Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat două proiecte importante de reglementare care urmează să fie supuse consultării publice.

Primul proiect vizează aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind instrumentele de administrare a lichidităților pentru organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și fondurile de investiții alternative deschise.

Potrivit ASF, documentul va fi publicat pe site-ul instituției pentru consultare publică timp de 10 zile.

În paralel, autoritatea a aprobat și un proiect de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

Acesta va fi disponibil pentru consultare publică timp de 15 zile.

Principalele decizii adoptate de ASF

Domeniu Măsură Piață de capital Proiect de normă privind administrarea lichidităților Fonduri de investiții Modificarea Regulamentului ASF nr. 10/2015 Consultare publică 10 zile pentru normele privind lichiditatea Consultare publică 15 zile pentru fondurile alternative Sector financiar Noi autorizări în conducerea unor companii

Noile reglementări urmăresc introducerea unor mecanisme mai eficiente pentru gestionarea situațiilor de stres financiar sau retrageri masive de capital din fondurile de investiții.

Instrumentele de administrare a lichidităților permit administratorilor să reducă riscurile care pot apărea atunci când foarte mulți investitori solicită simultan retragerea banilor din fonduri.

Printre măsurile utilizate pe piețele financiare internaționale se pot regăsi:

limitarea temporară a retragerilor;

suspendarea răscumpărărilor;

ajustarea valorii activelor;

mecanisme de protecție pentru investitori;

gestionarea fluxurilor de numerar.

Specialiștii din piața financiară spun că aceste instrumente au devenit esențiale după episoadele de volatilitate puternică generate de pandemie, inflație, creșterea dobânzilor și tensiunile geopolitice.

De ce cer autoritățile europene reguli mai stricte

Factor de risc Impact asupra piețelor Retrageri masive de capital Probleme de lichiditate Crize financiare Scăderea valorii activelor Volatilitate ridicată Pierderi pentru investitori Creșterea dobânzilor Presiune pe fonduri Instabilitate geopolitică Mișcări bruște de capital

Noile măsuri vin în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să armonizeze regulile aplicabile fondurilor de investiții și administratorilor de active în toate statele membre.

Autoritățile europene consideră că o gestionare mai strictă a lichidității poate preveni apariția unor dezechilibre majore în sistemul financiar și poate proteja investitorii în perioade de instabilitate economică.

Experții financiari subliniază că fondurile de investiții au devenit tot mai importante în ultimii ani, atât pentru investitorii individuali, cât și pentru finanțarea economiei.

În România, piața fondurilor de investiții s-a dezvoltat accelerat, pe fondul interesului crescut pentru economisire și investiții.

Pe lângă proiectele de reglementare, Consiliul ASF a aprobat și mai multe decizii privind conducerea unor companii active pe piața financiară și a asigurărilor.

Autoritatea a aprobat solicitarea Swiss Capital S.A. privind autorizarea lui Mihalache Ion-Lucian ca membru al Consiliului de Administrație.

În cazul Amundi Asset Management S.A.I. S.A., ASF a aprobat modificările intervenite în structura Consiliului de Administrație, prin numirea lui Marcin Leon Fiejka și a Mirelei Stanca ca membri ai conducerii.

Totodată, instituția a autorizat numirea lui Adrian-Florin Negru în funcția de Director general și membru al conducerii executive a S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

De asemenea, ASF a aprobat numirea lui Francois Benoît Jean-Baptiste Pierre Coste în Consiliul de Administrație al Groupama Asigurări S.A.

Companiile vizate de deciziile ASF

Companie Decizie aprobată Swiss Capital S.A. Autorizare membru CA Amundi Asset Management Modificare conducere Raiffeisen Asset Management Numire Director general Groupama Asigurări Numire în Consiliul de Administrație

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituția responsabilă cu reglementarea și supravegherea piețelor financiare nebancare din România.

ASF monitorizează:

piața asigurărilor;

pensiile private;

piața de capital;

fondurile de investiții;

administratorii de active;

brokerii și intermediarii financiari.

Instituția a fost înființată în 2013 și funcționează în baza OUG nr. 93/2012, aprobată prin Legea nr. 113/2013.

Potrivit ASF, sectoarele supravegheate reunesc peste 10 milioane de participanți, incluzând investitori, contribuabili la pensiile private și clienți ai companiilor de asigurări.

În ultimii ani, autoritățile europene și naționale au crescut nivelul de supraveghere asupra piețelor financiare, pe fondul:

inflației ridicate;

crizelor energetice;

creșterii dobânzilor;

volatilității bursiere;

tensiunilor geopolitice.

Experții avertizează că perioadele de instabilitate pot genera retrageri rapide de capital și probleme de lichiditate pentru anumite fonduri sau instituții financiare.

Din acest motiv, reglementările privind administrarea riscurilor și protecția investitorilor sunt considerate esențiale pentru menținerea stabilității sistemului financiar.

Datele din industrie arată că interesul românilor pentru investiții a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul digitalizării și al randamentelor reduse ale economisirii clasice.

Tot mai mulți investitori aleg:

fonduri mutuale;

fonduri de investiții alternative;

pensii private;

investiții bursiere;

produse financiare administrate digital.

Specialiștii avertizează însă că volatilitatea piețelor poate genera pierderi importante, motiv pentru care supravegherea și regulile de gestionare a riscurilor devin tot mai importante pentru protecția investitorilor și stabilitatea întregului sistem financiar.