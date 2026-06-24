Cât costă benzina și motorina miercuri, 24 iunie 2026. Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți din România

Prețurile carburanților au rămas, în general, stabile miercuri, 24 iunie 2026, însă există diferențe importante între orașe și rețelele de distribuție. În București, benzina standard pornește de la 8,52 lei pe litru, iar motorina de la 9,08 lei, în timp ce la nivel național cei mai ieftini carburanți se găsesc în județele Mureș și Dâmbovița.

Șoferii din Capitală plătesc miercuri între 8,52 și 8,68 lei pentru un litru de benzină standard și între 9,08 și 9,14 lei pentru un litru de motorină standard, potrivit datelor centralizate de platforma Peco Online.

Cel mai mic preț pentru benzina standard este afișat de Rompetrol, unde litrul costă 8,52 lei. Față de ziua precedentă, prețul a scăzut cu șase bani, după ce marți benzina era comercializată cu 8,58 lei/litru.

În stațiile MOL, OMV, Socar și Lukoil, benzina standard se vinde cu 8,58 lei/litru, în timp ce Petrom afișează cel mai ridicat preț dintre marile rețele, de 8,68 lei/litru. Comparativ cu ziua anterioară, la Petrom benzina este mai scumpă cu 16 bani pe litru.

În cazul motorinei standard, Petrom are cel mai redus tarif, de 9,08 lei/litru, în timp ce în stațiile MOL, OMV, Rompetrol, Socar și Lukoil prețul este de 9,14 lei/litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț din Capitală este de doar șase bani pe litru.

Comparând prețurile din principalele orașe ale țării, Cluj-Napoca continuă să ofere cele mai mici tarife dintre marile centre urbane.

Aici, benzina standard poate fi cumpărată de la 8,49 lei/litru, iar motorina standard de la 8,99 lei/litru.

În Timișoara, benzina standard pornește de la 8,52 lei/litru, iar motorina de la 9,08 lei/litru. Aceleași prețuri minime sunt afișate și în Iași și Constanța, unde șoferii plătesc cel puțin 8,52 lei pentru un litru de benzină și 9,08 lei pentru un litru de motorină.

La nivel național, diferențele sunt mai mari decât în marile orașe.

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,27 lei/litru și este disponibilă la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din țară este de 8,32 lei/litru, fiind afișat la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

În București, cel mai mic preț pentru GPL este de 4,50 lei/litru.

Evoluția din ultimele luni arată că prețurile carburanților rămân ridicate în România, în ciuda stabilizării din ultimele zile.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, prețurile combustibililor și lubrifianților destinați transportului personal au fost cu 20,7% mai mari în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut.

În același timp, România este singurul stat membru al Uniunii Europene în care motorina s-a scumpit în luna mai față de aprilie, iar statisticile europene arată că țara noastră se află printre statele cu cele mai importante creșteri ale prețurilor la carburanți din ultimul an.

Specialiștii atrag atenția că prețurile afișate la pompă sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării tarifelor. În perioadele cu volatilitate ridicată pe piața petrolului, operatorii pot modifica prețurile chiar de mai multe ori în aceeași zi.