EXCLUSIV. Industria textilă resimte tot mai puternic presiunea costurilor cu energia. Fondatorul celui mai mare producător de confecții din Vrancea explică de ce panourile fotovoltaice nu rezolvă întreaga problemă

Joi, 6 august, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”, în cadrul căreia Radu Preda a discutat cu Doru Simiz, fondatorul Pandora Prod, cel mai mare producător de confecții din județul Vrancea, despre situația industriei textile românești într-un an marcat de criză, concedieri, insolvențe și presiunea reglementărilor europene.

Discuția a început cu tema consumului de energie, Radu Preda întrebând în ce măsură fabrica este un mare consumator de energie și cât de puternic este afectată de criza energetică și de restricțiile aflate în discuție la nivel guvernamental.

Doru Simiz a explicat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că fabrica este într-adevăr un consumator de energie, însă costul energiei nu reprezintă cea mai mare componentă din totalul cheltuielilor. Potrivit acestuia, compania s-a preocupat din timp de reducerea dependenței de rețeaua națională și a realizat o investiție în panouri fotovoltaice în urmă cu doi-trei ani. În prezent, aproximativ 50% din consumul de energie al fabricii este acoperit de aceste panouri, iar costurile energetice influențează direct costul manoperei, ceea ce transformă energia într-un element sensibil pentru activitatea companiei.

„Fabrica este un consumator de energie. Acum nu este atât de mare în total costuri, costul energiei. Ne-a preocupat din timp lucrul ăsta și am făcut o investiție în panouri fotovoltaice de acum 2-3 ani de zile și 50% din consumul fabricii e dat de aceste panouri. Ele influențează costul de manopera, așa că intrăm pe o temelă sensibilă”, a răspuns Doru Simiz.

Radu Preda a remarcat că autoritățile sunt interesate în special de cantitatea de energie consumată din sistemul național, mai degrabă decât de valoarea facturii de energie în planul de afaceri al companiei.

La rândul său, Doru Simiz a subliniat că atât energia electrică, cât și gazul și celelalte utilități influențează costurile de producție.

Întrebat de ce fabrica acoperă doar 50% din consum prin producția proprie de energie, fondatorul Pandora Prod a explicat că societatea nu a investit până acum în baterii de stocare. Programul de lucru al fabricii se desfășoară între orele 7:00 și 16:00, iar energia produsă de panourile fotovoltaice după încheierea activității este livrată în rețea, fără beneficii financiare semnificative pentru companie.

„În momentul ăsta atât, pentru că nu am investit în baterii de stocare. Noi avem un program între ora 7 și 4. Ceea ce produc aceste panouri fotovoltaice după această oră, dăm în rețea, din nefericire, nu ne alegem cu mare lucru”, a mai spus fondatorul Pandora Prod.

Doru Simiz a mai arătat că există momente de consum maxim, în special dimineața, când sunt pornite utilajele. În acele intervale fabrica trebuie să importe energie din rețea, deoarece pornirea echipamentelor se face în trepte și implică un consum ridicat. Deși, în general, consumul este unul liniar, există câteva etape considerate sensibile din punct de vedere energetic.

„Avem momente de vârf, în special în momentul în care părnesc utilajele și atunci trebuie să importăm energie din rețea. E un consum liniar, sunt câteva etape senzibile. Cea mai sensibilă etapă e cea de dimineață, pentru că pornirea utilajului se face în trepte, dar sunt câteva consumatoare mari de energie, cum e zona sălii de croit sau în momentul în care aerul condiționat trebuie să funcționeze la parametri foarte mari. E un consumator mare de energie”, a completat Doru Simiz.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.