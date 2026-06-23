Scumpiri la pompă după câteva zile de pauză. Șoferii plătesc mai mult. Cât costă acum benzina și motorina

După câteva zile în care tarifele au rămas neschimbate, prețurile carburanților au crescut din nou marți, 23 iunie 2026. În funcție de rețeaua de distribuție, benzina și motorina s-au scumpit cu până la 5 bani pe litru, iar diferențele dintre benzinării au reapărut.

Șoferii din Capitală plătesc marți mai mult pentru alimentarea cu benzină și motorină, după noile ajustări operate de principalii distribuitori.

Cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată de la stațiile Petrom, unde litrul costă 8,52 lei, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă.

La Mol, prețul a rămas neschimbat, la 8,53 lei/litru, nivel păstrat încă de sâmbătă.

În schimb, Rompetrol, OMV și Socar au majorat tariful benzinei standard la 8,58 lei/litru, față de 8,53 lei/litru anterior, ceea ce înseamnă o creștere de 5 bani.

Și motorina standard s-a scumpit. La Socar și Lukoil, litrul de motorină costă acum 9,14 lei, cu 5 bani peste nivelul afișat luni.

În marile orașe ale țării, cel mai redus preț pentru motorina standard este de 8,99 lei/litru în Cluj-Napoca. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețurile pornesc de la 9,08 lei/litru, după o majorare de 5 bani față de ziua anterioară.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard este comercializată la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, unde litrul costă 8,27 lei. Prețul a rămas neschimbat din weekend.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic tarif este afișat la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Aici, un litru costă 8,32 lei, preț care nu a fost modificat din ultimele zile.

Datele publicate recent de Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților destinați transportului personal au fost, în luna mai 2026, cu 20,7% mai mari în Uniunea Europeană față de aceeași perioadă din 2025.

În același timp, România s-a remarcat printr-o evoluție aparte, fiind singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai comparativ cu aprilie.

Totodată, statistica europeană indică faptul că România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul anual de creștere a prețurilor carburanților.

Specialiștii atrag atenția că tarifele afișate la pompă sunt orientative și pot varia în funcție de localitate, rețeaua de distribuție și momentul actualizării prețurilor. În perioadele în care operatorii modifică frecvent tarifele, este recomandată verificarea acestora înainte de alimentare.