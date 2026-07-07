Alertă pentru clienții Temu și Shein. Urme de substanțe periculoase în unele produse

Platformele Temu și Shein, utilizate de milioane de consumatori din întreaga lume, sunt din nou în atenția autorităților și organizațiilor pentru protecția consumatorilor. Mai multe analize efectuate în diferite state au identificat, în cazul unor articole vestimentare testate, substanțe chimice considerate periculoase pentru sănătate. Rezultatele au determinat intensificarea verificărilor la nivel european și reaprind dezbaterea privind siguranța produselor comercializate prin marile platforme de comerț online.

Mai multe investigații realizate de organizații pentru protecția consumatorilor și de autorități din diferite țări indică faptul că unele articole vestimentare vândute prin Temu și Shein conțin substanțe chimice interzise în Uniunea Europeană sau prezente în concentrații care depășesc limitele admise de legislația comunitară.

Potrivit testelor prezentate în presa internațională, aproximativ șapte din zece produse analizate nu au respectat criteriile de siguranță impuse de autorități.

În urma verificărilor, specialiștii au identificat în unele articole mai multe substanțe considerate periculoase pentru sănătate, printre care:

plumb, un metal greu cu efecte toxice asupra organismului;

cadmiu, întâlnit uneori în pigmenți sau accesorii metalice;

formaldehidă, utilizată în tratarea textilelor pentru a reduce șifonarea și apariția mucegaiului în timpul transportului;

ftalați, compuși folosiți în anumite materiale plastice și imprimeuri.

Rezultatele nu înseamnă că toate produsele comercializate pe cele două platforme prezintă probleme. Cu toate acestea, concluziile analizelor au determinat autoritățile europene și organizațiile de protecție a consumatorilor să acorde o atenție sporită acestor articole.

Specialiștii avertizează că expunerea repetată la anumite substanțe chimice utilizate în industria textilă poate provoca probleme de sănătate, în special în cazul persoanelor sensibile sau vulnerabile.

Printre efectele posibile menționate de experți se numără:

iritații ale pielii;

reacții alergice;

dermatite de contact;

iritații ale ochilor și ale căilor respiratorii;

disconfort accentuat în cazul persoanelor cu piele sensibilă.

Experții atrag atenția că riscurile pot fi mai ridicate în cazul copiilor, femeilor însărcinate și persoanelor care suferă de alergii sau alte afecțiuni dermatologice.

Succesul înregistrat de Shein și Temu se bazează pe o ofertă foarte diversificată și pe prețuri reduse, care au atras milioane de cumpărători la nivel mondial.

În același timp, organizațiile care monitorizează piața susțin că ritmul foarte rapid de producție și presiunea exercitată pentru menținerea unor costuri cât mai mici pot face mai dificilă verificarea calității produselor pe întreg lanțul de aprovizionare.

Reprezentanții companiilor au transmis în repetate rânduri că furnizorii sunt obligați să respecte standardele de siguranță aplicabile și că produsele care nu îndeplinesc cerințele sunt eliminate din ofertă.

Ce recomandă specialiștii consumatorilor înainte de a cumpăra haine online

În contextul acestor verificări, experții recomandă consumatorilor să analizeze cu atenție informațiile disponibile înainte de plasarea unei comenzi, indiferent de platforma de pe care aleg să cumpere.

Printre recomandările formulate se numără:

verificarea compoziției și a materialelor din care este realizat produsul;

citirea recenziilor publicate de alți cumpărători;

evitarea articolelor pentru care nu sunt oferite informații clare despre materialele utilizate;

spălarea hainelor înainte de prima purtare;

verificarea existenței unor mirosuri chimice puternice sau a vopselelor care se transferă pe piele.

Cazul apare într-o perioadă în care Uniunea Europeană intensifică verificările privind siguranța produselor importate și comercializate prin marile platforme de comerț online.

Dacă investigațiile vor confirma încălcarea normelor europene privind siguranța produselor, anumite articole ar putea fi retrase de la comercializare, iar comercianții ar putea fi obligați să implementeze măsuri suplimentare de control al calității.

Până la finalizarea verificărilor, specialiștii recomandă prudență la cumpărături și subliniază că un preț foarte scăzut nu reprezintă, în sine, o garanție că produsul respectă toate standardele de siguranță impuse de legislația europeană.