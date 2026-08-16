Shein a pierdut procesul cu Temu la Londra. Instanța respinge acuzațiile de încălcare a drepturilor de autor

Shein a pierdut prima etapă a procesului intentat la Londra împotriva rivalului Temu, într-un litigiu privind folosirea unor fotografii protejate prin drepturi de autor. Hotărârea poate avea implicații importante pentru platformele online care găzduiesc produse comercializate de vânzători terți.

Procesul face parte dintr-o confruntare juridică internațională între Shein și Temu, două platforme care s-au extins rapid pe piețele internaționale prin vânzarea de îmbrăcăminte, accesorii și alte produse la prețuri reduse.

Shein a susținut în procesul desfășurat în luna mai că Temu, platformă deținută de PDD Holdings, i-a încălcat drepturile de autor „la scară industrială”. Compania a acuzat rivalul că a utilizat fotografii ale articolelor vestimentare comercializate sub propriile mărci Shein pentru a profita de poziția unui concurent deja consacrat.

Judecătoarea Kelyn Bacon a respins însă argumentele Shein privind încălcarea drepturilor de autor. Mai mult, aceasta a stabilit că, inclusiv în situația în care ar fi existat o încălcare, Temu nu ar fi fost răspunzătoare în condițiile analizate în proces.

Inițial, Shein susținuse și că Temu a reprodus fotografiile companiei. Acest argument nu a mai fost însă urmărit în timpul procesului, deoarece serverele Temu sunt situate în afara Regatului Unit, iar eventuala reproducere ar fi avut loc în afara jurisdicției britanice, potrivit Reuters.

Un reprezentant Shein a susținut că nu există o dispută în privința faptului că societatea deține drepturile asupra miilor de fotografii vizate de proces și că imaginile respective au apărut pe site-ul Temu.

Compania consideră însă că rivalul său a evitat răspunderea în Regatul Unit deoarece serverele care susțin site-ul britanic al Temu se află în Irlanda.

Temu nu a oferit imediat un punct de vedere asupra hotărârii.

Decizia vine într-un moment important pentru Shein, compania urmărind o evaluare de peste 30 de miliarde de dolari în cadrul unei oferte publice inițiale la Hong Kong.

Un element important al hotărârii privește responsabilitatea platformelor online pentru conținutul încărcat de comercianții care le utilizează.

Judecătoarea Kelyn Bacon a respins argumentul potrivit căruia Temu ar fi autorizat încălcarea drepturilor de autor ale Shein de către comercianții care au încărcat fotografiile pe platformă.

Instanța a constatat că Temu le interzice comercianților să încarce conținut care încalcă drepturile altor persoane.

Hotărârea poate fi relevantă pentru alte marketplace-uri care funcționează pe baza unui model asemănător și găzduiesc produse și conținut încărcate de vânzători independenți.

Instanța a analizat și așa-numita „hosting defence”, protecția juridică de care poate beneficia o platformă atunci când acționează doar ca intermediar pentru conținutul găzduit.

Judecătoarea a stabilit că, dacă ar fi fost demonstrată existența unor încălcări ale drepturilor de autor, Temu ar fi putut invoca această apărare.

Motivul este că platforma ar fi acționat numai ca intermediar și nu ar fi avut cunoștință efectivă despre eventualele încălcări. Instanța a considerat că Temu nu cunoștea faptele sau circumstanțele din care respectivele încălcări ar fi trebuit să devină evidente.

Judecătoarea a admis și o cerere reconvențională formulată de Temu.

Aceasta privea despăgubirile solicitate pentru eliminarea unor listări după ce Shein obținuse o ordonanță judecătorească referitoare la imagini asupra cărora, ulterior, s-a constatat că Shein nu deținea drepturile de autor.

Conflictul juridic dintre cele două companii nu se încheie însă aici. Temu acuză separat Shein de încălcarea legislației în domeniul concurenței prin condiționarea furnizorilor de încheierea unor acorduri de exclusivitate. Această parte a disputei urmează să ajungă în instanță anul viitor.