Veste foarte bună pentru pensionari și pentru cei care urmează să iasă la pensie. O decizie a instanței de judecată ar putea schimba radical modul în care sunt calculate veniturile lunare pentru români.

Un tribunal din România a decis că stagiul aferent grupelor de muncă la pensie reprezintă un stagiu de cotizare contributiv. Această hotărâre vine în contradicție cu prevederile din noua lege, act care consideră aceste perioade ca fiind necontributive. Impactul acestei hotărâri este considerat unul major de către mulți pensionari afectați direct de legislație.

Instanța a dispus anularea unei decizii emise de Casa Teritorială de Pensii și a obligat instituția respectivă să emită un nou document de recalculare. Judecătorii au stabilit că instituția publică trebuie să valorifice, ca stagiu de cotizare contributiv, o perioadă suplimentară de doisprezece ani și șase luni, obținută pentru munca prestată în grupe superioare și condiții speciale.

Chiar dacă decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de treizeci de zile de la comunicare, ea reprezintă o victorie uriașă obținută în instanță de pensionari.

„Anulează decizia nr. 70XYX emisă de Casa de Pensii. Obligă Casa de Pensii să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei reclamantului, prin care să valorifice, ca stagiu de cotizare contributiv, perioada de 12 ani şi 6 luni, reprezentând perioadă suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru munca prestată în grupe superioare de muncă/condiţii speciale. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii”, este decizia dată de judecători.

În dosarul analizat, un reclamant a solicitat recalcularea drepturilor sale bănești prin adăugarea perioadelor suplimentare aferente grupelor de muncă sub formă de stagiu contributiv, potrivit newsweek.ro. Acesta a explicat în fața magistraților că a lucrat efectiv în grupa întâi de muncă o perioadă de peste douăzeci și cinci de ani, iar intervalele suplimentare acordate datorită specificului activității însumează mai mult de doisprezece ani.

Reclamantul a argumentat că aceste perioade constituie stagii de cotizare în condiții normale, dar nu au fost luate în considerare ca atare de funcționari.

De asemenea, fostul angajat a subliniat că pe parcursul activității sale în condiții speciale s-a reținut și s-a achitat o contribuție de asigurări sociale mult mai mare, de treizeci și cinci la sută, spre deosebire de procentele semnificativ mai mici plătite în mod obișnuit.

El a susținut că actuala modalitate de calcul încalcă grav principiul contributivității în vigoare.

Deși urmează faza de apel, juriștii consideră că decizia inițială va fi menținută, deoarece în etapele superioare nu mai pot fi aduse probe noi la dosar.

Foarte important! Această hotărâre nu se aplică în mod automat pentru toate persoanele din sistemul public de pensii.

Cu toate acestea, dacă unii pensionari decid să dea în judecată casele teritoriale pe baza aceleiași spețe, șansele lor de succes sunt extrem de ridicate, iar veniturile lunare vor crește substanțial. Acest precedent judiciar oferă speranțe mari pentru oameni și ar putea determina mulți pensionari să ceară revizuirea dosarelor personale administrative.

Element de analiză Prevederi Noua Lege a Pensiilor Decizia Tribunalului (Precedent) Argumente Juridice / Reclamant Statutul grupelor de muncă Perioadele suplimentare sunt considerate necontributive Stagiul din grupele I și II este recunoscut ca stagiu contributiv S-a reținut și achitat CAS de 35%, față de 25% sau 15% în condiții normale. Efectul asupra pensiei Nu se acordă puncte de stabilitate pentru acești ani suplimentari Obligă emiterea unei noi decizii și valorificarea stagiului în plus Neincluderea perioadei încalcă grav principiul contributivității. Aplicabilitate Se aplică la nivel național tuturor dosarelor de pensionare Nu se aplică automat; constituie un precedent pentru noi procese Pensionarii care dau în judecată instituțiile au șanse maxime de câștig.

În altă ordine de idei, iată câteva precizări importante de la CNPP legate de fostele grupe I și II de muncă. Beneficiile acordate pentru activitatea desfăşurată în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001), în condiţii deosebite de muncă și în condiţii speciale de muncă (după data de 1 aprilie 2001), pe lânga reducerea vârstei standard de pensionare, sunt:

perioadă suplimentară la vechimea în muncă;

număr suplimentar de puncte pentru fiecare lună realizată în condițiile de muncă susmenționate.

Condiții de acordare:

Perioadele suplimentare la vechimea în muncă pentru perioadele de activitate desfășurate în locuri de muncă încadrate în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001) se acordă doar dacă persoana în cauză a lucrat efectiv cel puţin 5 ani în aceste condiții de muncă, echivalentul acestei perioade 100% din timp. Perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru aceste condiții de muncă constituie stagiu de cotizare necontributiv în condiţii normale de muncă.

Perioadele suplimentare pentru activitatea desfășurată în locuri de muncă în condiții speciale/deosebite de muncă, după data de 1 aprilie 2001, se acordă la realizarea unui stagiu de cotizare de minimum un an împlinit în aceste condiţii de muncă. Perioada suplimentară acordată pentru aceste condiții de muncă constituie stagiu de cotizare necontributiv în condiţii normale de muncă.

Pentru perioadele de activitate desfășurate în grupa I de muncă (anterior datei de 1aprilie 2001):

se acordă o perioada suplimentara de 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă, doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I și/sau II de muncă, echivalentul acestei perioade 100% din timp. Perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru aceste condiții de muncă constituie stagiu de cotizare necontributiv în condiţii normale de muncă;



se acordă un număr suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare lună de activitate desfășurată în locuri încadrate în grupa I de muncă .



Pentru perioade de activitate desfășurate în locuri de muncă încadrate în grupa a II a de muncă (anterior datei de 1aprilie 2001):

se acordă o perioada suplimentara de 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în aceste condiții, doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I și/sau II de muncă, echivalentul acestei perioade 100% din timp. Perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru aceste condiții de muncă constituie stagiu de cotizare necontributiv în condiţii normale de muncă; se acordă un număr suplimentar de 0,25 puncte pentru fiecare lună de activitate desfășurată în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă .



Pentru perioade de activitate desfășurate în condiții speciale de muncă, conform legislației în vigoare (art. 28 din lege), în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale conform legislaţiei în vigoare în perioada 1 aprilie 2001 – 31 august 2024:

se acordă perioade suplimentare de 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în aceste condiții de muncă. Perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru aceste condiții de muncă constituie stagiu de cotizare necontributiv în condiţii normale de muncă; se acordă un număr suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare lună de activitate desfășurată în locuri încadrate în condiții speciale de muncă.



Pentru perioade de activitate desfășurate în condiții deosebite de muncă, după data de 1 aprilie 2001: