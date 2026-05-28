Criza coaliției: Friedrich Merz, sub presiune, în timp ce se discută despre „cancelarul de rezervă” Hendrik Wüst

La mai bine de un an de la începutul guvernării sale, Friedrich Merz se confruntă nu doar cu dificultățile reformelor împreună cu partenerul de coaliție SPD și cu multiplele crize internaționale, ci și cu speculații privind un posibil schimb la conducerea guvernului.

Evenimentele recente au adus în prim-plan numele premierului landului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, ca potențial „cancelar de rezervă”. Deși aceste discuții sunt încă la nivel informal, surse din conducerea CDU indică faptul că tema schimbării cancelarului a fost adusă în discuție între membri importanți ai partidului.

Întrebarea care circulă acum este dacă Merz va reuși să depășească blocajul reformelor sau dacă ar putea fi înlocuit de un alt lider al Uniunii Creștin-Democrate. Chiar dacă în prezent un astfel de scenariu nu este oficial pe agenda partidului, nu este exclusă posibilitatea ca presiunile interne să determine o schimbare.

Un eventual proces de înlocuire a cancelarului ar necesita fie un vot în Bundestag, unde coaliția actuală deținând majoritatea ar putea susține un nou candidat, fie o retragere voluntară a lui Merz, determinată de presiuni din interiorul partidului. Totuși, o astfel de schimbare ar fi complicată, iar susținerea SPD este incertă.

În prezent, Hendrik Wüst nu pare interesat să părăsească funcția de premier al Renaniei de Nord-Westfalia în favoarea unui post la Berlin. Printre colegii săi din partid există suspiciunea că speculațiile privind numele său în contextul unei schimbări la nivelul cancelarului ar putea fi o strategie a unor rivali pentru a-i limita ambițiile politice.

Wüst este cunoscut pentru stilul său de conducere echilibrat și discret, evitând conflictele publice și gestionând cu succes coaliția cu Verzii în land. Această guvernare locală este apreciată pentru modul „fără zgomot” în care se desfășoară, în contrast cu tensiunile din capitală.

Înaintea alegerilor regionale programate pentru sfârșitul lunii aprilie 2027, coaliția de la Düsseldorf a fost afectată de mai multe probleme. Miniștri importanți s-au retras sau au fost implicați în scandaluri, iar reformele planificate în domeniul educației au stârnit proteste prelungite.

În acest context, partidul AfD a câștigat teren semnificativ în regiune, cu rezultate în creștere în sondaje, situându-se între 17 și 20% pentru alegerile viitoare. Această evoluție este parțial atribuită nemulțumirilor față de guvernarea federală și coaliția aflată în dificultate la nivel național.

În ciuda dificultăților, CDU condusă de Wüst continuă să obțină scoruri bune în sondaje, între 32 și 34%, cifre mult peste media partidului la nivel federal. Wüst și-a exprimat anterior deschiderea față de o eventuală candidatură la postul de cancelar, subliniind că un premier de land poate fi oricând un candidat viabil.