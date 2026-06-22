Republica Moldova avansează rapid spre aderarea la UE. Președintele Consiliului European: „Ați dat dovadă de un curaj și o determinare remarcabile pe calea aderării”

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat, după Summitul UE–Republica Moldova, că Republica Moldova avansează rapid spre aderare, în contextul deschiderii primului grup de negocieri. Oficialul a evidențiat progresul reformelor și cooperarea extinsă, subliniind sprijinul UE pentru integrarea europeană.

Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat în cadrul conferinței de presă de după Summitul UE–Republica Moldova că reuniunea a avut loc într-un moment considerat „adecvat”, la doar o săptămână după ce Republica Moldova a înregistrat un progres istoric prin deschiderea primului grup de negocieri de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit oficialului european, acest al doilea Summit UE–Republica Moldova a confirmat avansul semnificativ al relațiilor bilaterale și a evidențiat faptul că parcursul european al Republicii Moldova este susținut de un angajament politic ferm din partea ambelor părți. Costa a transmis felicitări președintelui Maia Sandu, subliniind că progresele au fost posibile datorită determinării și reformelor implementate la Chișinău.

Președintele Consiliului European a afirmat că cetățenii Republicii Moldova ar fi ales în mod clar direcția europeană, iar eforturile de reformă și reziliență ale autorităților moldovene dau deja rezultate. El a încurajat continuarea ritmului reformelor și al alinierii la legislația europeană, în contextul procesului de aderare.

În ceea ce privește decizia de deschidere a negocierilor pe primul grup de capitole, Costa a precizat că aceasta reflectă recunoașterea progreselor făcute de Chișinău de către statele membre ale UE și angajamentul Uniunii de a sprijini transformarea Republicii Moldova într-un viitor stat membru.

Oficialul european a mai declarat că parteneriatul UE–Moldova s-a extins semnificativ în ultimii ani, acoperind domenii precum securitatea, apărarea, economia, comerțul și consolidarea rezilienței instituționale. El a subliniat că integrarea treptată în piața unică europeană produce deja beneficii concrete pentru cetățeni.

Printre exemplele menționate se numără aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), care reduce costurile transferurilor bancare, și extinderea programului „Roam like at home”, care diminuează costurile de roaming pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în UE și invers. De asemenea, Costa a evidențiat importanța oportunităților pentru tineri, inclusiv prin asocierea mai strânsă la programul Erasmus+, investiții în educație și extinderea accesului la programul DiscoverEU.

Un alt element menționat a fost Planul de Creștere pentru Republica Moldova, descris ca un instrument esențial pentru susținerea investițiilor strategice în țară, detalii suplimentare urmând să fie prezentate de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Costa a mai subliniat că parteneriatul este unul reciproc avantajos, menționând experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride și rolul Misiunii de Parteneriat a UE în consolidarea instituțiilor statului. Acesta a precizat că modelul aplicat în Moldova a servit ulterior drept referință pentru inițiative similare în alte țări.

În încheiere, oficialul european a transmis că Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul de a colabora strâns cu Republica Moldova în beneficiul democrației, economiei și cetățenilor, pe parcursul procesului de integrare europeană.

Declarațiile președintelui António Costa la conferința de presă de după Summitul UE-Republica Moldova:

„Tocmai am încheiat un summit între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Este al doilea nostru summit și nu putea veni într-un moment mai potrivit, la doar o săptămână după ce Moldova a atins o etapă istorică în drumul său către Uniunea Europeană, odată cu deschiderea primului grup de negocieri de aderare. Vreau să încep prin a vă felicita, doamnă președintă, pentru munca depusă care a făcut posibil acest lucru. Ați dat dovadă de un curaj și o determinare remarcabile pe calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Poporul moldovean a ales Europa. Iar rezistența și angajamentul dumneavoastră personal dau roade. Progresul pe care l-a înregistrat Republica Moldova pentru a avansa rapid pe calea sa către Uniunea Europeană de când i s-a acordat statutul de candidat este cu adevărat impresionant. Vă încurajez să mențineți impulsul reformelor și să promovați alinierea Republicii Moldova la acquis-ul Uniunii Europene. Decizia Consiliului de a deschide negocierile privind primul grup reflectă modul în care statele noastre membre vă recunosc progresul, precum și angajamentul nostru față de procesul de extindere către o Republică puternică și prosperă, ca viitor membru al familiei Uniunii Europene. Vom fi alături de dumneavoastră la fiecare pas. Privind în urmă – este cu adevărat remarcabil cât de mult a crescut cooperarea noastră în doar câțiva ani. Dar dorim să realizăm și mai mult împreună. Și despre asta a fost vorba la Summitul de astăzi. Întâlnirea noastră reflectă profunzimea parteneriatului nostru. De la securitate și apărare la stimularea creșterii economice și a comerțului, consolidarea rezilienței și promovarea integrării regionale – cooperarea Uniunii Europene cu Republica Moldova acoperă acum toate domeniile de politică posibile. Iar integrarea treptată pe piața UE aduce deja beneficii concrete cetățenilor dumneavoastră. Acest lucru este deja valabil pentru Zona Unică de Plăți în Euro, permițând transferuri bancare mai ieftine. Și pentru programul „Roam like at home”, reducând dramatic factura de telefon pentru moldovenii care călătoresc în UE și invers. Acest lucru este deosebit de important pentru tinerii moldoveni, care vor beneficia, de asemenea, de planurile pentru o asociere mai strânsă cu programul Erasmus+, investiții în școli și extinderea abonamentului feroviar DiscoverEU la tinerii călători din Republica Moldova. Cel mai important, stând la baza tuturor eforturilor noastre economice, Planul de Creștere oferă rezultate tangibile și va continua să sprijine proiectele cheie de investiții din întreaga țară. Și sunt sigură că Ursula va împărtăși mai multe detalii despre acest element cheie. Parteneriatul nostru este reciproc benefic. Expertiza Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride a beneficiat deja alte țări. Misiunea de parteneriat a UE pe teren face o treabă excelentă în consolidarea instituțiilor dumneavoastră împotriva interferențelor străine și a servit drept model pentru noua noastră Misiune de Parteneriat a UE în Armenia. Vă mulțumesc, domnule președinte Sandu, dragă Maia, pentru conducerea pe care o exercitați în îndrumarea țării dumneavoastră către Europa. Uniunea Europeană este hotărâtă să continue să colaboreze mână în mână cu Republica Moldova în beneficiul democrațiilor, economiilor și cetățenilor noștri.”

Extinderea Uniunii Europene are loc atunci când noi state decid să adere la această organizație. De-a lungul timpului, acest proces s-a repetat de mai multe ori și a avut un impact semnificativ atât asupra Uniunii Europene, cât și asupra țărilor care au devenit membre. În ansamblu, extinderea a contribuit la consolidarea unui climat de stabilitate, pace și prosperitate pe întregul continent european.

Pentru țările care aderă la Uniunea Europeană, extinderea aduce o serie de avantaje importante. Aceste state beneficiază de o mai mare stabilitate politică, iar cetățenii lor au libertatea de a locui, studia sau lucra în orice stat membru al Uniunii. În plus, aderarea facilitează intensificarea schimburilor comerciale datorită accesului la piața unică europeană și atrage creșterea finanțărilor și a investițiilor. Totodată, noile state membre ajung să se alinieze unor standarde mai ridicate în domeniul social, al protecției mediului și al drepturilor consumatorilor.

Extinderea aduce beneficii și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Aceasta contribuie la creșterea prosperității și la apariția unor noi oportunități atât pentru întreprinderi, cât și pentru cetățenii europeni. De asemenea, Uniunea își consolidează poziția pe scena internațională, dobândind o voce mai puternică la nivel global. Diversitatea culturală este, la rândul ei, îmbogățită, iar principiile democrației, ale statului de drept și ale respectării drepturilor omului sunt promovate mai eficient. În același timp, extinderea reprezintă o investiție importantă în menținerea păcii și securității în Europa.

Orice țară europeană poate adera la Uniunea Europeană, cu condiția să îndeplinească anumite criterii de aderare, cunoscute sub numele de criteriile de la Copenhaga. Aceste condiții includ existența unor instituții stabile care să garanteze democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și protecția minorităților. De asemenea, este necesară o economie de piață funcțională, capabilă să facă față presiunii concurențiale din cadrul pieței unice europene. În plus, statul candidat trebuie să aibă capacitatea de a-și asuma obligațiile care decurg din statutul de membru al UE, inclusiv aplicarea întregii legislații europene și respectarea obiectivelor Uniunii.

Procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul complex și se desfășoară în mai multe etape, comune tuturor statelor candidate. Acestea trebuie să îndeplinească aceleași cerințe stricte și să parcurgă aceleași proceduri până la obținerea statutului de membru.

Prima etapă este depunerea candidaturii. Statul care dorește să adere la UE transmite o cerere oficială către Consiliul Uniunii Europene, care solicită ulterior Comisiei Europene să evalueze capacitatea țării respective de a îndeplini criteriile de aderare. Pe baza recomandărilor primite, Consiliul decide dacă acordă țării statutul de candidat și dacă se pot deschide negocierile de aderare, decizie care trebuie aprobată în unanimitate de toate statele membre.

A doua etapă este cea a negocierilor de aderare. În această fază, țara candidată lucrează la alinierea legislației și a standardelor sale la acquis-ul comunitar, adică ansamblul de legi și reguli ale Uniunii Europene. Progresele sunt monitorizate constant de Comisia Europeană, care informează periodic Consiliul și Parlamentul European prin rapoarte și evaluări.

Ultima etapă este aderarea propriu-zisă. După finalizarea negocierilor, Comisia Europeană emite un aviz privind gradul de pregătire al țării candidate. Dacă evaluarea este favorabilă, se elaborează un tratat de aderare care stabilește condițiile exacte ale intrării în Uniunea Europeană. Acest tratat trebuie aprobat de instituțiile europene și ratificat de toate statele membre, precum și de țara candidată. Aderarea devine oficială la data prevăzută în tratat.