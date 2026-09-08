Se schimbă harta transporturilor din Europei: noul coridor care pornește din Grecia și traversează România

Un amplu coridor rutier și feroviar va conecta Grecia, Bulgaria și România și va crea o nouă legătură de transport între Marea Egee și Marea Neagră. Proiectul beneficiază de finanțare europeană și prevede construirea, precum și modernizarea infrastructurii de transport de-a lungul traseului Salonic – Sofia – București, potrivit publicației bulgare care a prezentat informațiile.

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, la cea de-a 90-a ediție a Târgului Internațional de la Salonic. Oficialul european a descris această axă de transport drept un megaproiect cu importanță strategică, a cărui implementare este estimată pe o perioadă de 15 ani.

Din București, ruta urmează să fie extinsă în două direcții. Spre vest, coridorul va asigura conexiunea cu Europa Centrală și de Vest, iar spre est va continua către Moldova și Ucraina.

Prin dezvoltarea acestei infrastructuri va fi creată o alternativă terestră pentru transportul de pasageri și mărfuri între Marea Egee și Marea Neagră. Noua rută ar permite desfășurarea transporturilor fără dependența exclusivă de traversarea strâmtorilor Bosfor și Dardanele, informează marica.bg.

Potrivit lui Apostolos Tzitzikostas, noua arteră de transport va consolida rolul Salonicului ca poartă sudică a Europei și va modifica importanța strategică a întregii regiuni. Bulgaria va avea un rol important pe traseu, prin poziția sa de legătură între porturile din Grecia, România și restul rețelei europene de transport.

Unul dintre proiectele deja finanțate vizează modernizarea sectorului feroviar Alexandroupolis-Pythio, cu o lungime de 68,3 kilometri. Pentru această secțiune au fost alocate 277 de milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Finanțarea pentru celelalte sectoare ale coridorului urmează să fie prezentată în lunile următoare. Resursele necesare pentru aceste lucrări vor proveni atât din fonduri europene, cât și din surse naționale.

Grecia, Bulgaria și România au semnat deja un memorandum care prevede cooperarea transfrontalieră și coordonarea proiectelor de infrastructură. Acordul reprezintă un pas pentru coordonarea lucrărilor necesare dezvoltării noii axe de transport.

Noua conexiune este estimată să contribuie la accelerarea transportului de mărfuri și pasageri, la creșterea siguranței și la atragerea de investiții în domenii precum transportul feroviar, logistica și turismul. Proiectul urmărește astfel dezvoltarea unei conexiuni terestre între porturile și rețelele de transport ale celor trei state.

Coridorul este inclus în rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și face parte din direcția Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee. Prin această integrare, ruta este legată de principalele rețele europene de transport.

Infrastructura nu va avea doar utilizări civile și economice. O parte a acesteia va fi pregătită astfel încât să poată permite un răspuns rapid în situații de urgență.

Tzitzikostas a precizat că, după finalizare, proiectul va deveni una dintre principalele artere de transport ale Europei. Potrivit oficialului european, dezvoltarea coridorului va poziționa Grecia, Bulgaria și România pe un loc important pe noua hartă europeană a transporturilor.