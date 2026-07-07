Cum sunt păcăliți investitorii în epoca AI? Rețelele de fraudă digitală, tot mai sofisticate și mai greu de combătut

Fraudele din zona finanțelor digitale devin tot mai greu de identificat, pentru că escrocii combină tehnologia, manipularea psihologică și canale multiple de comunicare pentru a câștiga încrederea victimelor. Noile campanii de fraudă sunt acum scenarii complexe, adaptate comportamentului investitorilor moderni, fiind folosite deepfake-uri și voci clonate sau comunități false, arată Anti-Scam Report 2026, dezvoltat de Bitget, platformă universală de schimb, alături de compania de securitate SlowMist.

Potrivit raportului, comportamentul utilizatorilor influențează modul în care campaniile de fraudă sunt concepute și implementate în zona finanțelor digitale, iar interesul oamenilor față de aceste instrumente este tot mai ridicat. Potrivit Bitget Research, ponderea utilizatorilor activi care folosesc două sau mai multe clase de active a crescut de la sub 1% la jumătatea anului 2025, la peste 10% până în mai 2026.

Pe măsură ce investitorii gravitează în jurul unei game mai ample de produse și platforme, campaniile de fraudare combină tot mai multe narațiuni, tactici de inginerie socială, conținut generat cu ajutorul AI și multiple canale de comunicare.

„Pe măsură ce tot mai mulți utilizatori participă în zona crypto, a acțiunilor, a activelor tokenizate și a produselor bazate pe inteligență artificială, campaniile de fraudă devin tot mai sofisticate în modul în care construiesc încredere și influențează procesul decizional. Înțelegerea acestor riscuri este un pas important pentru protejarea utilizatorilor și consolidarea încrederii în ecosistemul mai larg”, spune Gracy Chen, CEO Bitget.

Victimele, „înconjurate” de diferite metode de înșelăciune

Multe escrocherii de succes nu se mai bazează pe o singură direcție, mai arată concluziile raportului. Escrocii „ghidează” victimele printr-o succesiune de interacțiuni care acoperă platforme de social media, aplicații de mesagerie, comunități de investiții, infrastructură de phishing și activitate în portofele digitale, înainte ca activele să fie, în cele din urmă, furate.

Între iulie 2025 și iunie 2026, infrastructura de securitate a Bitget a interceptat peste 150 de milioane de solicitări malițioase, a identificat peste 13.000 de adrese IP malițioase cu risc ridicat, a gestionat 18.135 de cazuri de protecție a utilizatorilor și a sprijinit recuperarea a 32,3 milioane de dolari asociate incidentelor de securitate și activităților frauduloase.

Rețelele de fraudă au folosit inclusiv personaje de investiții generate cu ajutorul AI, escrocherii bazate pe deepfake-uri, atacuri prin clonarea vocii, comunități false de investiții, operațiuni de golire a portofelelor digitale, coduri blockchain concepute pentru a permite furtul activelor și campanii de phishing tot mai sofisticate.

Președintele Ciprului, implicat într-o escrocherie bazată pe deepfake

Printre cazurile analizate în raport se numără mai multe tipuri de fraude care arată cât de sofisticate au devenit atacurile din zona investițiilor digitale. Un exemplu este o escrocherie bazată pe deepfake, în care imaginea președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, a fost folosită pentru a promova o falsă oportunitate de investiții.

Raportul menționează și o campanie publicitară generată cu ajutorul AI, care ar fi fraudat mii de investitori suedezi, precum și schema „Truman Show”, construită în jurul unei comunități false de investiții, cu aproximativ 90 de identități fabricate ale unor presupuși investitori. Un alt caz analizat este operațiunea Rublevka Team, documentată la începutul anului 2026, care a vizat golirea portofelelor digitale ale victimelor.

Dincolo de analiza modului în care funcționează escrocheriile, raportul Bitget prezintă și psihologia victimelor, punctele comune de intrare în schemele de fraudă, mișcarea activelor după furt și provocările legate de recuperare. Principalii factori pe care le exploatează escrocii sunt încrederea victimelor în figurile cu autoritate, ideea de exclusivitate a unei oferte, teama de a rata oportunități (fear of missing out – FOMO), presiunea socială (ideea ca o anumită oportunitate este deja accesată de mulți oameni).

De asemenea, raportul prezintă măsuri practice pe care utilizatorii le pot adopta pentru a-și consolida securitatea conturilor, pentru a recunoaște înșelătoriile facilitate de AI, pentru a evalua mai eficient oportunitățile de investiții și pentru a răspunde la incidentele de securitate.

De la lansarea Anti-Scam Month în 2024, Bitget a colaborat cu cercetători în securitate, parteneri din ecosistem și organizații de profil pentru a crește nivelul de conștientizare privind amenințările și pentru a promova practici de protecție a utilizatorilor.

Raportul integral poate fi consultat accesând acest link.

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