AfD a obținut un scor record în Saxonia-Anhalt. Alegerile din landul german reprezintă o înfrângere severă pentru Friedrich Merz. Primele exit-poll-uri

Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat detașat alegerile regionale desfășurate duminică în landul german Saxonia-Anhalt, potrivit primelor estimări publicate imediat după închiderea urnelor. Formațiunea obține astfel cel mai bun rezultat înregistrat vreodată într-un scrutin regional, în timp ce CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, suferă o înfrângere severă.

Prima prognoză realizată de Infratest dimap pentru ARD plasează AfD la 44,5% din voturi. CDU obține 18,5%, în timp ce Die Linke este creditată cu 9,5%, Verzii cu 9%, iar SPD cu 8%. BSW se află exact la pragul electoral, cu 5%, în timp ce FDP ar obține doar 2%.

Estimarea realizată de Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF confirmă în linii mari același raport de forțe. Potrivit acesteia, AfD ar obține 44% din voturi, CDU 18,5%, Die Linke 9%, SPD 9%, Verzii 8,5%, BSW 4,8%, iar FDP 2,5%.

Diferențele dintre cele două estimări sunt reduse, însă situația BSW este deosebit de importantă, întrucât formațiunea se află în jurul pragului electoral de 5%. Rezultatul final al acestui partid poate influența distribuția mandatelor în parlamentul regional.

Rezultatul preliminar indică o schimbare majoră față de alegerile regionale din 2021. La scrutinul precedent, CDU câștigase alegerile cu 37,1% din voturi, în timp ce AfD se clasase pe locul al doilea, cu 20,8%.

Potrivit prognozei ARD, AfD ajunge acum la 44,5%, ceea ce înseamnă mai mult decât dublarea rezultatului obținut în urmă cu cinci ani. Pentru formațiune este cel mai bun scor înregistrat vreodată într-un scrutin pentru parlamentul unui land german.

În schimb, CDU se prăbușește de la 37,1% în 2021 la numai 18,5% în prima prognoză, ceea ce reprezintă cel mai slab rezultat obținut de partid în Saxonia-Anhalt.

Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciul regional pentru protecția Constituției drept formațiune de „extremă dreapta” confirmată. AfD contestă această clasificare.

Una dintre principalele necunoscute după publicarea primelor estimări este dacă scorul obținut de AfD îi va permite să ajungă la majoritatea absolută a mandatelor din parlamentul regional.

Ulrich Siegmund, candidatul AfD pentru funcția de premier regional, a stabilit înaintea scrutinului ca obiectiv formarea unui guvern exclusiv al partidului, fără parteneri de coaliție. Un rezultat de aproximativ 44-44,5% nu garantează însă obținerea majorității absolute.

Distribuția finală a mandatelor va depinde inclusiv de situația partidelor care se află în apropierea pragului electoral de 5%, în special BSW. În cazul în care AfD nu va obține majoritatea absolută, formarea unui guvern ar putea deveni foarte complicată.

Principalele partide din Germania au exclus posibilitatea unei coaliții cu AfD. La rândul său, partidul condus în plan regional de Siegmund a indicat că urmărește să guverneze singur.

Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt urmărite și din perspectiva guvernului federal condus de cancelarul Friedrich Merz. Scrutinul este considerat un test important pentru CDU și pentru capacitatea partidului de a opri ascensiunea AfD.

CDU conducea până acum landul într-o coaliție cu SPD și FDP. Premierul regional Sven Schulze, reprezentant al CDU, preluase conducerea guvernului de la veteranul creștin-democrat Reiner Haseloff.

Primele cifre indică însă o scădere puternică a CDU, de la 37,1% în 2021 la aproximativ 18,5% în actualul scrutin.

Înaintea alegerilor, Reuters a prezentat scrutinul din Saxonia-Anhalt drept un barometru pentru guvernarea lui Friedrich Merz și pentru capacitatea CDU de a limita ascensiunea AfD. Formațiunea de dreapta urmărește să transforme succesul obținut în estul Germaniei într-o rampă pentru alegerile federale programate în 2029.

Aproximativ 1,7 milioane de persoane au fost chemate la urne în Saxonia-Anhalt. Prezența la vot s-a anunțat semnificativ mai ridicată decât la scrutinul precedent.

Până la ora 16:00 votaseră aproximativ 65% dintre alegători, în condițiile în care la alegerile din 2021 prezența finală fusese de 60,3%.

Procentele publicate la ora 18:00 în Germania reprezintă prognoze bazate pe sondaje realizate la ieșirea de la urne și nu constituie rezultate oficiale. Primele proiecții care vor lua în calcul și voturile efectiv numărate urmează să fie publicate pe parcursul serii.