Noua Dacia Spring va fi fabricată în Europa. Modelul electric vine cu schimbări importante

Dacia pregătește o versiune mai mare a modelului electric Spring, care va fi produsă în Europa, nu în China. Mașina va fi construită la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia. Noul model va ajunge la clienți la începutul anului 2027. Producătorul încearcă astfel să-și consolideze poziția pe piața europeană a vehiculelor electrice, potrivit informațiilor publicate la 8 septembrie de Reuters.

Dacia Spring va reveni în Europa printr-o versiune nouă, mai mare, pe care marca accesibilă a grupului Renault o pregătește pentru a atrage mai mulți cumpărători de vehicule electrice. Spre deosebire de actuala generație, importată din China, viitorul model va fi fabricat într-o uzină europeană.

Dacia a vândut 210.000 de exemplare Spring de la lansarea modelului, în 2021. Marca nu a beneficiat însă pe deplin de creșterea recentă a pieței mașinilor electrice din Franța, principala sa piață, deoarece programul francez destinat cumpărătorilor cu venituri reduse exclude vehiculele electrice produse în China.

Reprezentanții Dacia susțin că piața vehiculelor electrice a început să avanseze puternic din aprilie 2026, însă oferta limitată a mărcii nu îi permite să profite complet de această evoluție.

„Există în mod clar o cerere mult mai mare, iar acest lucru ne limitează, deoarece avem un singur model electric”, a declarat Frank Marotte, vicepreședintele Dacia pentru vânzări și operațiuni.

Viitoarea generație Dacia Spring va utiliza aceeași platformă tehnică pe care sunt construite Renault Twingo și modelul echivalent dezvoltat de Nissan. Toate cele trei automobile vor fi fabricate la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia.

Noul Spring va fi cu 18 centimetri mai lung decât actualul model. Mașina va primi și un design mai robust, prin care Dacia urmărește să atragă o categorie mai largă de clienți.

Mutarea producției în Slovenia va permite noului Dacia Spring să îndeplinească cerințele programelor de sprijin rezervate vehiculelor fabricate în Europa. În același timp, modelul nu va mai fi supus tarifelor impuse de Uniunea Europeană mașinilor electrice produse în China.

Aceste avantaje ar urma să ajute Dacia să păstreze un preț competitiv într-o perioadă în care producătorii chinezi își intensifică ofensiva pe piața europeană a vehiculelor electrice.

Vânzările Dacia au scăzut în Franța în iulie și august 2026, chiar în perioada în care mașinile electrice au atins niveluri-record în totalul înmatriculărilor de autoturisme noi. Cota acestora a ajuns la 35% în iulie și la 38% în august, pe fondul scumpirii carburanților asociate războiului din Iran.

În clasamentul vânzărilor din Franța, Dacia Spring ocupa, după primele opt luni ale anului, doar poziția 55. Modelul era devansat de automobile electrice precum Tesla Model Y, Renault 5 și Renault Twingo.

Dacia s-a concentrat până acum în special asupra automobilelor cu motoare termice, pentru a-și păstra poziția printre cele mai accesibile mărci din Europa. Producătorul își extinde însă oferta de versiuni hibride și intenționează să comercializeze patru modele electrice până în 2030.

Primul dintre acestea va fi noul Dacia Spring, cu un preț de pornire de 17.900 de euro, echivalentul a aproximativ 20.821 de dolari la cursul indicat în material. În linie cu strategia Dacia de limitare a costurilor și simplificare a gamei, mașina va fi disponibilă în numai patru culori și două niveluri de echipare, iar primele livrări sunt programate pentru începutul anului 2027.