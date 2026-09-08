Iranul pregătește un răspuns la blocada impusă de SUA. Navele americane devin ținte directe

Iranul a avertizat marți, 8 septembrie, că va extinde restricțiile asupra transportului maritim din Golful Persic dacă Statele Unite mențin blocada economică. Mesajul a fost transmis de Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran. Oficialul iranian a anunțat și schimbarea strategiei militare față de navele și bazele americane din regiune.

Iranul pregătește noi măsuri împotriva transportului maritim din Golful Persic, ca reacție la blocada economică impusă de Statele Unite, potrivit declarațiilor făcute de Mohsen Rezaei.

„Războiul economic va fi întâmpinat cu o zonă de excludere maritimă în Golful Persic, până la perimetrul blocadei”, a transmis Rezaei pe platforma X.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională a precizat că abordarea operațională a Teheranului în privința bazelor și navelor militare americane a fost „fundamental recalibrată”, potrivit Reuters.

Autoritățile iraniene intenționează să anunțe în zilele următoare o nouă zonă restricționată în Golf. Totodată, Teheranul urmează să publice hărțile unui nou coridor destinat navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Rezaei afirmase anterior că perimetrul restricționat va începe în apropierea zonei în care Statele Unite aplică blocada împotriva Iranului și se va întinde în mai multe regiuni ale Golfului Persic. Navele care vor pătrunde fără autorizare în acel spațiu riscă să fie incluse pe o listă iraniană de sancțiuni.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este deja puternic perturbat de război. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate traversau această rută strategică.

Declarațiile oficialului iranian vizează, aparent, racheta balistică Qassem Basir, despre care presa de la Teheran susține că a fost lansată asupra unor nave americane aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Armata americană a comunicat însă că navele sale militare au reușit să evite atacurile cu rachete.

Iranul descrie Qassem Basir drept o versiune modernizată a unei rachete balistice, echipată cu o capacitate sporită de manevrare și concepută pentru a evita sistemele de apărare antirachetă. Oficialii iranieni susțin, de asemenea, că sistemul de ghidare poate funcționa inclusiv în condiții de război electronic.

Agenția iraniană Fars a relatat că racheta ar fi fost folosită pentru prima dată într-o operațiune de luptă în iunie 2025, împotriva Israelului.

Războiul a început la 28 februarie, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, iar confruntările au alternat de atunci cu perioade de relativă acalmie.

Cel mai recent, forțele americane au raportat că au atacat ținte iraniene pe 5 septembrie. În cadrul operațiunii, Statele Unite au lovit trei petroliere ale Iranului.

Datele referitoare la navigația comercială indică o reducere puternică a traficului prin Strâmtoarea Ormuz. În ultimele zece zile au traversat ruta, în medie, aproximativ zece nave de marfă pe zi, acesta fiind cel mai scăzut nivel consemnat după luna mai.

O parte dintre analiști apreciază că Iranul și-ar putea pierde treptat influența asupra circulației maritime din Strâmtoarea Ormuz. În același timp, sancțiunile suplimentare impuse de Washington sporesc presiunea asupra economiei iraniene.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că prețurile petrolului vor scădea considerabil după încheierea războiului. Liderul de la Casa Albă susține și că Washingtonul își va îndeplini obiectivele stabilite în conflictul cu Iranul.

Potrivit președintelui american, operațiunea militară declanșată în februarie urmărește oprirea programului nuclear iranian, limitarea capacității Teheranului de a ataca statele vecine și crearea condițiilor necesare schimbării conducerii Iranului.

Liderii religioși iranieni se mențin însă la putere și continuă să solicite eliminarea sancțiunilor internaționale. Teheranul urmărește, în același timp, să obțină în viitor venituri de la navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Tensiunile regionale sunt amplificate și de intensificarea atacurilor israeliene din sudul Libanului. Cel puțin 12 persoane au murit pe 7 septembrie, conform Ministerului libanez al Sănătății. Atacurile alimentează temerile privind declanșarea unei noi ofensive israeliene și îngreunează negocierile destinate opririi conflictului.