Nicușor Dan cere partidelor să vină cu o majoritate și un acord politic: Ar fi bine să avem un Guvern până marți

Președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor să își respecte angajamentele și să vină cât mai rapid cu o majoritate parlamentară și o propunere de guvernare. Declarația vine în contextul în care negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR pentru formarea noului Guvern s-au încheiat fără un acord, iar blocajul politic continuă.

Președinții PSD, PNL, USR și UDMR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, au avut joi mai multe runde de negocieri pentru definitivarea unui acord politic care să permită desemnarea unui premier și formarea unui nou Guvern.

După discuțiile desfășurate la Vila Lac 1, liderii au părăsit întâlnirea fără să ajungă la un compromis. Potrivit surselor politice, situația rămâne blocată.

Sursele citate susțin că o parte dintre liberali nu doresc să voteze un guvern minoritar condus de PSD, în timp ce social-democrații își mențin poziția potrivit căreia nu vor susține un guvern minoritar din care să facă parte USR, dar fără participarea PSD.

Șeful statului a declarat că România are nevoie cât mai rapid de un Guvern cu puteri depline și a atras atenția că Parlamentul intră în vacanță marți.

„Pentru România e important să avem un guvern cât mai repede. Parlamentarii vor intra în vacanță marți, ar fi bine să avem un Guvern până marți”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că, în urma consultărilor de acum două zile, a rezultat existența unei soluții politice și că se așteaptă ca formațiunile să își respecte angajamentele.

Nicușor Dan a spus că așteaptă ca partidele să vină cu o majoritate parlamentară și cu un acord de guvernare, amintind că, în urma declarațiilor făcute la consultări, exista disponibilitate pentru susținerea unui guvern minoritar sprijinit de o majoritate pro-occidentală.

„Eu cred că suntem toți oameni serioși. În consultarea pe care am avut-o acum 2 zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap declarațiile, rezultă cel puțin o soluție. Era disponibilitate pentru cel puțin o soluție. (…) Aștept ca partidele să vină la mine cu o majoritate”, a mai spus președintele.

Șeful statului a precizat că, atunci când i-a desemnat pe Eugen Tomac și ulterior pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, a avut așteptarea că Guvernul va obține votul Parlamentului, însă liderii politici și-au schimbat ulterior pozițiile.

Totodată, el a subliniat că rolul său constituțional este acela de a desemna premierul și că speră ca situația politică să fie clarificată până la sfârșitul lunii august.

Referitor la varianta unei noi rotații la conducerea Guvernului, Nicușor Dan a declarat că decizia aparține partidelor și că acestea trebuie să vină cu o formulă de majoritate stabilă.

Întrebat despre criticile potrivit cărora ar fi ajuns „de partea sistemului”, Nicușor Dan a respins această idee și a afirmat că cei 20 de ani în care a contestat sistemul reprezintă o dovadă a poziției sale.

Președintele a explicat că reforma instituțiilor trebuie realizată cu instrumente concrete și fără a genera haos administrativ.

El a declarat că preferă să dispună de instrumentele necesare pentru reformă, în loc să facă doar declarații publice, și a dat ca exemplu experiența sa de la Primăria Capitalei.

Șeful statului a insistat și asupra importanței menținerii unei delimitări clare între forțele politice pro-occidentale și cele pe care le consideră anti-occidentale. În acest context, Nicușor Dan și-a exprimat opinia că AUR nu este un partid pro-occidental.

De asemenea, el a declarat că nu a fost informat despre eventuale negocieri purtate de Adrian Veștea cu AUR și a reiterat că responsabilitatea pentru depășirea actualului blocaj politic aparține partidelor parlamentare, de la care așteaptă o majoritate clar conturată și un acord politic care să permită formarea noului Guvern.