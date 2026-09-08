Piața auto din România s-a prăbușit în august. Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 37%

Piața auto din România a înregistrat o scădere puternică în august 2026. Înmatriculările de autoturisme noi au fost cu 37% mai mici decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). În contrast cu evoluția generală a pieței, segmentul plug-in hybrid a crescut cu aproape 49%. După primele opt luni ale anului, piața românească este pe minus cu 10,4%.

În august 2026 au fost înmatriculate 9.473 de autoturisme noi, cu 37% mai puține comparativ cu aceeași lună din anul precedent. Autoturismele reprezintă aproximativ 85% din totalul pieței auto.

Datele APIA, bazate pe cifrele publicate de DGPCI, indică o scădere și în cazul categoriei mai largi a automobilelor electrificate. Acestea și-au menținut însă o pondere foarte ridicată în totalul pieței.

”În luna august 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu 37% faţă de august 2025; autoturismele «electrificate» au o scădere de 31%, realizând o cotă de piaţă de 65%, din care: Autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează o scădere de 43%, cu o cotă de piaţă de 21,5%; Autoturismele full-hybrid (FHEV) înregistrează o scădere de 43%, cu o cotă de piaţă de 21%; Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au o creştere de 48,8%, cu o cotă de piaţă de 15,5%; Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o scădere de 29,7%, cu o cotă de piaţă de 7%”, arată APIA, într-un comunicat de presă.

În afara autoturismelor, situația a fost diferită. Vehiculele comerciale ușoare și minibusurile au înregistrat o creștere de 5%, în timp ce segmentul vehiculelor grele și al autobuzelor a avansat cu 17%.

Președintele APIA, Dan Vardie, pune declinul din august într-un context mai larg, marcat de incertitudine și de lansarea târzie a programului destinat reînnoirii parcului auto.

”Scăderea cu 37% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în luna august, confirmă fragilitatea pieţei auto din România, într-un an marcat de incertitudine şi de lansarea târzie a principalului program destinat înnoirii parcului auto. Chiar şi în acest context, autoturismele electrificate reprezintă 65% din piaţă, iar evoluţia tehnologiilor este relevantă: segmentul plug-in hybrid creşte cu aproape 49%, în timp ce automobilele pur electrice, deşi scad cu 29,7% în volum, îşi majorează cota de piaţă de la 6,3% la 7%”, a declarat preşedintele APIA, Dan Vardie.

O evoluție aparte a fost consemnată în cazul mașinilor plug-in hybrid. Acestea au ajuns la o cotă de 15,5% din piață în august, față de numai 6,5% în aceeași lună din 2025.

Mașinile complet electrice au pierdut aproape 30% în ceea ce privește volumul înmatriculărilor, însă ponderea lor în piață a urcat de la 6,3% la 7%.

Asociația atrage atenția și asupra evoluției Programului Rabla Auto. Programul destinat persoanelor fizice a fost lansat pe 20 iulie, iar fondurile alocate automobilelor complet electrice și celor plug-in hybrid s-au epuizat în numai zece zile.

Ulterior, pentru cea de-a doua sesiune, începută pe 25 august, modul în care au fost redistribuite fondurile a atras criticile APIA.

”Cu toate acestea, la redistribuirea fondurilor pentru cea de a 2-a sesiune începută pe 25 august 2026, peste 70 de milioane de lei din aproximativ 94 de milioane au fost direcţionate către categoria motoare termice şi hibride şi doar aproximativ 20 de milioane către PHEV şi BEV. Noi, la APIA, considerăm că un program de mediu eficient trebuie să susţină atât înnoirea parcului auto, cât şi tranziţia către tehnologii cu emisii cât mai reduse, iar alocarea fondurilor ar trebui să reflecte inclusiv cererea reală din piaţă. Cu atât mai mult cu cât România se îndepărtează de tendinţa europeană: în timp ce piaţa UE era în creştere cu 5,7% după primul semestru din 2026 (conform datelor ACEA), piaţa românească ajunge după primele opt luni la -10,4%”, afirmă Vardie.

Președintele APIA susține că România are nevoie de politici predictibile, introduse la timp și corelate cu obiectivele privind modernizarea și decarbonizarea parcului auto, dar și cu cererea consumatorilor.

Datele pentru august arată diferențe importante și între clasele de autoturisme. Clasa A a scăzut cu 25%, Clasa B cu 25%, iar Clasa C cu 23%. Pentru Clasa F, declinul a ajuns la 31%.

În schimb, Clasa D a crescut cu 10%, Clasa E cu 7,6%, iar segmentul SUV a înregistrat un avans de 1,5%.

SUV-urile continuă să domine piața, cu o cotă de 57%. Clasa C ocupă poziția a doua, cu 25%, iar Clasa B are o pondere de 11%.

Declinul a fost puternic și în cazul autoturismelor cu motoare convenționale. Înmatriculările mașinilor pe benzină au scăzut cu 43% față de august 2025, iar cota acestora a ajuns la 30%.

În cazul automobilelor diesel, scăderea a fost și mai mare, de 54%, acestea ajungând să reprezinte numai 4,7% din piață.

Autoturismele mild-hybrid au înregistrat la rândul lor un declin de 43%, având o cotă de 21,5%. Dintre acestea, 70% folosesc motorizări pe benzină, 14% GPL și 16% motorină.

Per total, automobilele electrificate – categorie în care APIA include BEV, PHEV, mild-hybrid și full-hybrid – au reprezentat 65% din piață în august.

În clasamentul automobilelor 100% electrice pentru 2026, Tesla Model Y se află pe primul loc, cu 873 de unități și o creștere de 273% față de anul precedent. Urmează Tesla Model 3, cu 670 de unități, și BYD Dolphin Surf, cu 614 unități.

În segmentul plug-in hybrid, lider este BYD Seal U DM-i, cu 977 de unități, urmat de Toyota RAV4, cu 769 de unități, și Chery TIGGO9, cu 558 de unități.

Clasamentul full-hybrid este condus de Toyota Corolla, cu 3.420 de unități, în creștere cu 20%. Pe următoarele poziții se află Toyota Yaris Cross, cu 1.888 de unități, și Dacia Duster, cu 1.540 de unități.

La mild-hybrid, Dacia Duster ocupă prima poziție, cu 2.010 unități, chiar dacă volumul este cu 56,6% mai mic față de anul anterior. Skoda Octavia ocupă locul al doilea, cu 1.238 de unități, iar Dacia Bigster se află pe trei, cu 1.068 de unități.

În contrast cu declinul autoturismelor, piața vehiculelor comerciale a avut o evoluție pozitivă în august.

Vehiculele comerciale ușoare și minibusurile au crescut cu 5% față de august 2025, iar dacă sunt eliminate minibusurile, avansul vehiculelor comerciale ușoare ajunge la 21%.

În primele opt luni, însă, vehiculele comerciale ușoare electrice au coborât la 392 de unități, comparativ cu 424 de unități în perioada similară din 2025.

Vehiculele comerciale grele și autobuzele au înregistrat în august o creștere de 17%. În cazul vehiculelor de peste 16 tone și al autotractoarelor, avansul a fost de 14%.