Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie. Șoferii vor plăti mai mult pentru toate abaterile din trafic

Vești proaste pentru șoferii care încalcă regulile de circulație. De la 1 iulie 2026, punctul de amendă crește odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, iar toate sancțiunile prevăzute de Codul Rutier vor fi mai mari.

Diferența pentru un singur punct de amendă nu pare spectaculoasă, însă în cazul contravențiilor grave, șoferii pot ajunge să plătească amenzi de peste 4.300 de lei, iar în unele situații riscă și suspendarea permisului de conducere.

Majorarea nu este rezultatul unei modificări directe a Codului Rutier, ci apare ca efect al creșterii salariului minim brut pe economie. Prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2026, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, valoarea unui punct de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară. Astfel, punctul de amendă urcă de la 202,50 lei la 216,25 lei.

Deși diferența este de numai 13,75 lei pentru fiecare punct de amendă, impactul asupra sancțiunilor este semnificativ, mai ales în cazul abaterilor încadrate în clasele superioare de sancțiuni.

Începând cu 1 iulie, toate amenzile prevăzute de Codul Rutier vor crește. Astfel, noile valori ale sancțiunilor vor fi:

Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 și 648,75 lei;

Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 și 1.081,25 lei;

Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 și 1.730 lei;

Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 și 4.325 lei;

Clasa a V-a (21-100 puncte-amendă), aplicabilă persoanelor juridice: între 4.541,25 și 21.625 lei.

Prin urmare, cea mai mică amendă aplicată unui șofer nu va mai fi sub 432,50 lei.

Creșterea punctului de amendă se va reflecta imediat și în cazul celor mai frecvente abateri constatate de polițiștii rutieri.

Șoferii care folosesc telefonul mobil în timpul condusului fără un sistem hands-free riscă amenzi de până la 1.730 de lei, față de aproximativ 1.620 de lei în prezent.

Și nepurtarea centurii de siguranță va fi sancționată mai sever. În funcție de încadrarea contravenției, amenda poate ajunge la aproape 650 de lei.

Datele Poliției Române arată că aceste abateri continuă să fie printre cele mai frecvente în trafic. În anul 2025, polițiștii rutieri au aplicat 651.788 de sancțiuni pentru depășirea regimului legal de viteză, 223.874 pentru nepurtarea centurii de siguranță și 30.961 pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii.

Șoferii care circulă cu viteză peste limita legală vor resimți cel mai puternic efectele majorării punctului de amendă. Pentru depășiri reduse ale vitezei, de până la 20 km/h peste limita admisă, sancțiunea poate ajunge la aproape 650 de lei.

În schimb, pentru depășirile grave, amenzile pot urca până la 4.325 de lei, valoarea maximă prevăzută pentru clasa a IV-a de sancțiuni.

În funcție de viteza înregistrată și de circumstanțele concrete, sancțiunea financiară poate fi însoțită și de suspendarea dreptului de a conduce, potrivit prevederilor Codului rutier.

Majorarea punctului de amendă nu afectează doar depășirea vitezei sau folosirea telefonului mobil. Toate contravențiile sancționate prin sistemul punctelor-amendă vor avea valori mai ridicate începând cu 1 iulie.

Asta înseamnă că șoferii vor plăti mai mult și pentru abateri precum nepurtarea centurii de siguranță, nerespectarea unor indicatoare rutiere, oprirea sau staționarea neregulamentară ori alte încălcări ale regulilor de circulație încadrate în clasele de sancțiuni prevăzute de OUG nr. 195/2002.

Deși majorarea punctului de amendă pare redusă, efectele se acumulează rapid în cazul contravențiilor sancționate cu un număr mare de puncte. Pentru șoferii care încalcă grav regulile de circulație, diferența poate însemna câteva sute de lei în plus față de amenzile aplicate până la 30 iunie.