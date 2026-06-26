Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât costă un litru de carburant astăzi, 26 iunie

Șoferii care au alimentat vineri, 26 iunie 2026, au găsit din nou prețuri mai mari la pompă. Atât benzina, cât și motorina s-au scumpit pentru a doua zi consecutiv, iar în unele rețele de distribuție majorările au ajuns până la 10 bani pe litru. Diferențele dintre companiile petroliere s-au redus în cazul benzinei, însă la motorină există în continuare variații importante între operatori.

Potrivit datelor centralizate de platforma peco-online.ro, cea mai ieftină benzină din București se găsește în continuare la stațiile Petrom, în timp ce majoritatea celorlalte rețele practică același tarif.

În Capitală, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,62 lei pe litru și este afișat de stațiile Petrom. Comparativ cu ziua precedentă, când litrul costa 8,58 lei, șoferii plătesc cu 4 bani mai mult.

În același timp, Rompetrol comercializează benzina standard cu 8,68 lei pe litru. Față de joi, când prețul era de 8,73 lei, compania a redus tariful cu 5 bani.

La OMV, benzina standard costă tot 8,68 lei pe litru, același nivel practicat și în ziua precedentă. Stațiile Mol au aplicat o majorare de 10 bani, iar litrul de benzină a ajuns la 8,68 lei. Același tarif este afișat și de Socar și Lukoil, care au păstrat prețurile de joi.

În aceste condiții, Petrom rămâne singura rețea importantă care vinde benzina standard sub pragul de 8,68 lei pe litru în București.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cea mai ieftină benzină dintre marile municipii

Comparând prețurile din principalele orașe ale țării, Cluj-Napoca continuă să aibă cea mai ieftină benzină standard. Litrul costă 8,59 lei, cu un ban mai mult decât în ziua precedentă.

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 8,62 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 4 bani față de joi.

Scumpirile nu au ocolit nici motorina standard. În București, cel mai mic preț este de 9,18 lei pe litru și este practicat de Petrom. Față de joi, când minimul era de 9,14 lei pe litru, creșterea este de 4 bani.

Rompetrol și OMV au păstrat tariful de 9,24 lei pe litru. La Mol, motorina s-a scumpit cu 10 bani și a ajuns tot la 9,24 lei pe litru, iar Socar afișează același preț.

Cea mai mare scumpire dintre marile rețele este la Lukoil, unde motorina standard costă 9,34 lei pe litru, cu 10 bani mai mult decât în ziua precedentă.

La nivel național, cele mai mici prețuri nu se regăsesc în marile orașe.

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,27 lei pe litru și este disponibilă la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș. Tariful a rămas neschimbat în ultimele zile.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 8,54 lei pe litru și poate fi găsit la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Față de ziua precedentă, prețul a crescut însă cu 22 de bani, de la 8,32 lei pe litru.

Creșterea prețurilor de la pompă vine într-un context în care România se numără printre statele europene cu cele mai mari scumpiri ale carburanților.

Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților destinați transportului personal au fost în luna mai 2026 cu 20,7% mai mari în Uniunea Europeană comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În același timp, România este singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai comparativ cu luna aprilie și ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul anual de creștere a prețurilor la carburanți.

Specialiștii atrag atenția că prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate sau momentul actualizării tarifelor, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să verifice costurile înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii modifică frecvent prețurile.