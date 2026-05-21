Guvernul federal german pregătește una dintre cele mai ample reforme ale sistemului de pensii din ultimii ani, iar creșterea limitei de retragere din activitate reprezintă principalul punct aflat în dezbatere. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, Comisia pentru pensii intenționează să recomande o majorare treptată a vârstei de pensionare pentru angajații din Germania, în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public.

În prezent, legislația germană stabilește vârsta standard de pensionare la 67 de ani. Noul proiect analizat de autorități ar urma însă să ducă această limită la 68 de ani la începutul anilor 2040. Ulterior, pragul ar putea crește la 69 de ani în prima parte a anilor 2050, pentru ca, în 2060, pensionarea să fie posibilă abia la vârsta de 70 de ani.

Conform informațiilor publicate de cotidianul german Bild, care susține că a avut acces la proiectul discutat în cadrul comisiei, măsurile sunt analizate în contextul dezechilibrelor financiare tot mai accentuate din sistemul de pensii. Autoritățile încearcă să găsească soluții pentru acoperirea costurilor generate de îmbătrânirea populației și de scăderea numărului de contribuabili activi.

Comisia pentru pensii, formată din 13 membri, analizează inclusiv posibilitatea prelungirii vieții active pentru angajații germani, considerând că această măsură ar putea contribui la susținerea pe termen lung a fondului public de pensii și la reducerea presiunii bugetare asupra statului federal.

Pe lângă modificarea vârstei de pensionare, autoritățile germane discută și alte măsuri considerate sensibile din punct de vedere social și politic. Una dintre propunerile analizate de Comisia pentru pensii vizează reducerea nivelului pensiilor la aproximativ 46% din venituri, comparativ cu nivelul actual, care depășește ușor pragul de 48%.

Autoritățile susțin că o astfel de ajustare ar putea contribui la stabilizarea finanțelor sistemului public de pensii pe termen lung. În același timp, discuțiile sunt concentrate și asupra ratelor de contribuție care vor trebui aplicate în următorul deceniu pentru a menține funcționalitatea fondului de pensii.

O altă temă care generează dezbateri puternice în Germania este posibilitatea ca funcționarii publici să contribuie în viitor la sistemul legal de asigurări de pensii. Majoritatea membrilor comisiei resping însă această variantă și consideră că măsura nu ar produce beneficii reale pentru sistem.

Aceștia argumentează că eventualele contribuții suplimentare ar fi compensate ulterior de obligația statului de a plăti pensiile funcționarilor publici tot din fondul general de pensii, ceea ce ar limita impactul pozitiv asupra finanțării sistemului.

Comisia pentru pensii a fost constituită în decembrie 2025 și are mandatul de a identifica soluții pentru finanțarea sustenabilă a sistemului public german de pensii. Raportul final și recomandările oficiale urmează să fie prezentate Guvernului Federal pe 30 iunie.

Potrivit autorităților de la Berlin, propunerile formulate de comisie ar urma să fie transformate ulterior în acte normative, ceea ce înseamnă că reforma sistemului de pensii ar putea intra într-un proces legislativ concret în perioada următoare.

Pe agenda discuțiilor se află și alte teme sensibile, inclusiv menținerea pensiei pentru mame și posibilitatea pensionării la vârsta de 63 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, în acest moment nu a fost luată nicio decizie finală în privința acestor măsuri.

Accentul principal al reformei rămâne însă identificarea unor soluții care să asigure finanțarea pe termen lung a sistemului public de pensii și adaptarea acestuia la schimbările demografice care afectează întreaga economie germană.

