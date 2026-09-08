Ilie Bolojan anunță finanțări de 650 de milioane de euro. Cine poate primi până la 10 milioane de euro

Instituțiile publice vor putea accesa finanțări pentru producerea și stocarea energiei destinate consumului propriu, prin două programe în valoare totală de 650 de milioane de euro. Ilie Bolojan a anunțat marți, 8 septembrie, că a semnat ordinele pentru lansarea celor două programe finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Apelurile se deschid vineri, 11 septembrie 2026.

Ilie Bolojan a anunțat semnarea ordinelor pentru două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare cumulată de 650 de milioane de euro. Prin intermediul acestora, instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu.

Primul program beneficiază de un buget de 500 de milioane de euro și este destinat instalării de panouri fotovoltaice împreună cu baterii pentru stocarea energiei.

Proiectele vor putea include și pompe de căldură, iar energia produsă va fi utilizată pentru consumul propriu. Instalarea bateriilor este obligatorie, acestea urmând să fie dimensionate pentru două până la patru ore de funcționare.

„Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice cu baterii de stocare. Proiectele pot include și pompe de căldură, iar energia produsă va fi folosită pentru consumul propriu. Bateriile sunt obligatorii și vor fi dimensionate pentru 2-4 ore de funcționare”, a transmis Ilie Bolojan.

Cel de-al doilea program are alocat un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care dețin deja instalații de producere a energiei din surse regenerabile.

Acestea vor putea primi finanțare pentru instalarea unor baterii „în spatele contorului”, astfel încât energia produsă să poată fi stocată și utilizată ulterior pentru consumul propriu.

„Al doilea program, în valoare de 150 de milioane de euro, se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere a energiei din surse regenerabile. Acestea vor putea instala baterii în spatele contorului, pentru a stoca energia produsă și a o folosi pentru consumul propriu”, potrivit premierului.

De cele două programe pot beneficia primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, centrele sociale și alte instituții publice.

Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, în limita a 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar.

Investițiile au drept obiectiv reducerea facturilor la energie ale instituțiilor publice și creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile și utilizate pentru consumul propriu.

În același timp, stocarea energiei ar trebui să contribuie la reducerea presiunii asupra rețelei în perioadele în care consumul este ridicat.

Apelurile pentru cele două programe vor fi deschise vineri, 11 septembrie 2026. Cererile vor fi depuse prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Termenul-limită anunțat este 6 noiembrie 2026, însă apelurile se pot închide mai devreme dacă bugetele sunt epuizate. Proiectele vor fi luate în considerare în ordinea depunerii.

Evaluarea proiectelor se va desfășura în perioada 9 noiembrie 2026 – 12 februarie 2027.

Investițiile finanțate prin cele două programe trebuie finalizate și puse în funcțiune până la 31 decembrie 2029.