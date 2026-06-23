Ordin de la UE. Schimbare uriașă pentru consumatorii de energie. Facturile vor fi calculate după criterii noi

În contextul în care Uniunea Europeană pregătește o nouă reformă a pieței energiei electrice, Comisia Europeană propune schimbarea modului în care sunt calculate tarifele de rețea. Scopul este ca marii consumatori de electricitate să plătească în funcție de câtă capacitate folosesc, la ce oră consumă și în ce zonă sunt conectați la rețea, pentru a reduce presiunea asupra sistemului energetic și pentru a susține electrificarea economiei.

Comisia Europeană lucrează la o reformă amplă a pieței energiei electrice, care ar putea modifica semnificativ modul în care sunt stabilite tarifele de rețea în toate statele membre. Proiectul de regulament urmărește ca prețurile plătite pentru utilizarea rețelei să reflecte mai bine comportamentul consumatorilor și costurile reale generate de aceștia.

Dacă va fi adoptată, reforma va introduce noi criterii de tarifare bazate pe capacitatea utilizată, momentul consumului și locul în care energia este preluată din rețea.

Propunerea de modificare a Regulamentului european 2019/943 privind piața internă a energiei electrice prevede ca tarifele de transport și distribuție să nu mai fie folosite doar pentru recuperarea costurilor operatorilor de rețea, ci și pentru orientarea consumului către perioade și zone în care sistemul este mai puțin solicitat.

Astfel, Bruxelles-ul propune introducerea a trei componente principale:

tarife bazate pe capacitatea rezervată ;

; tarife diferențiate în funcție de ora consumului ;

; tarife influențate de locația utilizatorului.

Măsura vizează în special marii consumatori de energie electrică, precum industria, centrele de date, instalațiile de stocare și infrastructura pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea semnalelor bazate pe capacitate.

În practică, utilizatorii nu vor mai plăti doar pentru cantitatea de energie consumată, ci și pentru nivelul maxim de putere solicitat din rețea, în special în perioadele cu cerere ridicată.

Comisia Europeană consideră că această abordare ar reduce vârfurile de consum, limitând astfel necesitatea unor investiții costisitoare în extinderea infrastructurii electrice.

Pentru marile companii, reforma ar putea însemna reorganizarea programelor de producție și gestionarea mai eficientă a consumului de energie.

Proiectul introduce și tarife diferențiate în funcție de momentul utilizării energiei electrice.

Astfel, costul utilizării rețelei ar putea varia în funcție de intervalul orar sau chiar de perioada din an.

Scopul este stimularea consumului în momentele în care există o producție ridicată de energie regenerabilă și reducerea consumului în perioadele în care sistemul este suprasolicitat.

Potrivit Comisiei Europene, această măsură ar contribui la utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente, reducerea costurilor cu redispecerizarea energiei și integrarea mai bună a surselor regenerabile.

Un alt element important al reformei îl reprezintă introducerea unor semnale tarifare bazate pe locație.

Acest mecanism urmărește să încurajeze investițiile în zone unde rețeaua electrică poate prelua mai ușor noi consumatori sau noi capacități de producție.

În schimb, proiectele dezvoltate în regiuni unde infrastructura este deja suprasolicitată ar putea suporta costuri mai ridicate pentru conectare și utilizarea rețelei.

Măsura ar putea avea impact asupra marilor consumatori industriali, centrelor de date, instalațiilor de stocare și proiectelor de energie regenerabilă.

Proiectul acordă o atenție specială sistemelor de stocare a energiei.

Comisia propune ca bateriile și alte instalații de stocare să fie taxate doar pentru costurile pe care le generează efectiv în sistem, evitând dubla tarifare, una dintre principalele solicitări ale industriei.

De asemenea, documentul permite introducerea unor scheme tarifare speciale pentru industriile mari consumatoare de energie și pentru comunitățile energetice, cu condiția ca acestea să respecte principiul reflectării costurilor și să nu afecteze concurența.

O altă noutate importantă este posibilitatea ca guvernele să utilizeze fonduri publice pentru a acoperi parțial costurile rețelelor electrice.

Aceste finanțări ar urma să fie destinate investițiilor necesare pentru decarbonizare, modernizarea rețelelor, dezvoltarea interconexiunilor, infrastructurii offshore și reducerea timpilor de racordare.

Scopul este limitarea creșterii tarifelor suportate de consumatori.

Reforma prevede și obligații suplimentare pentru autoritățile de reglementare, care vor trebui să publice periodic informații detaliate privind costurile de transport și distribuție, pierderile din rețea, serviciile auxiliare și metodologiile de calcul al tarifelor.

În paralel, Bruxelles-ul dorește accelerarea digitalizării sistemului energetic.

Obiectivul este ca până în 2030 cel puțin 50% dintre consumatorii finali din fiecare stat membru să fie echipați cu contoare inteligente, iar până în 2033 ponderea acestora să ajungă la 65%.

Comisia Europeană consideră că fără contoare inteligente și rețele digitalizate consumatorii nu vor putea beneficia de avantajele noilor tarife diferențiate și nu vor putea răspunde eficient semnalelor privind consumul de energie.

Reforma se află în faza de proiect și urmează să fie adoptată oficial înainte de a intra în procedura legislativă europeană. Dacă va fi aprobată, statele membre vor trebui să adapteze propriile reguli privind tarifele de rețea în conformitate cu noile cerințe europene.