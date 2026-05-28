Cancelarul Friedrich Merz anunță un nou început pentru Germania: „Sunt hotărât să conduc această reformă”

Cancelarul federal Friedrich Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a reafirmat angajamentul său ferm față de reformele guvernamentale în cadrul unui eveniment public organizat în orașul său natal, Arnsberg. Discursul său a subliniat necesitatea unui nou început pentru Germania, evidențiind importanța implementării schimbărilor esențiale pentru viitorul țării.

Merz a declarat în fața susținătorilor că Germania dispune de resursele și capacitatea necesară pentru a depăși provocările actuale. „Germania are puterea necesară pentru un nou început. Sunt personal hotărât să fac tot posibilul, împreună cu guvernul meu, să transformăm această dorință în realitate”, a afirmat cancelarul, reafirmându-și determinarea de a conduce guvernul spre reforme eficiente.

În contextul speculațiilor apărute în mass-media privind posibile modificări la nivelul conducerii guvernamentale, Friedrich Merz a ales să nu comenteze aceste informații. Potrivit unor surse, anumite persoane influente din cadrul CDU ar lua în considerare înlocuirea sa cu un alt membru al Uniunii, însă cancelarul nu a confirmat aceste zvonuri.

Aceste speculații au generat dezbateri în mediul politic german, însă Merz a preferat să concentreze atenția asupra responsabilităților sale și a obiectivelor guvernamentale, evitând astfel să amplifice tensiunile din interiorul partidului și guvernului.

Cancelarul a subliniat gravitatea responsabilităților ce îi revin, mai ales în contextul schimbărilor profunde cu care se confruntă Germania. „Simt responsabilitatea acestui post, mai ales în vremuri marcate de transformări profunde și schimbări majore”, a afirmat Merz, evidențiind complexitatea situației politice și economice actuale.

El a menționat că în dezbaterile publice din Germania există percepția unui blocaj și a unui declin inevitabil, însă a respins această imagine pesimistă.

„Urmărind dezbaterile din Germania, ai putea crede că țara este blocată, că nu mai poate evolua singură și că declinul este inevitabil”, a spus Merz, exprimându-și convingerea că reformele și o guvernare hotărâtă pot asigura redresarea și progresul.

În plus, cancelarul a evidențiat prioritățile guvernului său, printre care se numără modernizarea infrastructurii, digitalizarea, tranziția energetică și întărirea economiei naționale. Aceste obiective sunt esențiale pentru consolidarea poziției Germaniei pe scena internațională și pentru asigurarea unui nivel de trai ridicat pentru cetățeni.

De asemenea, Merz a făcut referire la provocările geopolitice și economice globale, inclusiv la efectele războiului din Ucraina și la presiunile inflaționiste, subliniind necesitatea unor politici coerente și responsabile pentru a proteja interesele țării.

Reacția sa vine într-un moment în care CDU încearcă să mențină coeziunea internă și să răspundă așteptărilor electoratului, în condițiile unor schimbări politice rapide și a unei opiniei publice attentive la performanța guvernului. Angajamentul lui Merz de a continua reformele indică o strategie orientată spre stabilitate și dezvoltare pe termen lung.