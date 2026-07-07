Dunărea a coborât sub pragul critic la Galați. Navele sunt deja obligate să circule cu restricții

Din cuprinsul articolului Dunărea a ajuns sub pragul critic la Galați, iar șenalul navigabil ridică probleme tot mai mari

Dunărea înregistrează o scădere accentuată a nivelului apei în zona Galați, unde fluviul a coborât sub pragul critic pentru navigație. Efectele secetei și ale temperaturilor ridicate sunt deja resimțite de navigatori și operatorii de transport fluvial. Autoritățile au introdus restricții pentru navele de mare tonaj, iar prognozele indică o continuare a scăderii debitului pe parcursul acestei săptămâni.

Dunărea continuă să piardă din debit, iar în zona Galați efectele sunt vizibile atât pentru navigatori, cât și pentru comunitățile locale. Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor au dus la scăderea accentuată a nivelului fluviului, iar în anumite sectoare au apărut bancuri de nisip care îngreunează circulația ambarcațiunilor.

Situația este confirmată inclusiv de cei care navighează zilnic pe Dunăre și care atrag atenția asupra riscurilor generate de modificarea rapidă a condițiilor din șenal.

„Chiar vizavi de șantierul naval Galați au ieșit la iveală niște dune de nisip, iar dacă nu suntem atenți, cel puțin pe parcursul nopții, cei care se aventurează pot lovi acele dune de nisip”, spune Viorel Gagu, navigator ambarcațiuni de agrement.

Și localnicii afirmă că nivelul apei este neobișnuit de scăzut pentru această perioadă.

„Foarte scăzută. Nu vin ape din amonte și n-are de unde să vină. De ani întregi, Dunărea aici, la Galați, duce lipsă de apă”, constată un localnic. „Scăzută, e firesc acum. Poate acum, cu ploile, s-ar putea să crească un pic”, speră un alt bărbat din zonă.

Un locuitor care spune că și-a petrecut copilăria pe malul fluviului susține că nu a mai văzut o astfel de scădere atât de rapidă a nivelului apei.

„E scăzută, mai crește atunci când sunt ploi, dar mai puțin. Seceta sigur, scade foarte repede când e temperatură ridicată. Am 72 de ani și am copilărit aici pe Dunăre, n-a fost niciodată așa brusc scăzută”, mărturisește un bătrân.

Un alt localnic consideră că, pe lângă secetă, consumul de apă pentru irigații contribuie la agravarea situației.

„Bănuiesc că se irigă, se ia apă din Dunăre, Insula Mare a Brăilei, seceta… Fiind scăzută, normal că îi afectează și pe ei, pe navigatori”, este de părere altcineva.

Restricțiile pentru nave au intrat deja în vigoare, iar debitul fluviului este la jumătate din media perioadei

Scăderea nivelului Dunării produce deja efecte asupra transportului fluvial, informează digi24. Pentru a evita incidentele și blocarea navelor în sectoarele cu adâncime redusă, autoritățile au impus limitări privind gradul de încărcare al acestora.

Operatorii din domeniu avertizează că dificultățile de navigație se resimt pe întregul curs al fluviului și spun că, dacă situația hidrologică nu se îmbunătățește, problemele se vor accentua.

„Ne așteptăm la ce e mai rău! În Germania am avut unități încărcate cu bentonită care, de 3 luni, nu pot să sosească la destinație”, spune Cătălin Ţigănuş, armator.

Reprezentanții Administrației Fluviale a Dunării de Jos anunță că sunt analizate măsuri pentru menținerea condițiilor minime de navigație, inclusiv restrângerea controlată a șenalului navigabil.

„O să încercăm restricționarea limitării șenalului navigabil, nu foarte mult, 20-30 de metri, astfel încât să asigurăm și o lățime pentru acești 2 metri jumătate”, transmite Adrian Maizel, reprezentantul Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

Potrivit datelor hidrologice, debitul Dunării la intrarea în România este de aproximativ 2.100 de metri cubi pe secundă, ceea ce reprezintă aproape jumătate din valoarea normală pentru această perioadă a anului. Specialiștii estimează că tendința de scădere va continua și în zilele următoare, în lipsa unor precipitații semnificative în bazinul fluviului.