Analizând contextul actual, observăm că prețul unei polițe RCA în 2026 este sensibil mai ridicat față de anii precedenți. Această evoluție este consecința directă a eliminării plafonării tarifelor de către ASF, măsură care a expirat la 1 iulie 2025.

Odată cu revenirea la o piață complet liberalizată, asigurătorii au început să își ajusteze ofertele în funcție de costurile reale de operare, inflația galopantă și prețurile tot mai mari ale pieselor auto.

Estimările actuale indică o scumpire generalizată cuprinsă între 10% și 20%, o povară financiară pe care milioane de posesori de autovehicule trebuie să o integreze în bugetul familiei.

Calculul unei polițe RCA nu mai este demult o simplă operațiune matematică bazată doar pe capacitatea cilindrică a motorului. În 2026, prețul final este rezultatul unei evaluări complexe de risc, care ia în calcul o multitudine de variabile individuale. Vârsta șoferului rămâne cel mai critic factor de influență.

Datele statistice arată că șoferii tineri, cu vârste sub 30 de ani, sunt implicați în cele mai multe incidente rutiere, ceea ce determină tarife care depășesc frecvent pragul de 3.500 de lei pe an.

În contrast, un șofer de peste 40 de ani, cu un istoric curat, poate beneficia de tarife de aproximativ 1.100 de lei, dacă se află într-o clasă de bonus superioară.

Un element crucial introdus în mecanismul de calcul este principiul de „pooling” (gruparea riscurilor). Procesul începe cu determinarea primei de risc, care acoperă daunele probabile estimate de compania de asigurări.

La aceasta se adaugă costurile administrative pentru a obține prima tarifară de bază. Ulterior, se aplică factorii individuali: zona geografică (orașele aglomerate precum Bucureștiul sau Clujul atrag automat tarife mai mari), puterea motorului și, nu în ultimul rând, experiența la volan.

Interesant este că profilul de risc este influențat și de realitatea tehnică a service-urilor auto. Inflația a lovit dur în manopera și piesele de schimb, ceea ce înseamnă că fiecare accident „costă” asigurătorul mai mult decât în trecut.

În România, rata de daunalitate rămâne îngrijorătoare: aproximativ 6% dintre șoferi produc un accident anual, o cifră care depășește media europeană și care pune o presiune constantă pe creșterea primelor de asigurare pentru toată lumea.

Dacă există un instrument care poate face diferența între o poliță accesibilă și una prohibitivă, acela este sistemul Bonus-Malus. Acesta rămâne coloana vertebrală a politicii de tarifare în 2026, fiind singura modalitate prin care șoferii pot prelua controlul asupra costurilor. Mecanismul este simplu, dar necruțător: recompensează prudența și penalizează sever indisciplina în trafic.

Șoferii care reușesc să parcurgă perioade lungi fără a provoca daune sunt încadrați în clase de bonus superioare. În 2026, reducerea maximă la care poate spera un șofer disciplinat este de 50% din prețul de bază al poliței. Aceasta este „oaza” de economisire pentru cei care conduc defensiv.

La polul opus, sistemul de malus funcționează ca o barieră financiară pentru șoferii cu risc ridicat. O singură daună provocată poate arunca asiguratul într-o clasă de malus unde majorarea tarifului poate ajunge până la 200%. Practic, un șofer cu malus maxim ar putea ajunge să plătească de trei ori prețul standard, transformând posesia unei mașini într-un lux greu de susținut.

Pentru segmentul transportatorilor, situația este și mai tensionată. Fiind categoria cea mai expusă riscurilor din cauza numărului mare de kilometri parcurși, polițele RCA pentru camioane sau vehicule de transport marfă pot atinge sume amețitoare, între 10.000 și 12.000 de lei anual.

Orice mică modificare în istoricul de daune al unei flote poate însemna pierderi financiare colosale pentru firmele de transport, reflectându-se ulterior în prețul tuturor produselor de la raft.

Încheierea unei polițe RCA este obligatorie pentru orice vehicul înmatriculat, indiferent dacă acesta circulă zilnic sau stă parcat. Este important de reținut că, în cazul achiziției unei mașini second-hand, asigurarea vechiului proprietar nu se transferă.

Noul deținător trebuie să își emită propria poliță imediat după transferul de proprietate, folosind documentele sale de identitate și talonul mașinii.

Procesul s-a digitalizat masiv, dar cerințele de documentare rămân stricte. Persoanele fizice au nevoie de cartea de identitate personală (buletinul) și talonul vehiculului (cartea de identitate a vehiculului), în timp ce persoanele juridice trebuie să prezinte certificatul de înregistrare al firmei, plus talonul mașinii.

Polițele pot fi emise pe perioade cuprinse între o lună și un an, oferind flexibilitate celor care poate nu pot achita integral suma pentru 12 luni, deși varianta anuală rămâne, de regulă, cea mai avantajoasă din punct de vedere al costului per zi.

E important de știut că polița devine valabilă imediat după emitere.

Ignorarea obligației de a deține un RCA valabil aduce în 2026 sancțiuni mult mai aspre. Odată cu creșterea salariului minim la 4.325 de lei (programată pentru iulie 2026), valoarea punctului de amendă va urca la aproximativ 216 lei. Astfel, amenda pentru lipsa RCA poate varia între 1.000 și 2.000 de lei.

Însă pierderea financiară nu se oprește la amendă. Autoritățile au dreptul de a reține certificatul de înmatriculare și de a confisca plăcuțele de înmatriculare, imobilizând vehiculul pe loc.

Mai mult, în cazul unui accident produs fără asigurare, vinovatul va fi obligat să suporte din buzunarul propriu toate despăgubirile către partea vătămată – o cheltuială care, în caz de vătămări corporale sau daune totale, poate ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro.