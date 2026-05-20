Persoanele născute după anul 1960 pot ieși la pensie cu 100% din pensie în 2026, însă doar dacă îndeplinesc condiții stricte privind anii de contribuție. Sistemul public de pensii din Spania continuă aplicarea reformei adoptate în 2011, iar regulile pentru pensionare devin tot mai exigente de la un an la altul.

Pensia de limită de vârstă reprezintă principala sursă de venit pentru majoritatea cetățenilor după retragerea din activitate, înlocuind salariul obținut în perioada în care aceștia au lucrat ca angajați sau pe cont propriu. Din acest motiv, aproape toți viitorii pensionari urmăresc să obțină cea mai mare sumă posibilă la pensie, conform el Economista.

Valoarea pensiei depinde de procentul aplicat bazei de calcul, iar acest procent este stabilit în funcție de perioada totală de contribuție acumulată de fiecare persoană de-a lungul vieții profesionale. Obținerea a 100% din baza de calcul, ceea ce este cunoscut în mod obișnuit drept „pensia integrală”, presupune îndeplinirea celui mai ridicat prag de cotizare.

În afara unor excepții care vizează profesii considerate de risc, singura modalitate obișnuită prin care un angajat poate primi 100% din pensie este pensionarea la vârsta standard. Pensionarea anticipată nu permite atingerea acestui obiectiv, deoarece implică reduceri aplicate cuantumului pensiei.

Astfel, persoanele născute după 1960 care vor să se pensioneze în 2026 cu pensia integrală trebuie să demonstreze un anumit număr de ani de contribuție, prag care a crescut treptat în ultimii ani și care va mai avea încă o majorare înainte de finalizarea reformei.

Reforma pensiilor adoptată în 2011 a extins numărul de ani necesari pentru acordarea pensiei integrale. Modificările nu au fost aplicate brusc, ci printr-un calendar progresiv început în 2013 și care se va încheia în 2027.

Conform prevederilor tranzitorii din Legea Generală a Securității Sociale din Spania, în 2026 primii 15 ani de contribuție oferă dreptul la 50% din baza de calcul. După această perioadă, pentru fiecare lună suplimentară de contribuție între lunile 1 și 49 se adaugă 0,21%, iar pentru următoarele 209 luni suplimentare se adaugă câte 0,19%.

În practică, acest sistem înseamnă că o persoană trebuie să acumuleze cel puțin 36 de ani și jumătate de contribuții pentru a putea ajunge la 100% din baza de calcul. Totuși, această condiție nu este suficientă de una singură, deoarece trebuie respectată și vârsta standard de pensionare.

Și vârsta de pensionare a fost modificată prin reforma din 2011, fiind introdus un calendar gradual de creștere. În prezent există două praguri diferite pentru pensionare: unul aplicabil persoanelor care au un nivel ridicat de contribuții și un altul, mai ridicat, pentru cei care nu ating pragul cerut.

În 2026, cele două variante de pensionare sunt:

65 de ani pentru persoanele care au acumulat cel puțin 38 de ani și 3 luni de contribuții;

66 de ani și 10 luni pentru persoanele care nu ating pragul de 38 de ani și 3 luni de contribuții.

Astfel, orice persoană născută între 1960 și 1961 poate ieși la pensie în 2026 cu 100% din pensie dacă dovedește că a contribuit timp de 38 de ani și 3 luni. Există și posibilitatea obținerii pensiei integrale cu minimum 36 de ani și 6 luni de contribuții, însă în acest caz persoana ar putea fi nevoită să aștepte până la vârsta de 66 de ani și 10 luni dacă nu îndeplinește condițiile pentru pensionarea la 65 de ani.

Calculul pensiei se bazează pe determinarea bazei de calcul, iar regulile pentru această procedură au fost modificate în urma celei de-a doua etape a reformei pensiilor promovate de ministrul José Luis Escrivá. Reforma introduce treptat o extindere a perioadei luate în considerare pentru calculul pensiei.

Potrivit Real Decreto-ley 2/2023 din 16 martie, în 2026 vor exista două metode de calcul al bazei de calcul, urmând să fie aleasă varianta cea mai avantajoasă pentru viitorul pensionar.

Prima metodă presupune împărțirea ultimelor 300 de baze de contribuție la 350. A doua metodă presupune împărțirea celor mai mari 302 baze de contribuție dintre ultimele 304 luni la 352,33.

În calculul bazei de calcul, sistemul de securitate socială aplică coeficienți de actualizare pentru toate perioadele, cu excepția ultimilor doi ani, pentru a reflecta efectele inflației. Totodată, legislația permite integrarea perioadelor fără contribuții prin utilizarea unor baze fictive cu valori cuprinse între 100% și 50% din baza minimă de contribuție aflată în vigoare în fiecare moment, astfel încât lunile fără cotizare să poată fi completate parțial în calculul pensiei.