Nicușor Dan anunță extinderea cooperării cu Turcia la Marea Neagră. România vrea un centru NATO la Constanța din 2028

Nicușor Dan a anunțat, în declarațiile de presă susținute la finalul vizitei la Istanbul, extinderea cooperării dintre România și Turcia în zona Mării Negre, inclusiv pentru protejarea infrastructurii submarine. Președintele a prezentat principalele teme discutate cu omologul său turc, de la securitatea regională și colaborarea în industria de apărare până la proiecte NATO și economice comune. În cadrul conferinței, Nicușor Dan a oferit detalii și despre ancheta privind drona maritimă descoperită la Constanța, precum și despre situația politică internă.

Nicușor Dan a declarat că România și Turcia își consolidează colaborarea strategică în regiunea Mării Negre, pe baza unui parteneriat care durează de 15 ani și care include deja proiecte comune de securitate.

Șeful statului a precizat că România, Bulgaria și Turcia desfășoară un program comun de deminare în apele teritoriale și că autoritățile de la București și Ankara lucrează la extinderea cooperării pentru protejarea infrastructurii submarine din Marea Neagră.

„Un parteneriat de 15 ani, un parteneriat strategic, și avem interese comune, în primul rând la Marea Neagră. După cum știți, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale. La Ankara sperăm ca toate formalitățile să fie încheiate până atunci și vom extinde acest parteneriat inclusiv pentru protejarea infrastructurii submarine din Marea Neagră”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că protejarea infrastructurii energetice reprezintă o prioritate pentru România, în contextul exploatării resurselor de gaze naturale din Marea Neagră.

„Acest lucru este important pentru noi, evident, deoarece avem interesul de a exploata gazele din Marea Neagră și de a proteja alte infrastructuri submarine, dar acesta este obiectivul principal”, a adăugat șeful statului.

În cadrul discuțiilor cu președintele turc, au fost abordate și oportunitățile de cooperare în domeniul industriei militare, precum și atragerea de investiții în sectorul românesc de apărare.

Nicușor Dan a subliniat că România urmărește dezvoltarea capacităților industriale prin parteneriate și investiții externe, inclusiv din partea companiilor turcești.

„Am discutat despre summitul NATO care urmează și despre posibilitățile de colaborare în industria militară. După cum știți, o companie privată turcă a cumpărat recent o companie românească la Mediaș. Acesta este interesul nostru: să atragem investiții în industria noastră de apărare, care nu a avut cel mai performant management în toți acești ani de după Revoluție și în care există oportunități interesante atât prin prisma oamenilor, cât și prin prisma locațiilor”, a afirmat președintele.

Totodată, șeful statului a anunțat că România așteaptă în acest an o vizită oficială a președintelui Turciei la București. Cu această ocazie, autoritățile intenționează să organizeze o ședință comună de guvern și un amplu forum de afaceri.

„Așteptăm o vizită a președintelui Turciei la București în acest an, foarte probabil. În momentul în care aceasta va avea loc, va avea loc și o ședință comună a celor două guverne și ne dorim foarte mult ca, în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să organizăm cu acel prilej un mare forum de afaceri”, a declarat Nicușor Dan.

Planurile României pentru Marea Neagră includ un centru NATO la Constanța

O altă temă abordată în cadrul întrevederii a fost arhitectura de securitate din regiunea Mării Negre și proiectele pe care România dorește să le dezvolte în următorii ani.

Nicușor Dan a afirmat că autoritățile române susțin transferarea la Constanța, începând cu anul 2028, a centrului NATO rotațional pentru Marea Neagră, care funcționează în prezent la Istanbul.

„Am discutat, de asemenea, despre Marea Neagră și despre Centrul NATO pentru Marea Neagră, care în momentul acesta este la Istanbul și pe care ne dorim să îl avem la Constanța începând cu anul 2028. Este un centru NATO rotațional pentru Marea Neagră”, a spus președintele.

În același context, șeful statului a vorbit despre dezvoltarea unui hub european de securitate civilă dedicat regiunii.

„Am discutat, de asemenea, despre hubul european de securitate civilă la Marea Neagră, a cărui sarcină principală va fi să centralizeze informații despre navigație și despre tot ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. O sarcină secundară este aceea de a pune în legătură Uniunea Europeană cu țările care au interese la Marea Neagră, iar Turcia este, bineînțeles, una dintre ele”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat despre ancheta privind drona maritimă descoperită la Constanța, președintele a anunțat că au avut loc contacte cu partea ucraineană și că instituțiile române au pregătit o poziție comună pentru următoarele discuții.

Nicușor Dan a precizat că Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne au elaborat un plan de patrulare pentru creșterea nivelului de securitate în sezonul estival.

„În primul rând, am avut câteva contacte cu partea ucraineană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate, care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucraineană, pe segmentul militar”, a declarat președintele.

Acesta a adăugat că investigațiile sunt în desfășurare și că noi informații ar putea fi făcute publice în perioada următoare.

„Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și, după discuția cu partea ucraineană, vom veni cu mult mai multe informații, probabil într-un interval de una-două săptămâni”, a afirmat Nicușor Dan.

Referitor la posibilitatea unor noi echipamente militare destinate României, șeful statului a precizat că subiectul nu a fost discutat în cadrul întâlnirii cu președintele Turciei.

În cadrul conferinței de presă, Nicușor Dan a fost întrebat și despre întârzierea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare de către Adrian Veștea.

Președintele a evitat să comenteze în detaliu situația și a arătat că responsabilitatea aparține candidatului desemnat pentru funcția de premier.

„Are zece zile. Au trecut vreo șase sau șapte. Este responsabilitatea dumnealui să vină în fața Parlamentului atât cu cabinetul de miniștri, cât și cu programul de guvernare”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat și despre relația României cu Republica Moldova, în contextul interdicției impuse primarului Chișinăului, Ion Ceban, șeful statului a respins ideea existenței unei susțineri politice din partea unor oficiali români.