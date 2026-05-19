Din cuprinsul articolului

ASF pregătește noi reglementări pentru piața fondurilor de investiții

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat două proiecte importante de reglementare care urmează să fie supuse consultării publice.

Primul proiect vizează aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind instrumentele de administrare a lichidităților pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și fondurile de investiții alternative deschise.

Potrivit ASF, documentul va fi publicat pe site-ul instituției pentru consultare publică timp de 10 zile.

În paralel, autoritatea a aprobat și un proiect de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

EXCLUSIV. Colectarea TVA-ului, o problemă de nerezolvat. Gabriel Biriș: Dintotdeauna, România a avut cel mai mare GAP
EXCLUSIV. Colectarea TVA-ului, o problemă de nerezolvat. Gabriel Biriș: Dintotdeauna, România a avut cel mai mare GAP
Interdicție după ora 22:00. Măsura care se pregătește în România. Verificarea buletinelor, obligatorie
Interdicție după ora 22:00. Măsura care se pregătește în România. Verificarea buletinelor, obligatorie

Acesta va fi disponibil pentru consultare publică timp de 15 zile.

Principalele decizii adoptate de ASF

Domeniu

Măsură

Piață de capital

Proiect de normă privind administrarea lichidităților

Fonduri de investiții

Modificarea Regulamentului ASF nr. 10/2015

Consultare publică

10 zile pentru normele privind lichiditatea

Consultare publică

15 zile pentru fondurile alternative

Sector financiar

Noi autorizări în conducerea unor companii

Ce sunt instrumentele de administrare a lichidităților și de ce sunt importante

Noile reglementări urmăresc introducerea unor mecanisme mai eficiente pentru gestionarea situațiilor de stres financiar sau retrageri masive de capital din fondurile de investiții.

Instrumentele de administrare a lichidităților permit administratorilor să reducă riscurile care pot apărea atunci când foarte mulți investitori solicită simultan retragerea banilor din fonduri.

Printre măsurile utilizate pe piețele financiare internaționale se pot regăsi:

  • limitarea temporară a retragerilor;
  • suspendarea răscumpărărilor;
  • ajustarea valorii activelor;
  • mecanisme de protecție pentru investitori;
  • gestionarea fluxurilor de numerar.

Specialiștii din piața financiară spun că aceste instrumente au devenit esențiale după episoadele de volatilitate puternică generate de pandemie, inflație, creșterea dobânzilor și tensiunile geopolitice.

De ce cer autoritățile europene reguli mai stricte

Factor de risc

Impact asupra piețelor

Retrageri masive de capital

Probleme de lichiditate

Crize financiare

Scăderea valorii activelor

Volatilitate ridicată

Pierderi pentru investitori

Creșterea dobânzilor

Presiune pe fonduri

Instabilitate geopolitică

Mișcări bruște de capital

ASF aliniază piața românească la standardele europene

Noile măsuri vin în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să armonizeze regulile aplicabile fondurilor de investiții și administratorilor de active în toate statele membre.

Autoritățile europene consideră că o gestionare mai strictă a lichidității poate preveni apariția unor dezechilibre majore în sistemul financiar și poate proteja investitorii în perioade de instabilitate economică.

Experții financiari subliniază că fondurile de investiții au devenit tot mai importante în ultimii ani, atât pentru investitorii individuali, cât și pentru finanțarea economiei.

În România, piața fondurilor de investiții s-a dezvoltat accelerat, pe fondul interesului crescut pentru economisire și investiții.

ASF a aprobat schimbări importante în conducerea unor companii financiare

Pe lângă proiectele de reglementare, Consiliul ASF a aprobat și mai multe decizii privind conducerea unor companii active pe piața financiară și a asigurărilor.

Autoritatea a aprobat solicitarea Swiss Capital S.A. privind autorizarea lui Mihalache Ion-Lucian ca membru al Consiliului de Administrație.

În cazul Amundi Asset Management S.A.I. S.A., ASF a aprobat modificările intervenite în structura Consiliului de Administrație, prin numirea lui Marcin Leon Fiejka și a Mirelei Stanca ca membri ai conducerii.

Totodată, instituția a autorizat numirea lui Adrian-Florin Negru în funcția de Director general și membru al conducerii executive a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

De asemenea, ASF a aprobat numirea lui Francois Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste în Consiliul de Administrație al Groupama Asigurări S.A.

Companiile vizate de deciziile ASF

Companie

Decizie aprobată

Swiss Capital S.A.

Autorizare membru CA

Amundi Asset Management

Modificare conducere

Raiffeisen Asset Management

Numire Director general

Groupama Asigurări

Numire în Consiliul de Administrație

Ce rol are ASF în sistemul financiar din România

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția responsabilă cu reglementarea și supravegherea piețelor financiare nebancare din România.

ASF monitorizează:

  • piața asigurărilor;
  • pensiile private;
  • piața de capital;
  • fondurile de investiții;
  • administratorii de active;
  • brokerii și intermediarii financiari.

Instituția a fost înființată în 2013 și funcționează în baza OUG nr. 93/2012, aprobată prin Legea nr. 113/2013.

Potrivit ASF, sectoarele supravegheate reunesc peste 10 milioane de participanți, incluzând investitori, contribuabili la pensiile private și clienți ai companiilor de asigurări.

Piața financiară, tot mai atent monitorizată după crizele recente

În ultimii ani, autoritățile europene și naționale au crescut nivelul de supraveghere asupra piețelor financiare, pe fondul:

  • inflației ridicate;
  • crizelor energetice;
  • creșterii dobânzilor;
  • volatilității bursiere;
  • tensiunilor geopolitice.

Experții avertizează că perioadele de instabilitate pot genera retrageri rapide de capital și probleme de lichiditate pentru anumite fonduri sau instituții financiare.

Din acest motiv, reglementările privind administrarea riscurilor și protecția investitorilor sunt considerate esențiale pentru menținerea stabilității sistemului financiar.

Investitorii români sunt tot mai prezenți pe piața fondurilor

Datele din industrie arată că interesul românilor pentru investiții a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul digitalizării și al randamentelor reduse ale economisirii clasice.

Tot mai mulți investitori aleg:

  • fonduri mutuale;
  • fonduri de investiții alternative;
  • pensii private;
  • investiții bursiere;
  • produse financiare administrate digital.

Specialiștii avertizează însă că volatilitatea piețelor poate genera pierderi importante, motiv pentru care supravegherea și regulile de gestionare a riscurilor devin tot mai importante pentru protecția investitorilor și stabilitatea întregului sistem financiar.