Prețurile petrolului urcă din nou. Amenințările care îngrijorează piețele

Prețurile petrolului au continuat să crească marți, în condițiile în care riscurile asociate unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu s-au amplificat. Amenințările venite din partea Iranului privind o ripostă la eventuale noi atacuri americane asupra activelor sale au alimentat temerile legate de posibile perturbări ale aprovizionării cu petrol, relatează Reuters.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au avansat cu 49 de cenți, echivalentul unei creșteri de 0,5%, până la 97,49 dolari pe baril, la ora 04:00 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) era cotat la 92,92 dolari pe baril, după o creștere de 1,44 dolari, respectiv 1,6%.

După sărbătoarea Zilei Muncii de luni din Statele Unite, WTI încerca să reducă diferența față de Brent, care reflectase deja cu o zi înainte escaladarea produsă în weekend, potrivit lui Suvro Sarkar, șeful departamentului de cercetare energetică al DBS Bank.

„Per total, credem că recenta intensificare a ostilităților dintre SUA și Iran are potențialul de a schimba semnificativ interpretarea piețelor privind riscurile legate de prețul petrolului nu doar pentru restul anului 2026, ci și până în 2027”, a spus Sarkar.

Iranul a amenințat Statele Unite cu „război economic” și a anunțat că a lansat o rachetă avansată asupra unor nave de război americane. Aceste evoluții au evidențiat riscul unei escaladări mai ample, la câteva zile după ce cele două părți au fost implicate în noi schimburi de atacuri.

Sâmbătă, forțele americane au atacat trei petroliere iraniene, dintre care unul se afla în apropierea insulei Kharg, principalul centru de export de petrol al Iranului, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Atacurile americane au avut loc după ce Gărzile Revoluționare iraniene au atacat nave de război americane care operau în regiune. Succesiunea acestor acțiuni militare a alimentat preocupările privind efectele conflictului asupra fluxurilor de petrol din zonă.

„Recenta escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu a crescut probabilitatea unui impas prelungit, punctat de acțiuni militare calibrate din partea SUA și Iranului. Acest lucru ar putea face ca aprovizionarea din Golful Persic să rămână limitată pe parcursul restului anului 2026”, a declarat Daniel Hynes, analist la ANZ.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit, de asemenea, la începutul acestei săptămâni, după ce Iranul a avertizat luni că va riposta în cazul unor noi atacuri americane. Evoluția transporturilor prin această rută a devenit astfel un element urmărit de piața petrolului pe fondul tensiunilor regionale.

Între timp, Goldman Sachs și-a majorat cu 5 dolari estimările privind prețurile petrolului Brent și WTI pentru decembrie 2026. Banca estimează acum un preț de 85 de dolari pe baril pentru Brent și de 80 de dolari pentru WTI.

Pentru 2027, previziunile au fost, de asemenea, revizuite în creștere, până la 80 de dolari pe baril pentru Brent și 75 de dolari pentru WTI. Modificarea estimărilor reflectă noua presupunere potrivit căreia perturbările transporturilor maritime din Orientul Mijlociu vor continua și în 2027.

În perspectiva pieței mărfurilor pentru luna septembrie, publicată de platforma de servicii financiare Marex, analistul Ed Meir a evaluat evoluția prețurilor țițeiului în raport cu durata conflictului.

El a declarat că, atât timp cât războiul continuă, prețurile țițeiului vor rămâne probabil ridicate până la sfârșitul anului. Meir consideră că această situație este valabilă având în vedere „multitudinea de probleme care nu au fost încă abordate”.