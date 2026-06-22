Doi miniștri din Guvernul Veștea au legături directe cu Nicușor Dan. Diana Morar i-a fost alături în campanie, Marian Bârgău a primit o funcție fără concurs

Nicușor Dan are doi colaboratori apropiați printre membrii noului Guvern condus de Adrian Veștea. Vicepremierul fără portofoliu Olivia-Diana Morar și ministrul Economiei Marian Aurelian Bârgău au avut, în ultimii ani, legături directe cu actualul președinte al României. Una dintre numiri este asociată activității din campania prezidențială, iar cealaltă cu o controversată promovare într-o instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei.

Legăturile dintre vicepremierul fără portofoliu Olivia-Diana Morar și Nicușor Dan datează din perioada campaniei prezidențiale din 2025, când actualul membru al Guvernului a făcut parte din echipa acestuia, ocupându-se de aspectele juridice ale campaniei.

Fost deputat PNL de Bistrița până în 2024, Diana Morar a părăsit partidul și s-a alăturat formațiunii Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban. Partidul a susținut candidatura lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, alături de PMP.

În perioada campaniei, Diana Morar a publicat în repetate rânduri imagini și mesaje de susținere pentru actualul șef al statului. După victoria acestuia în alegeri, a transmis un mesaj public în care își exprima susținerea pentru noul președinte.

„Iubesc România asa cum va deveni începând de acum! Dumnezeu sa îți călăuzească pașii, Nicușor Dan !🙏”, a scris Diana Morar în noaptea în care au fost anunțate rezultatele scrutinului prezidențial.

Potrivit informațiilor publicate anterior de presă, inclusiv de Mediafax, numele său a fost vehiculat și pentru un portofoliu ministerial în cadrul formulei guvernamentale propuse de Eugen Tomac. Acea variantă de Executiv nu a mai ajuns însă să fie validată, după ce Tomac nu a reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar.

Interesul public privind activitatea politică a Dianei Morar a fost amplificat și de informațiile din declarația sa de avere, analizate anterior de presa centrală și de publicația Știripesurse.

Conform datelor făcute publice, aceasta deține un portofoliu format din peste zece terenuri și mai multe imobile. În același timp, documentele oficiale nu indicau existența unor conturi bancare active, depozite, investiții financiare sau datorii către instituții de credit.

Sursele de venit declarate proveneau în principal din indemnizația de parlamentar și din cedarea folosinței unor bunuri.

Aceste informații au fost readuse în atenție în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv, în care Diana Morar a fost inclusă pe lista miniștrilor și vicepremierilor propuși.

O altă legătură directă cu Nicușor Dan este reprezentată de ministrul Economiei nominalizat, Marian Aurelian Bârgău, care ocupă în prezent funcția de director general al Administrației Străzilor București.

În 2021, după ce lucrase ca și consilier al primarului general, Bârgău a fost numit la conducerea instituției prin detașare. Decizia a generat controverse și a fost contestată de Prefectura Capitalei.

La acel moment, prefectul Alin Stoica a anunțat că va ataca în instanță mai multe detașări realizate în aparatul administrativ al Primăriei Municipiului București.

„Atacăm în contencios administrativ detașările pe posturi de directori făcute din rândul consilierilor. Primarul general a ales să nu facă numiri temporare până la finalizarea concursurilor, ci detașări din rândul consilierilor. Am avut o corespondență pe acestă temă, în care i-am explicat că nu sunt legale, dar a continuat (…) Codul Administrativ și o hotărâre de guvern prevăd că există câteva modalități de numire în acest funcții: concurs, examen sau numire temporară în funcție până la finalizarea concursului. Metoda detașării utilizată în acest caz ocolește regula, singura excepție e numirea temporară. Primarul nu a uzat-o. E vorba de sănătatea aparatului administrativ. Nu poți umple aparatul cu persoane care nu au trecut un concurs, ci doar beneficiază de încrederea demnitarului”, afirma Alin Stoica pentru G4Media.ro.

După alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, Marian Bârgău a publicat mai multe mesaje de apreciere pe rețelele sociale.

„Vă mulțumesc, domnule Primar General Nicușor Dan, pentru buna colaborare și pentru încrederea acordată în acești 4 ani. Vă felicit pentru alegerea în funcția de Președinte al României și sunt convins că, din această nouă poziție, veți susține în continuare proiectele Administrației Străzilor București”, a transmis Marian Bârgău în mai 2025.

La doar câteva zile distanță, acesta a publicat un nou mesaj după ceremonia de învestire a șefului statului.

„Am fost prezent astăzi la ceremonia de învestire în funcție a noului Președinte al României, domnul Nicușor Dan. Un moment încărcat de emoție și responsabilitate”, a scris Marian Bârgău.

Marian Aurelian Bârgău este licențiat în economie și drept la Universitatea Româno-Americană și deține un doctorat obținut la Universitatea Valahia din Târgoviște.

A candidat fără succes la alegerile parlamentare din 2016, iar în 2020 a obținut un mandat de deputat pe listele PMP.

În administrația locală a Capitalei, a ocupat funcții de conducere în mai multe companii municipale. În 2017 a fost numit consilier în Compania Municipală Turistică SA și administrator în Consiliul de Administrație al companiei Managementul Transportului SA.

După instalarea lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, Marian Bârgău a devenit consilier al primarului și director general al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA. Un an mai târziu, a fost detașat la conducerea Administrației Străzilor București.

Potrivit declarației sale de avere, soția sa, Georgiana Mădălina Bârgău, ocupă funcția de analist recrutare și integrare salariați în cadrul Companiei Municipale Parking București SA.