a mai transmis că, dacă USR nu dorește să susțină un Guvern cu puteri depline condus de un premier din partea PSD, atunci există posibilitatea formării unei majorități și fără participarea acestui partid.

„Se fac primii paşi pentru un nou Guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating. Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte – dacă mai era nevoie – că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile. Blochează toată țara de „dragul românilor” şi se „sacrifică” zilnic rămânând pe poziții. Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranță- se poate și fără ei!”, trasmite președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin după mai multe runde de negocieri desfășurate joi între președinții PSD, PNL, USR și UDMR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Discuțiile purtate la Vila Lac 1 au avut ca obiectiv definitivarea unui acord politic care să permită desemnarea unui premier și formarea unui nou Guvern. La finalul întâlnirii, liderii politici au părăsit negocierile fără să ajungă la un compromis.

Președintele Nicușor Dan a declarat că România are nevoie cât mai repede de un Guvern cu puteri depline și a atras atenția că Parlamentul urmează să intre în vacanță marți.

Șeful statului a spus că ar fi de dorit ca până atunci să existe un Executiv învestit, astfel încât perioada de incertitudine politică să fie depășită cât mai rapid.