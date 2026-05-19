Ministrul bulgar al Finanțelor, Galab Donev, a anunțat că pensiile vor fi majorate cu 7,8% de la 1 iulie, prin mecanismul de indexare aplicat deja în sistemul public de pensii.

„pensiile vor fi majorate cu 7,8% începând cu 1 iulie”, a declarat ministrul Finanțelor.

Creșterea va fi aplicată prin așa-numita „regulă elvețiană”, utilizată în legislația privind asigurările sociale din Bulgaria.

Acest mecanism presupune ajustarea anuală a pensiilor în funcție de:

rata inflației;

evoluția salariului mediu din economie.

Ce măsuri anunță guvernul bulgar

Măsură Data aplicării Majorarea pensiilor cu 7,8% 1 iulie Creșterea pragurilor minime pentru contribuții sociale cu 5% 1 august Majorarea plafonului pentru contribuții sociale 1 august Reduceri de cheltuieli în sistemul public 1 septembrie

Pe lângă majorarea pensiilor, executivul bulgar intenționează să crească și pragurile minime pentru contribuțiile sociale.

Autoritățile vor aplica o majorare de 5% începând cu 1 august.

În același timp, plafonul veniturilor asupra cărora se aplică aceste contribuții va fi ridicat la aproximativ 2.300 de euro.

Măsura trebuie însă aprobată de Parlament, unde coaliția aflată la guvernare deține majoritatea.

În Bulgaria, contribuțiile sociale sunt datorate doar până la un anumit plafon de venit stabilit de stat.

Ministrul Finanțelor a încercat să calmeze temerile privind eventuale majorări de taxe într-un context economic complicat.

„Taxele vor rămâne neschimbate”, a subliniat oficialul bulgar.

Acesta a transmis și că statul va continua să asigure plata beneficiilor sociale.

„toate plățile sociale sunt garantate”.

Începând cu 1 septembrie, guvernul bulgar intenționează să reducă cheltuielile din administrația publică.

Planul include tăieri de aproximativ 10% din bugetele destinate salariilor și contribuțiilor sociale din sectorul bugetar.

Potrivit autorităților, măsurile nu vor afecta salariile individuale ale angajaților, ci vor viza restructurarea aparatului administrativ și eliminarea posturilor vacante.

„Nu vor fi afectate salariile individuale, ci reducerea va veni din restructurarea aparatului administrativ și eliminarea posturilor neocupate”, a explicat ministrul Finanțelor.

Ce cheltuieli vrea să reducă guvernul

Domeniu vizat Măsura anunțată Administrație publică Reducerea aparatului administrativ Posturi vacante Eliminarea pozițiilor neocupate Bugete salariale Reduceri de aproximativ 10% Contribuții sociale din sectorul public Reduceri de cheltuieli Demnitari și funcționari Eliminarea creșterilor automate

Guvernul bulgar intenționează să elimine și sistemul creșterilor salariale automate pentru anumite categorii din sectorul public.

Măsura ar urma să afecteze:

demnitarii;

funcționarii din administrație;

sistemul judiciar;

structurile de ordine publică.

În prezent, aceste categorii beneficiază de majorări salariale stabilite automat prin formule legate de funcție sau de indicatori economici.

Galab Donev a criticat dur modul în care fosta administrație ar fi gestionat indicatorii bugetari.

Ministrul a acuzat precedentele autorități că au folosit „acrobații financiare” pentru a îmbunătăți artificial situația bugetară.

Potrivit oficialului, printre măsurile utilizate s-ar fi numărat:

retrageri anticipate de credite corporative;

distribuirea de dividende interimare de la companiile de stat.

Aceste măsuri ar fi mutat aproximativ 566,7 milioane de euro din veniturile viitoare ale bugetului în anul precedent.

Datele prezentate de autoritățile bulgare arată că, în luna aprilie, deficitul bugetar ajunsese la aproximativ 1,75 miliarde de euro.

În plus, statul bulgar are plăți restante de aproximativ 2,55 miliarde de euro către firme și autorități publice.

Dintre acestea:

circa 1,1 miliarde de euro reprezintă datorii pentru proiectele autorităților locale;

restul sumelor sunt obligații restante către companii și alte instituții.

Situația finanțelor publice din Bulgaria

Indicator Valoare estimată Deficit bugetar 1,75 miliarde euro Plăți restante totale 2,55 miliarde euro Datorii pentru proiecte locale 1,1 miliarde euro Venituri mutate din bugetul viitor 566,7 milioane euro

Analiștii economici spun că măsurile anunțate de guvernul bulgar încearcă să mențină echilibrul dintre nevoia de sprijin social și controlul deficitului bugetar.

Creșterea pensiilor și garantarea plăților sociale vin într-un context economic dificil pentru multe state europene, afectate de inflație, costuri ridicate și încetinirea economiei.

În același timp, reducerea cheltuielilor publice și restructurarea aparatului administrativ urmăresc limitarea presiunilor asupra bugetului și menținerea stabilității financiare.