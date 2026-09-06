Administrația Trump insistă pentru restricționarea votului prin corespondență. Curtea Supremă a SUA este chemată din nou să decidă

Administrația președintelui Donald Trump a reînnoit duminică solicitarea adresată Curții Supreme a Statelor Unite pentru a permite aplicarea unor restricții privind votul prin corespondență înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie. Demersul vine după ce, în urmă cu câteva zile, un judecător federal a blocat intrarea în vigoare a noilor reguli.

Avocații administrației Trump au depus o cerere de urgență la cea mai înaltă instanță din SUA, solicitând autorizarea Serviciului Poștal al Statelor Unite, USPS, de a aplica o regulă care limitează votul prin corespondență. Situația este cu atât mai importantă cu cât unele state americane au început deja să trimită prin poștă buletinele de vot pentru alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Vineri, judecătoarea federală Indira Talwani, care își desfășoară activitatea în Boston, a prelungit interdicția care împiedică aplicarea noii reglementări. În aceste condiții, decizia finală privind posibilitatea administrației de a pune în aplicare restricțiile asupra votului prin corespondență revine, cel mai probabil, Curții Supreme.

Procurorul general adjunct John Sauer, care reprezintă administrația Trump în acest caz, a cerut Curții Supreme să permită intrarea imediată în vigoare a noii norme. Administrația susține că menținerea ordonanței preliminare emise de instanța inferioară ar putea provoca probleme pe măsură ce tot mai multe state încep să trimită buletinele de vot prin poștă.

Judecătoarea Curții Supreme Ketanji Brown Jackson a stabilit ca miercuri să fie termenul-limită pentru transmiterea răspunsurilor la cererea formulată de administrația Trump.

Aceasta nu este prima solicitare de urgență adresată Curții Supreme în acest caz. Administrația depusese anterior o cerere prin care solicita anularea unei ordonanțe preliminare cu durată mai scurtă emise de judecătoarea Talwani. Înainte ca instanța supremă să se pronunțe asupra respectivei solicitări, Talwani a prelungit vineri interdicția privind aplicarea regulii, ceea ce a determinat administrația Trump să formuleze o nouă cerere duminică.

USPS a emis noua regulă pentru a pune în aplicare un ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în luna martie. Trump solicită de mai mulți ani introducerea unor restricții asupra votului prin corespondență, în contextul afirmațiilor sale false potrivit cărora înfrângerea suferită la alegerile prezidențiale din 2020 ar fi fost provocată de o fraudă electorală de amploare.

Potrivit noilor prevederi, statele ar trebui să furnizeze Serviciului Poștal al SUA listele cu destinatarii buletinelor de vot prin corespondență. De asemenea, toate plicurile folosite pentru expedierea și returnarea buletinelor de vot ar trebui să poarte coduri de bare unice.

Regulamentul îi permite USPS să refuze livrarea buletinelor de vot care nu respectă noile standarde sau care sunt asociate unor alegători care nu apar pe listele furnizate serviciului poștal.

Toate statele americane permit în prezent o formă de vot prin corespondență. În 29 de state, alegătorii pot solicita să voteze prin corespondență fără să fie obligați să ofere un motiv pentru această opțiune.

Dintre acestea, opt state organizează alegeri exclusiv prin corespondență. Astfel, eventualele modificări ale regulilor aplicabile buletinelor trimise prin poștă pot avea un impact important asupra modului în care se desfășoară procesul electoral. Vineri, Carolina de Nord a devenit primul stat american care a început să trimită prin poștă buletinele de vot pentru alegerile din noiembrie.

Votul prin corespondență poate prezenta anumite riscuri pentru integritatea și buna desfășurare a procesului electoral, în special în ceea ce privește verificarea identității alegătorului, securitatea buletinelor și prevenirea fraudelor.