Călin Georgescu își cheamă susținătorii la cumpărături. Unde va ajunge pe 13 septembrie

Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, și-a anunțat venirea la Oradea în cadrul campaniei „Toamna Cămărilor Românești”. Acesta va ajunge duminică, 13 septembrie 2026, la ora 8:30, în Piața 100. Georgescu îi îndeamnă pe susținătorii săi să cumpere produse de la producători autohtoni și firme deținute de români. Anunțul vizitei a provocat reacții critice și ironice în rândul unor orădeni care au comentat pe Facebook.

Călin Georgescu și-a anunțat vizita la Oradea printr-o postare publicată pe Facebook, în care a precizat că deplasarea face parte din campania sa pentru promovarea producătorilor și afacerilor românești.

„Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România!”, a scris Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a cerut oamenilor să cumpere direct de la producători locali, crescători de animale și societăți controlate de cetățeni români.

„Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piata 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30”, a transmis Călin Georgescu.

Piața 100, cunoscută și sub vechea denumire Ocska Piac, a fost prezentată de Georgescu drept un spațiu reprezentativ pentru comerțul tradițional din județul Bihor și pentru valorificarea produselor provenite din gospodăriile locale, spun cei de la Bihoreanul.

Acesta a descris locația ca fiind „un loc emblematic pentru negoțul popular bihorean”.

„Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale”, a afirmat Georgescu.

Anunțul referitor la venirea fostului candidat în Piața 100 a atras comentarii critice și ironice din partea unor locuitori ai municipiului.

Unul dintre localnici a susținut că municipiul nu se află în campanie electorală și că locuitorii orașului au nevoie de liniște.

„Nu este campanie electorală nici în Oradea și nici în Bihor. Cine l-a invitat să-l ducă la el acasă. Noi orădenii avem nevoie de liniște și pace, noi ne distrăm in stradă nu facem mitinguri…”, spune un orădean.

Alt comentator a ironizat îndemnul lui Georgescu privind cumpărarea produselor de la comercianți și producători locali.

„Parcă orădenii nu știu ce să cumpere și de la cine , numai dacă vine păcăliciul suprem să le spună!!!”, spune altul.

Vizita anunțată a generat și comentarii ironice referitoare la promisiunile asociate de autorul mesajului cu apariția lui Georgescu la Oradea.

„Stelarul din stele vine la noi la Oradea și deschide robineți , va curge lapte miere aur și bani .

Nu este necesară munca , totul gratuit 😀😀”, se amuză un alt orădean.

O femeie din Oradea a publicat un comentariu agresiv la adresa fostului candidat.

„Sper să fie laut în șuturi de bihoreni”, spune o orădeancă.

În alte comentarii publicate pe Facebook, unii orădeni susțin că „vor pregăti ouă” pentru vizita lui Georgescu.

Piața 100 nu funcționează în principal ca piață agroalimentară, fiind frecventată mai ales pentru târgul de vechituri și sectorul destinat vânzării automobilelor second-hand. Spațiul rezervat comerțului cu legume și fructe cuprinde numai 32 de mese și ocupă 108 metri pătrați din suprafața totală de 8,3 hectare.

De la începutul lunii august, Călin Georgescu a participat la mai multe târguri organizate în diferite localități din România.

La aceste apariții, susținătorii săi îl aclamă drept „președintele ales”, făcând referire la rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale desfășurat la sfârșitul anului 2024. Scrutinul prezidențial a fost ulterior anulat de Curtea Constituțională a României.

În prezent, Călin Georgescu, a cărui ascensiune publică este asociată în special cu promovarea realizată pe TikTok, este judecat în două dosare penale.

Primul dosar a fost deschis în iulie 2025, iar procurorii îl acuză de promovarea cultului unor persoane vinovate de genocid, crime contra umanității ori crime de război și de promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată. Procesul se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 din București, iar următorul termen a fost stabilit pentru 13 octombrie.

În cel de-al doilea dosar, Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și de membri ai grupării acestuia. Fostul candidat este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată. Procurorii susțin că, după anularea alegerilor din decembrie 2024, ar fi fost pregătit un plan prin care oamenii lui Potra urmau să se infiltreze în proteste și să provoace destabilizare. La 6 august 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că procesul poate începe pe fond.